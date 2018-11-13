13 Kasım 2018, 17:22
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Dha: Hakkari'de PKK'lı Teröristlerden Füze Saldırısı: 3 İşçi Yaralandı

Dha: Hakkari

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere PKK'lı teröristlerce füzeli saldırıda bulunuldu.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, yol çalışması yapan sivil işçilere PKK'lı teröristlerce füzeli saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan 3 işçi, helikopterlerle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13.11.2018 günü saat: 14.40 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı Bölgesi'nde yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterin kışlaya inişi

-Yaralıların helikopter ile getirilişi

-Yaralıların ambulanslar ile Hakkari devlet hastanesine getirilişi

Detaylar

HAKKARİ/DHA

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13 Kasım 2018 Salı 17:22