DHA İSTANBUL - 8 YAŞINDAKİ KADİR'İN PARKTAKİ ELEKTRİK PANOSUNDA ÖLÜMÜ

- İKİ BELEDİYE GÖREVLİSİ HAKKINDA 6 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Çekmeköy 'de arkadaşlarıyla oyun oynayan 8 yaşındaki Kadir Açık'ın saklanmak için girmeye çalıştığı elektrik panosunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet B. ve Çekmeköy Belediyesi Yapım Onarım Teknik sorumlusu Miraç Ç. Y. hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kadir Açık'ın elektrik akımına kapıldığı panonun sol kapağının açık, sağ kapağının ise yerinde olmadığı belirtildi.

Çekmeköy'de 29 Ekim 2018 tarihinde Nişantaşı Parkı'nda arkadaşlarıyla oyun oynayan Kadir Açık'ın saklanmak için girmeye çalıştığı elektrik panosunda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kadir Açık'ın babası Metin Açık müşteki olarak yer aldı. İddianamede, 8 yaşındaki Kadir Açık'ın parkta oynarken park içinde bulunan elektrik panosuna girmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldığı, olayı gören kişiler tarafından hastaneye kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

KAPAĞI AÇIK ELEKTRİK PANOSU

Adli Tıp Kurumu raporuna atfen, Kadir Açık'ın vücudunda elektrik akımı geçmesi nedeniyle solunum ve dolaşımının durması sonucu hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen iddianamede, Kadir Açık'ın elektrik akımına kapıldığı panonun yüksekliğinin 1.80 metre 80, genişliğinin 1.20 metre, sol kapağının açık, eğik ve üzerinde bulunan kilit mekanizmasının olmadığı, sağ kapağının ise yerinde olmadığı kaydedildi.

Elektrik panosunun bakım, onarım ve güvenliğinden Çekmeköy Belediyesi'nin sorumlu olduğu kaydedilen iddianamede, sorumlu belediye çalışanları hakkında soruşturma yürütülmesi için Çekmeköy Kaymakamlığı'ndan izin talep edildiği, kaymakamlığın soruşturma izni vermediği belirtildi. Kaymakamlığın kararının kaldırılması için savcılık tarafından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurulduğu, Bölge İdare Mahkemesi'nin savcılığın talebini kabul etmesi üzerine sorumlular hakkında soruşturmaya başlandığı bilgisine yer verilen iddianamede, kusurluların tespiti için bilirkişilerden rapor alındığı, raporda Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet B.ve belediyede Yapım Onarım Teknik sorumlusu Miraç Ç.Y.'nin sorumlu tutuldukları kaydedildi.

Tanık ifadelerine göre maktül Kadir Açık'ın ölümüne neden olan panonun kapaklarından birinin aylardır yerinde olmadığı, diğerinin de yarı açık vaziyette olduğu savunulan iddianamede, elektrik panosunun güvenliğini sağlanmadığı ifade edildi.

Olayın gerçekleştiği parkta çocukların panoya yaklaşmasına veya panoya girmelerine engel olabilecek güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, ayrıca elektrik panosunun park içinde bulunmaması, bunun yerine park dışında bulunması gerektiği belirtilen iddianamede, panonun günlük kontrollerinin de yapılmadığı savunuldu.

6 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

İddianamede şüphelilerin, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi , iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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