DHA İSTANBUL - BAKAN SOYLU SEÇİMLER SAKİN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTE- 1

Kaynak: DHA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , "Herhangi bir olay söz konusu değil, seçimler sakin bir şekilde devam etmekte" dedi. Esenler 'de muhtarlarla biraraya geldi. Süleyman Soylu, YSK kararı ile 3 ilçe ve 1 beldede tekrarlanan seçimlerle ilgili, 'Herhangi bir olay söz konusu değil, seçimler sakin bir şekilde devam etmekte. İnşallah aynı sakinlikle de devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bütün güvenlik tedbirlerini aldık" dedi.'YAKLAŞIK 185 BİN TRAFİK GÖREVLİMİZ BUGÜN YOLLARDA" Ramazan Bayramı tatili boyunca trafikle ilgili önemli tedbirler aldıklarını da belirten Soylu, 'Özellikle bayram günleri bir taraftan heyecan ve mutluluğumuzun olduğu günlerdir diğer taraftan da trafik meselesi yüzünden de endişemizin, korkularımızın oluştuğu günlerdir. Bu bayramda da çok önemli tedbirler aldık. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz bugün yollarda. Her gün 9 bin ekimiz görev yapmaktadır" diye konuştu.'TEK AMACIMIZ SIFIR CAN KAYBI"'Hemen hemen gerek jandarmamız gerekse polisimiz bütün kavşak noktalarında bulunmaktadırlar" diyen Bakan Soylu, 'Aldığımız tedbirlerin etkisini görmek için hem helikopter denetimimiz hem de drone denetimimiz, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı 'ndan hem jandarma hem de emniyetten görevlendirdiğimiz müfettişlerin, bayram boyunca ortaya koyacağı denetimler olarak bütün bayram boyunca sahadayız. Tek amacımız var, trafik kazalarının az olması, mümkünse hiç olmaması, sıfır can kaybı. Burada insanların gidecekleri yerlere sağ salim gitmesi. Tatiliniz vardığınız yerden başlamıyor. Tatiliniz araca bindiğiniz andan başlıyor. Seyahat planınızı, tatilinize başlamadan önce en iyi şekilde yapmanız kazaları önlemenin birinci şartıdır" ifadelerini kullandı.'CAN KAYBINDA YÜZDE 62 CİVARINDA AZALIŞ SÖZ KONUSU"Soylu, "Hem 2011'de hem 2016'da aynı 11 günlük bayram tatilleri söz konusuydu. Yine geçen yıl yaklaşık 10 günlük bayram tatili söz konusuydu. İlk gün rakamlarını vermek isterim, ne kadar bir kaybımız oldu. Geçen yıl 18 kişi Ramazan Bayramı'nın ilk tatil gününde kaybetmiştik. Son 10 yılın ortalaması ise 20 kişi. Bu yıl 7 kişi şuanda. Yüzde 62 civarında bir azalış söz konusu. İnanıyorum ki bugün de yarın da dahil olmak üzere arkadaşlarımız, ben de bugün ülkemizin çeşitli yerlerinde bu trafik denetimlerine tekrar katılacağım" diye konuştu. Bakan Soylu, 'Emniyet kemeri kontrolü yapıyoruz, bir taraftan araç takip mesafesi kontrolü yapıyoruz, cep telefonu ile konuşmama kontrolü, hız limitleri kontrolü yapıyoruz. Yüz yüze iletişim ortaya koyuyoruz. Ceza kesmekten daha çok vatandaşlarımızın bu yollarda rahat olması, yorgunluklarının giderilmesini, özellikle yaşam tünellerinde onları biraz daha yorgunluktan alıkoyan bir anlayış ortaya koyuyoruz" dedi.'NE OLURSUNUZ DİKKATLİ GİDİN"Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Soylu, 'Ne olursunuz dikkatli gidin. Trafik sıkışıklığından dolayı yavaş gidişinizin acısını trafik açıldıktan sonra gaza basarak çıkarmayın. Bu son derece yanlıştır. Yorgunluk hissediyorsanız 5 kilometre kaldıysa bile dinlenmek esastır. Burada mümkün olduğu ölçüde yorgunluk geldiği esnada dinlenmek esastır. Ha vardım ha vardım diyerek büyük bir kazanın telafi edilemeyecek bir sonucun önünü açmış oluruz" şeklinde konuştu.