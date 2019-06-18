18.06.2019 12:55
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DHA DIŞ – Yeni Zelanda'daki saldırı görüntüsünü paylaşan kişiye 21 ay hapis

DHA DIŞ – Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve görüntüleri düzenleyerek, 'ölü sayacı' ile bilgisayar oyunlarında kullanılan 'nişangah' gibi eklemeler yapan Philip Neville Arps, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hakim Stephen O'Driscoll'un, Arps'ın, Müslüman topluma karşı saygısız görüşleri olduğunu ve saldırıya dair görüntüleri övdüğünü söylediği belirtildi.


- Zelanda
Kaynak: DHA
Yeni Zelanda, Güncel

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