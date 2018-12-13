13 Aralık 2018, 22:10
»»

Dha Dış - 'Youtube Rewind', Bu Yılın En Beğenilmeyen Videosu Oldu

Dha DIŞ - 'Youtube Rewind', bu yılın en beğenilmeyen videosu olduÖzge Düzgün, (DHA) - Youtube'nin her yıl geleneksel olarak yayınladığı Rewind videosu, en beğenilmeyen videolar arasında, Justin Bieber'ı geçerek zirveye yerleşti.

Dha DIŞ - 'Youtube Rewind', bu yılın en beğenilmeyen videosu oldu

Özge Düzgün, (DHA) - Youtube'nin her yıl geleneksel olarak yayınladığı Rewind videosu, en beğenilmeyen videolar arasında, Justin Bieber'ı geçerek zirveye yerleşti.

10 milyondan fazla dislike alan video, 2010'da Justin Bieber'in 'Baby' şarkısıyla kırdığı en fazla beğenilmeyen içerik rekorunu da kırdı.

Youtube pazarlama ekibinin sessiz kaldığı, Youtube'un en beğenilmeyen videosunda aktör Will Smith rol alıyor. Justin Bieber,DHA,Youtube
13 Aralık 2018 Perşembe 22:10