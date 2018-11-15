Dha İstanbul - Alman Koruyucu Ailedeki Minik Savaş, Uykuda Öldü

15 Kasım 2018 Perşembe 16:44



15 Kasım 2018 Perşembe 16:44

ALMANYA'da 'annesi bakamıyor' gerekçesiyle Gençlik Merkezi adlı kuruluş tarafından alınıp, koruyucu Alman aileye verilen 1,5 yaşındaki Savaş Taşkın, uykusunda öldü. Alman ailenin hasta olduğu için ilaç verdiklerini, ardından da öldüğünü söyledikleri küçük çocuğun, kesin ölüm nedeni, otopsiyle ortaya çıkacak. 20 yıldır Almanya'da yaşayan dede Yasin Taşkın, "Çocuğumuzu almak için çok mücadele ettik, ama alamadık. Yılda 3- 5 bin çocuk alınıyor. Nereye gidiyorlar belli değil. Devletimiz çocuklarımıza sahip çıksın" çağrısında bulundu.Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan Aleyna Taşkın'ın Gürsel Ivanov ile evliliğinden 2017 yılının Ocak ayında Savaş adını verdiği oğlu dünyaya geldi. Ancak Kassel Gençlik Merkezi (Jugendherberge) görevlileri, annenin bebeğine bakamadığını, bu nedenle gelişiminin tam olmadığını gerekçe göstererek minik Savaş'ı 3 aylıkken almak için işlem başlattı. 17 yaşında olan Aleyna Taşkın ve bebeği yurda yerleştirildi. Yaklaşık 9 ay önce anne Aleyna Taşkın evine gönderildi, bebeği ise Kassel'e 100 kilometre mesafede yaşayan koruyucu bir Alman aileye verildi. Aleyna Taşkın'ın babası Yasin Taşkın, Gençlik Merkezi yetkilileri ile görüşerek bebeğin kendilerine verilmesini talep etti. Ekonomik durumlarının iyi olduğunu ve Savaş bebeğe en iyi şartlarda bakabileceklerini söyleyen Yasin Taşkın, tüm girişimlerinden olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Aleyna Taşkın ve Gürsel İvanov ve dede Yasin Taşkın, ayda bir kere Alman ailenin yaşadığı yere giderek, Savaş bebeği görebildi.SABAHA KARŞI ÖLDÜPerşembe sabahı ise aileye bebeğin öldüğü haberi verildi. Aile hemen bebeği görmek için konulduğu morga gitti. Ancak, 'Olaya savcılık el koydu' gerekçesiyle Savaş Taşkın, anne ve babasına gösterilmedi.ALMAN AİLE, YANIT VERMİYORAlman ailenin, yetkilere, bebeği hasta olduğu için Çarşamba günü doktora götürdüklerini, aynı gece çocuğa ilaç verdiklerini, sabaha karşı ise öldüğünü anlattıkları belirtildi. 4 kişilik ailenin Savaş'tan başka 4 ya da 5 çocuğun daha bakımını üstlendiğini söyleyen dede Yasin Taşkın, "Torunumun tam ölüm nedenini bilmiyoruz. Alman aile telefonlarımızı açmıyorö dedi.'YILDA 3 BİN 5 BİN ÇOCUK NEREYE GİDİYOR?'Türkiye'nin kendilerine sahip çıkmasını isteyen Yasin Taşkın, "Bizlerin çocukları ölmesin, bize sahip çıksınlar, bizleri yalnız bırakmasınlar. Senede 3 bin, 5 bin çocuk gençlik merkezi tarafından alınıyor. Bu çocuklar nereye gidiyor, ne haldeler bilmiyoruz. Bizim büyüklerimizden ricamız, çocuklarımızı takip etsinler. Avukat tutmaya gücümüz yok. Alınan çocuklarımızı geri alamıyoruz. Karşımızda bir devlet var, mücadele etmek çok zor. Bu davaları her avukat da almıyor. Bizim devletimiz, çocuklarımızın takipçisi olsun. Çocuklarımız kime gidiyor, nereye gidiyor, takipçisi olsunlar. Alman aile benden daha mı iyi baktı? Bana verselerdi çocuğum için canımı verirdim" diye konuştu.ANNE YIKILDIOğlunun ölüm haberiyle yıkılan Aleyna Taşkın, oğlunu tüm istemelerine rağmen geri alamadığını anlatarak, "Her gece yüreğim sıkılıyordu. En son geçen ayın 12'sinde oğlumu görebildim. Bana uyurken öldüğünü söylüyorlar. Oğlumun bir hastalığı yoktu. 1 ay önce kontrolden geçti. Sağlıklı olduğu söylendi. Ben oğlumu almayı çok istedim ama vermediler" diyerek gözyaşı döktü.Otopsi işlemleri tamamlanan ve cenazesi ailesine teslim edilen 1,5 yaşındaki Savaş Taşkın, yarın, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kassel Müslüman Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Görüntü Dökümü:----------------Anne ve babayla röportaj-Çocuğun ölmeden önceki görüntüleri - İstanbul