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DHA DIŞ ' Yolcu uçağında korku dolu anlar' Kabini dumanla dolan uçak acil iniş yaptı

DHA DIŞ ' Yolcu uçağında korku dolu anlar' Kabini dumanla dolan uçak acil iniş yaptıİspanya (DHA) - British Airways'e ait yolcu uçağı kabini duman dolması sonrası Valensiya'ya acil iniş yaptı.

05.08.2019 22:14
DHA DIŞ ' Yolcu uçağında korku dolu anlar' Kabini dumanla dolan uçak acil iniş yaptı
DHA DIŞ ' Yolcu uçağında korku dolu anlar' Kabini dumanla dolan uçak acil iniş yaptı
İspanya (DHA) - British Airways'e ait yolcu uçağı kabini duman dolması sonrası Valensiya'ya acil iniş yaptı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Heathrow Havalimanı'ndan kalkan British Airways'e ait yolcu uçağı Valensiya üzerinde bulunduğu sırada kabini bir anda dumanla kaplandı. Pilot acil iniş talep etti. Yaklaşık 10 dakika sonra uçak acil iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ve sonrasını ise yolcular kaydetti. İngiliz medyasına konuşan bazı yolcular, oksijen maskelerinin açılmadığını, çok korktuklarını söyledi.

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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