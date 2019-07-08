DHA DIŞ - Zelenski'den Putin'e Kırım ve Donbass zirvesi çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümünü görüşmek üzere bir araya gelme çağrısında bulundu.Zelenski, Devlet Başkanlığı İdaresi Facebook sayfasından yayınlanan görüntülü mesajında, Rusya , ABD, İngiltere ve Fransa liderlerine, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde devam eden krizin çözümü için masaya oturma çağrısı yaptı.Putin'e seslenen Ukraynalı lider, "Konuşmamız mı gerekiyor? Gerekiyor. Kırım 'ın kimin olduğunu, Donbass'ta kimin olmadığını görüşelim. Teklifim şu: Ben, siz, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya gelelim. Yeri mi? Aleksandr Lukaşenko'nun (Belarus Devlet Başkanı) bizi memnuniyetle Minsk'te kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.Zelenski, Donbass krizinin diplomatik yollarla çözümünden yana olduğunu da yineledi.

RUSYA: "TEKLİFİ DİKKATE ALACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukraynalı liderin teklifini gözden geçireceklerini, ancak henüz konuyla ilgili bir değerlendirme yapamaya hazır olmadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zelenski'nin Putin'e seslendiği görüntülü mesajı

- Kerem