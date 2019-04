Dha İstanbul- Binali Yıldırım: Sürecin Devam Ettiğini Söylemekte Fayda Var

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım , "Partimiz eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettirecek. Sonunda YSK mazbatayı kime verirse başkan odur" dedi.Binalı Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'na girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Yıldırım, "Seçimleri yaptık. Ülkemize ve İstanbul'a hayırlı olsun. Tabi birçok yerde gayri resmi sonuçlar açıklandı. İstanbul için henüz sayım devam ediyor. Şu an itibarıyla 14 sandık daha sayılacak. Geldiğimiz noktada yaklaşık olarak 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor" dedi."BİZ TEBRİK ETMESİNİ BİLİRİZ""Burada önemli bir ayrıntıyı paylaşmam gerekiyor" diyen Yıldırım, "O da şudur, 319 bin 500 iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. Yani 10 katından fazla iptal oylar. Aradaki farkın 10 katından fazla gözüküyor. Bu önemli bir detay. Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da parti teşkilatımız, sandık kurullarındaki arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Bu süreçle ilgili Sayın İl Başkanım biraz sonra örnekleriyle detaylı bir şekilde bu yaşananları değerlendirecek. Şimdi ne olacak? Onu söyleyeyim. Şüphesiz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz. Ancak sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var. Sayın İmamoğlu 2014'ü örnek veriyor. Ama orada bir şeyi eksik bırakıyor. Ben onu tamamlamakta yarar görüyorum. 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin, aradaki fark 660 bindi. Yani iptal oyların tamamını kazana adaya yazsanız bile yetmiyordu. Burada ise iptal oylar aradaki farkın 10,5 katı. Takdir edersiniz ki bu sonucu çok değiştirebilir. Daha iyi anlaşılsın diye şunu söylemekte yarar görüyorum, 31 bin 136 sandık var. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla. O bakımdan seçimin geldiği noktayı anlatması bakımından bunu söylemekte yarar görüyorum" dedi."YSK MAZBATAYI KİME VERİRSE BAŞKAN ODUR""Biz AK Parti olarak bugüne kadar 14 seçim yaptık" diyen Binali Yıldırım, "Bu 15'inci seçimimiz. Her seferinde de partimizin tecrübeli kadroları sandık başlarında sandık sonuç tutanaklarını alırlar. ve bu veriler teşkilatımıza gelir. Biz Yüksek Seçim Kurulu'ndan önce resmi olmayan sonuçları belirleriz. Dün saat 23.25 itibarıyla elimize gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük ve bunun üzerine çıktık seçimin sonucunu açıkladık. Ondan bu tarafa yaşanan gelişmeler bizim için de yeni bir durumdur. Bu konunun da aydınlığa kavuşmasında yarar görüyorum. İstanbul halkına teşekkür ediyorum. Kazanan kim olursa olsun çok güzel bir seçim kampanyası geçirdik. İstanbullular bizi can kulağıyla dinlediler. Bize güvendiler. Milyonlarca insanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. İkincisi teşkilatımız Cumhur İttifakı olarak bütün teşkilatlar canla başla çalıştık. Bu süreci tamamladık. İstanbul halkının takdiridir. Oyu veren İstanbullulardır. Onların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir. Tabi ki iki adayın aldığı oyun birbirine bu kadar yakın olması çok beklenen bir şey değildi. Ancak bu süreçte partimiz eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettirecek. Sonunda YSK mazbatayı kime verirse başkan odur. Şu anda seçim YSK'nın uhdesine geçmiştir. Bundan sonraki süreci yönetecek olan bu kurullardır. İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Bütün oy veren, vermeyen İstanbullu hemşerimize teşekkür ediyoruz. Hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun aynı şekilde ülkeme milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Benim için makamlar insanların gönlündeki makamlardır. Gerisi gelip geçici işlerdir" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-----------------------Yıldırım'ın açıklamaları