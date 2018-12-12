Dha İstanbul- Beylikdüzü'nde Üst Geçitlerde Tuzlama Çalışması

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:47



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:47

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHAİstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.Sıcaklığın düşmesiyle birlikte özellikle Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü'nde kar lapa lapa yağdı. Sürücüler zor anlar yaşarken üst geçitler bir anda beyaza büründü. Kısa sürede yol kenarları ve evlerin çatıları beyaza büründü. Beylikdüzü'nde metrobüs üst geçiri kar tutunca belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptıGörüntü Dökümü:-----------Kar yağışından görüntüler-Kar tutan metrobüs üst geçidi-Belediyenin tuzlama yapması