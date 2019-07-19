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DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

BEYOĞLU'nda 20'li yaşlardaki bir erkek kaldırımda ölü bulundu.

19.07.2019 03:52 DHA İSTANBUL - BEYOĞLU
BEYOĞLU'nda 20'li yaşlardaki bir erkek kaldırımda ölü bulundu.
Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde hareketsiz yatan 20'li yaşlardaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK
Ölen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ölüm nedeni ise otopsinin ardından netleşecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yerde yatan şahıs
-Polis ekiplerinin çalışması
-Sağlık ekipleri
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Polisin çalıların arasında bulunan bir kişiyi sorgulaması
-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
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