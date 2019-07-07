07.07.2019 21:08
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DHA DIŞ - Yunanistan'da maskeli grup, oy sandıklarını çaldı

DHA DIŞ - Yunanistan

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi'nin zaferi ile neticelenen erken seçimde oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından maskeli kişilerden oluşan bir grubun, iki seçim merkezine saldırıp oy sandıklarını çaldığı belirtildi.

Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi'nin zaferi ile neticelenen erken seçimde oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından maskeli kişilerden oluşan bir grubun, iki seçim merkezine saldırıp oy sandıklarını çaldığı belirtildi.
Yunanistan'daki erken seçimler tamamlandıktan sonra Atina'nın merkezinde bulunan Eksarhia bölgesinde yüzü maskeli yaklaşık 10 gençten oluşan bir grup, 2 seçim merkezine gaz bombaları ve taşlarla saldırıp, oy sandıklarını çaldı.
Polisin kovaladığı grubun sandıklarla beraber izlerini kaybettirdiği; arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, sandıkların bulunmaması durumunda gelecek Pazar günü bu seçim merkezlerinde oylama tekrarlanacak.


Kaynak: DHA
Yunanistan, Güncel

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