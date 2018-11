Dha İstanbul Bülten - 1

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:28



24 Kasım 2018 Cumartesi 09:28

1 - İKİTELLİ KOZMETİK ATÖLYESİNDE YANGIN; ETRAFA AĞIR BİR KOKU YAYILDIErsan SAN - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHAİkitelli Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İkitelli Marmara Sanayi sitesinde kozmetik ürünleri imalatı yapan bir atölyede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölye çalışanlarının, su ile müdahalesi ve kimyasal maddelerin birbiriyle etkileşimiyle oluşan gazdan dolayı etrafa ağır koku yayıldığı anlaşıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çevrede bulunanları uzaklaştırdı. Kimyasal madde yangınlarında uzman itfaiye ekibi, oluşan dumana kum ile müdahale ederek kontrol altına aldı.Görüntü Dökümü:-----------------------Olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri-İtfaiye ekiplerinin içerideki müdahalesi-Atölyeden çıkarılan makineden çıkan dumanlar-İtfaiye ekiplerinin kumlama çalışmasından görüntü-Ambulans-Çevredeki vatandaşlar-Genel ve Detaylar23.11.2018 - 19.47 Haber Kodu : 18112322423.11.2018 - 19.11 Haber Kodu : 181123221==========================(ÖZEL)2- OKULDA ÖĞRETMENE ŞİDDET: 1 GÖZALTIHaber - Kamera: Gamze ŞİMŞEK - Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHATuzla'da bir öğrenci velisi, kadın öğretmene tokat attı. Mobil Okul Timi tarafından gözaltına alınan veli, polis merkezine teslim edildi.Olay, saat 14.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. Okul öğretmenlerinden Ş.A, daha önce uyarmasına rağmen okula makyajlı gelen öğrencisinin disiplinsiz davranışlarını okul aile birliğine bildirdi. Bunun üzerine okul aile birliği öğrencinin velisini okula çağırdı. Öğrenci ise abisine durumu anlattı ve okula gitmesini istedi. Bunun üzerine öğrencinin abisi Ferhat O. okula geldi. Okulun merdivenlerinde öğretmenle karşılaşan abi, öğretmeni darp etti. Olay sonrası okul çevresinde bulunan Mobil Okul Timi kısa sürede gelerek öğrencinin abisini gözaltına aldı. Darp edilen Biyoloji öğretmeni Ş.A olay sonrası hastaneden darp raporu aldı. Ş.A 10 günlük iş göremez raporunu okul yönetimine iletti ve saldırgandan şikayetçi olduğunu beyan etti. Yaşanan olay sonrası Tuzla Kaymakamı Ali Akça şunları söyledi:Hoca hanıma yönelik olan şiddet haberini aldık. Bundan da çok üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum. Şiddet hangi meslek grubuna olursa olsun kabul edilecek bir şey değil. Öğretmenimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için de buradayız. Öğretmenimizle beraberiz. Öğretmenimize yönelik olan bu şiddeti bir kez daha kınıyorum. O şiddeti uygulayan zaten güvenlik güçlerimiz tarafından alındı. Kendisiyle alakalı hukuki işlemler yapılacaktır. Ondan yana kimsenin kuşkusu olmasın.Şüpheli Ferhat O. polis merkezinde alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.Görüntü Dökümü-----------------Şüphelinin polis merkezine gelmesi (Cep telefonu)-Okul müdürü odasında geçmiş olsuna gelen kaymakam-Kaymakam ile röp-Darp edilen öğretmen-Okuldan görüntü-Genel ve detay23.11.2018 - 20.09 Haber Kodu : 181123226================================3- RESTORANDA ÖĞRENCİLERİ SOYUP DARP EDEN POLİS TUTUKLANDI; O ANLAR KAMERADAİSTANBUL DHABakırköy'de bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru 'yağma' suçundan tutuklandı. Olay anı restoranın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Bakırköy'de 18 Kasım günü iddiaya göre, bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, içeri giren sivil giyimli polis C.D.A.'nın şiddetine maruz kaldı. Polis C.D.A., öğrencilerin ifadesine göre darp sırasında ara ara yere yığıldı ancak doğrularak öğrencileri