Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- Yolunu şaşıran geyik markete daldı

ABD'de yolunu şaşıran bir geyik, akaryakıt istasyonunun marketinin camlarından içeri daldı.

20.07.2019 12:22
ABD'de yolunu şaşıran bir geyik, akaryakıt istasyonunun marketinin camlarından içeri daldı.
Olay Georgia eyaletine bağlı Omega şehrinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine göre bir geyik, akaryakıt istasyonu marketinin camlarını kırarak içeri daldı. Bir süre içeride gezinen geyik daha sonra marketin diğer kapısından çıktı. Market çalışanı Peter Patel, 'İrkildim ama korkmadım. Daha önce hiç markette bir geyik görmemiştim. Geyik için endişeliyim. Camı kırarak girdiği için kötü yaralandı, umarım durumu iyidir' dedi. DHA DIŞ- Yolunu şaşıran geyik markete daldı
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, akaryakıt istasyonu, Omega, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:04   ZONGULDAK BABASINA 'GÖZALTINDAYIM' DİYEREK KARAKOLDA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTI
14:04   Afşinli hacı adayları dualarla uğurlandı
14:04   92 yaşındaki çift, 26 dakika arayla hayatını kaybetti
14:03   Kahramanmaraş'ta ilk hacı kafilesi uğurlandı
14:03   Kazdağları hepimizin
14:03   KOCAELİ KÖRFEZ SAHİLLERİ OLTA BALIKÇILARIYLA DOLDU
14:03   ÇORUM Kavga eden köpekleri kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına soruşturma