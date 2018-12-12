Dha İstanbul - Beşiktaş'ta Yolda Çökme; Kamyonun Tekeri Yola Girdi

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ'ta yol çöktü, kamyonun tekeri çöken yola girdi.
Beşiktaş Ihlamur Caddesi'nde yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Park halindeki kamyonun sağ arka tekeri yolun çöken bölümüne düştü. Çökmenin meydana geldiği alanda zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle caddedeki trafik akışı etkilenmedi.
Görüntü Dökümü:
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Çöken yolun görüntüsü
Akmyonun görüntüsü
Kamyonun tekerleklerinden görüntüler
Detaylar
DHA,İstanbul,Beşiktaş
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:26