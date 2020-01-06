Haberler » Güncel » Dha dış ' yine idlib' yine gözyaşı?. kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an - Haber

Dha dış ' yine idlib' yine gözyaşı?. kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an

DHA DIŞ ' Yine İdlib' Yine gözyaşı?. Kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu anSuriye (DHA) ? Suriye'de rejim ve Rus savaş uçaklarının dün yine İdlib'i bombalamış; hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 8 sivil hayatını kaybetmiş; 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

06.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:02
DHA DIŞ ' Yine ' Yine gözyaşı?. Kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an
(DHA) ? Suriye'de rejim ve Rus savaş uçaklarının dün yine İdlib'i bombalamış; hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 8 sivil hayatını kaybetmiş; 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Ülkede kurtarma ve sağlık hizmeti veren Beyaz Baretliler dünkü saldırı sonrası kaydettikleri görüntüleri yayınladı. Ekiplerin baretlerindeki kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde saldırılar sonrası insanlara yardıma koştukları, saldırıya uğrayan bölgedeki evlerin enkaza görülüyor.
YÜREK YIKAN GÖRÜNTÜ
Görüntülerde bölgede çalışan kadın kurtarma görevlisinin, ağır yaralanan kız çocuğunu hastaneye götürdüğü ancak çocuğun kurtarılamaması sonrası gözyaşlarına boğulduğu anın görüntüleri ise yürekleri dağladı.
Dha dış ' yine idlib' yine gözyaşı?. kadın kurtarma görevlisinin gözyaşlarına boğulduğu an

Suriye, İdlib, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:14   Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haber
15:14   Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber
15:13   Daiichi Sankyo'nun iş ortağı TEB Arval - Haber
15:12   Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haber
15:12   Sobadan zehirlenen yaşlı çift, ölü bulundu - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:16:13