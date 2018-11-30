Dha İstanbul- Bakan Kurum: Deprem Şehire Hasar Vermedi (1)

İstanbul
DHA
Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum
, Yalova
depremiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Tabi bu deprem şehire hasar vermedi. Ama geçmişte verdi. Bugüne kadar bu depremlerde 80 bin vatandaşımızı canını kaybettik. Dolayısıyla bizim ülke genelinde dönüştürmemiz gereken depremle alakalı riskli binaları da biran önce dönüştürme gerçeğini de hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor" dedi.
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-Bakan'ın konuşması
Yalova,Murat Kurum,İstanbul