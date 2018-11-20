20 Kasım 2018, 09:36
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Jandarma, Hava ve Deniz Kuvvetlerine Peş Peşe FETÖ Operasyonu: 142 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

FETÖ soruşturması kapsamında 22 ilde operasyon düzenlendi Yapılan operasyonda 142 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 21 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında pilotların da olduğu 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Örgüt mensuplarını mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen aralarında pilotların da bulunda 22'si Hava Kuvvetleri olmak üzeri 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bugün 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

ANKARA'DA 92 ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinden 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,DHA,İstanbul
20 Kasım 2018 Salı 09:36