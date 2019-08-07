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DHA DIŞ - Zelenski: Putin'le Donbass'taki durumu görüştük

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda Donbass'taki durumu görüştüğünü belirtti.

07.08.2019 13:04 DHA DIŞ - Zelenski: Putin'le Donbass'taki durumu görüştük
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda Donbass'taki durumu görüştüğünü belirtti.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, basına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Donbass'taki durum hakkında telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Haberde, 4 Ukraynalı askerin Donbass'taki operasyon bölgesinde öldürülmesinin ardından Güvenlik güçleriyle acil olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası basına konuşan Zelenski'nin, "Bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştum. Acil olarak kendisini arayarak, bu durumun bizi 'barış'a daha çok yaklaştırmadığını söyledim" ifadelerine yer verildi.
Kiev, militanlar tarafından Donbass'taki askerlere ateş açıldığını iddia ediyor.



Vladimir Putin, Ukrayna, Güncel

Kaynak: DHA

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