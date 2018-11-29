Dha İstanbul -  Bisikletlinin Köprüden Geçmek İçin Yaptığı Kurnazlık Kamerada

29 Kasım 2018 Perşembe 18:35



29 Kasım 2018 Perşembe 18:35

Haber: Selin GÜRSEL - Hilal ÖZBAĞ - İSTANBUL DHAMotorsuz taşıt kullanımının yasak olduğu 15 Temmuz Köprüsü'nden bir minibüsün yanına gizlenerek geçen bisikletli kameraya yansıdı.Boğaz köprülerinden motorsuz taşıtla geçmek yasak. Ancak yasağı bir bisikletli ilginç bir yöntemle aştı. Trafiğin yoğun olmasını fırsat bilen bisiklet sürücüsü, bir minibüsün sol tarafına gizlenerek Anadolu yakasına geçti. Polise yakalanmamak için büyük çaba sarf eden bisikletli hemen arkasında bulunan araçtakilerin cep telefonu kamerasına yakalanmaktan kurtulamadı.Görüntü Dökümü:-----------Bisikletlinin görüntüsü-Minibüsün arkasında saklanması-İlerleyişinden görüntü