dövmeye devam etti. C.D.A. öğrencileri darp ettikten sonra restoranın mutfak kısmına götürerek kıyafetlerini çıkarttırdı ve öğrencilerden cüzdanlarında bulunan parayı kendisine vermesini istedi.HERHANGİ BİR BİLGİ VERMEDİSonrasında ise öğrenciler ile birlikte dışarı çıkan polis orada da şiddetini sürdürdü ve öğrencilerden birinin parasını ve cebinde bulunan uyuşturucu maddeyi gasp etti. C.D.A. uyuşturucu madde ile ilgili emniyet birimlerine herhangi bir bilgi vermedi. Restoran yetkilileri de darp esnasında emniyet birimlerine ulaşmadı.Olayın ardından emniyete giden öğrenciler polis C.D.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis memuru savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.C.D.A'nın 6 aylık polis memuru olduğu, Mobil Okul Timlerinde görev yaptığı, olay günü izinli olduğu öğrenildi.OLAY ANI KAMERADAOlay anı saniye saniye restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memuru C.D.A'nın 3 kişinin kimliğini kontrol ettiği, genleri tekme tokat darp ettiği ve üzerlerin soydurduğu görülüyor.Görüntü Dökümü:--------------Güvenlik kamera görüntüleri-Polis memurunun gençlerin kimlikliklerini kontrol etmesi-Tekme tokat darp etmesi-Üzerlerini soydurmasıDetaylar23.11.2018 - 23.09 Haber Kodu : 181123240==============================4- EMİNE ERDOĞAN: HAK İHLALLERİNİN OLDUĞU YERDE ADALET, KARANLIKTA ARANAN BİR CEVHER GİBİDİREmine Erdoğan,"Hak ihlallerinin olduğu yerde adalet, karanlıkta aranan bir cevher gibidir. 'Adalet olmayınca bir yerde, insan düşer her derde' demiş atalarımız. Bu nedenle doğru yolun pusulası adalettir."İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHAKadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nin gala yemeği, Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, yerli ve yabancı konuklarını ağırladığı yemeğe çok sayıda davetli katıldı.Gecede bir konuşma yapan Emine Erdoğan,"KADEM'in artık bir marka haline gelen Kadın ve Adalet Zirvesi, tüm dünyada kadın hakları gibi kökleşmiş bir soruna dair, önemli bir açılımdır. Hak ihlallerinin olduğu yerde adalet, karanlıkta aranan bir cevher gibidir. 'Adalet olmayınca bir yerde, insan düşer her derde' demiş atalarımız. Bu nedenle doğru yolun pusulası adalettir. Bu yıl, zirvenin 'Ailenin Güçlendirilmesi' temasıyla toplanmasını ayrıca önemli buluyorum. Aile, modern dünyada en çok yara alan konuların başında gelmektedir. Oysa korunduğumuz, sevdiğimiz, sevildiğimiz, güven hissi duyduğumuz bir sığınaktır. Aileden uzak düştüğümüz her yer, gurbettir. Güçlü aileler, sorunlarını devlet organlarına varmadan kendi içinde eritir. Daha da önemlisi, yardımlaşma ve dayanışma kültürü ailenin sınırları içinde kalmaz. Etkisi mahalleye de yayılır. Aile güçlenip, kendine yeten, kendi sorunlarını çözen bir birim haline geldikçe toplumdaki huzur seviyesi mutlaka artacaktır" dedi."BİR AİLE NE KADAR GENİŞSE, BAŞA GELEN DERT, TASA O KADAR KÜÇÜLÜR"Emine Erdoğan konuşmasının devamında, "Kadına şiddetten tutun da, kadının insan haklarına tam anlamıyla erişmesine kadar birçok konunun çözümü, ailenin güçlendirilmesindedir. Çok şükür Türk toplumu olarak, çağın tüm tehditlerine rağmen, güçlü bir aile yapımız var. Toplumumuzun, karşısına çıkan musibetleri atlatma maharetini, geniş ailenin bize kazandırdıklarına borçluyuz. Çünkü, geniş aile, rolleri artırır. Hala, teyze, amca, dayı, anneanne, babaanne, kardeş, kuzen, yeğen derken, nesiller bir arada, birbirlerinin dertlerine derman olarak yaşar. Bir aile ne kadar genişse, başa gelen dert, tasa o kadar küçülür. Sıla hasreti dünyanın tüm coğrafyalarında aynıdır. Anne kokusu Suriye'de de, İsviçre'de de anne kokusudur. Bir aileyi yakıp kavuran bir acı varsa, bu dünyanın her yerinde aynı şekilde hissedilir. Hangi dinden, hangi kültürden olursak olalım, insanın gelişip büyüdüğü ve varlığını sürdürdüğü habitattır aile. Bu habitatın bozulması, hem de insan eliyle, savaşla, çatışmayla tahrip edilmesi, dünyanın ruhunu çürütüyor. Bir coğrafyada gözyaşı dökülürken, başka coğrafyalarda gülümsemek yarım kalıyor. İnanıyorum ki, Kadın ve Adalet Zirvesi de, insanlığın yaralarına pansuman olacaktır." ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-------------------Emine Erdoğan'ın gelişiEmine Erdoğan'ın konuşmasıSalondan detayGenel ve Detaylar23.11.2018 - 22.48 Haber Kodu : 181123235=============================5 - BEYKOZ'DAKİ DEĞNEKÇİ DEHŞETİ SANIĞININ TAHLİYESİNE SAVCILIK İTİRAZ ETTİHaber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHABeykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun tahliye edilmesi kararına itiraz etti.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, 2 Mayıs 2018 tarihinde Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun tahliye edilmesine itiraz edildiğini, itirazın değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.BAŞSAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTIBeykoz Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "02 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki alanı içerisinde gerçekleşen şüpheli Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun mağdur Hüseyin Aktürk'ü silahla yaraladığı olaya ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun 18 Mayıs 2018 tarihinde yakalandığı, 19 Mayıs 2018 tarihinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne aynı gün tutuklanmasına karar verildiği" belirtildi.AĞIR CEZA MAHKEMESİ TAHLİYE ETTİŞüpheli hakkında 26 Haziran 2018 tarihinde "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, müştekinin 5 Temmuz 2018 tarihinde dilekçe ile mahkemeye başvurarak şikayetinden vazgeçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin suç vasfının değişme ihtimaline karşı görevsizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği belirtildi.TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİAçıklamada, sanığın avukatının itirazı üzerine Ağır Ceza Mahkemesi'nin, meyve bıçağıyla yaptığı rastgele darbelerle müştekiyi yaraladığını, müştekinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, suçun, "Kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamına girmediğini gerekçe göstererek 7 Eylül 2018 tarihinde sanığın tahliyesine karar verdiği belirtildi. Tahliye kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı görevsizlik kararı ile yeniden Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği kaydedilen açıklamada, tahliye kararına itiraz edildiği ve itirazın değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü:--------------Olaya ilişkin arşiv görüntüler23.11.2018 - 18.33 Haber Kodu : 181123216===========================(ÖZEL)6- UYUŞTURUCU SATICISI SUÇÜSTÜ YAKALANDIHaber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKartal'da, polis ekipleri uzun süredir peşinde oldukları uyuşturucu satıcısını gözaltına alırken bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kartal Cevizli'de gerçekleştirdikleri operasyonda, uzun süredir peşinde oldukları uyuşturucu satıcısı B.C.'yi bir apartmanın girişinde uyuşturucu satarken yakaladı. Polis ekipleri, B.C. ile birlikte satışa hazır 84 adet ve poşet halinde 202.6 gram Skunk adlı uyuşturucu, çok sayıda extacy hap, 2 adet hassas terazi ve hayalet silah olarak tabir edilen Glock marka tabanca ele geçirdi.Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan B.C.'nin uyuşturucu satıcılığı, oto hırsızlığı, işyerinden hırsızlık ve sahte para suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi. Kartal Anadolu Adliyesi'ne çıkartılan B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü:------------------Şüphelinin emniyetten çıkışı-Ele geçirilen malzemeler======================================7- MADDE BAĞIMLISI, CAMİ AVLUSUNDA KENDİNİ YAKTIHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de Küçükbakkalköy Merkez Camii avlusunda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi kendini yaktı.Olay, Şen Sokak'ta bulunan Küçükbakkalköy Merkez Camisi avlusunda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi camiinin avlusunda üzerine yanıcı madde dökerek kendini yaktı. Camii avlusundaki dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camii avlusunda bir kişinin yanmış ve baygın şekilde yattığını gördü. İtfaiye erleri yaralı kişiyi dışarıya çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yara ve yanık ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de bu sırada çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kendini yakan kişinin arkada bıraktığı delilleri inceleyerek, delillerde torbasına koydu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Cami avlusuna madde bağımlısı gencin sık sık geldiği belirten bir mahalle sakini, "Burada 3-5 aydır bir tinerci var. Geliyor burada kendini kesiyor. Saçı başı dağınık… Caminin etrafında yatıyor. Buradaki millet para veriyor. Alıştı buraya. 30-35 yaşlarında, ailesi de yok galiba. Devamlı burada. Ben lavaboya kalkmıştım. Camdan baktım polis ve itfaiye arabalarını görünce camiyi yakıyorlar sandım. İndim sordum, biri kendini yakmış dediler" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------Yanan kişinin ambulans içerisinden detaylar-Sağlık ekipleri yanan kişiye ambulans içerisinde müdahalesi-Yanan kişinin eşyalarından detaylar-Polis ekiplerin güvenlik önlemi-Camiden detaylar-Mahalle sakini ile röp.-Genel ve detaylar==============================8- TROYA HAZİNELERİ BELGESELİ'NİN GALASI YAPILDIHaber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK- Onur MERİÇ- İbrahim MAŞE-İSTANBULKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, yapımcılığı ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın üstlendiği Troya Hazineleri Belgeseli'nin galası yapıldı. Galada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 100 yıl önce kaçırılan antik kent Truva eserleri hakkında, "Maalesef önemli olan hazineyi kaptırmamak. Bunları getirmek çok maliyetli. Türkiye Cumhuriyeti olarak bunları yıllar süren bir savaşla getirmeye çalışıyoruz" dedi.Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı, senaryosunun gazeteci Ömer Erbil tarafından yazıldığı Troya Hazineleri Belgesel filminin galası İstanbul Kanyon AVM'de yapıldı. Galaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.ÇABUK OLMASINI BEKLEMEYİNKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2018 yılının Troya yılı olarak kutlandığını ve bu yılın başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyerek "Tarihi eserleri geri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun çok çabuk olmasını beklemeyin. Maalesef böyle değerleri verirken süreci uzatıyor yabancı ülkeler. Ama bu filmin olmazsa olmazı, en önemli kısmı dünyada gösterilmesini sağlamak. Avrupalılara da yeri geldiği zaman demokrasiden, haktan ve hukuktan nasıl kaçtıklarını göstermemiz gerekiyor. O açıdan başarılı bir çalışma" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da antik kent Truva hakkında yapılan çalışmaların turizme katkı sağladığını söyleyerek, "Geçen sene 200 binlerde olan Troya turist sayısı 500 bine ulaştı" diye konuştu.KAZI NOTLARINDAN DERLENDİYönetmen Nihal Ağırbaş ise belgeselin Truva'daki eserleri yurtdışına kaçıran Heinrich Schliemann'ın kazı notları, hatıraları ve kitaplarından derlendiğini kaydetti. Ağırbaş, filmi yapmaktaki amaçlarının tarihi eserlerin iadesi noktasında bilinç oluşturmak olduğunu söyleyerek, Schliemann'ın Truva'daki eserleri vatanından kopardığını belirtti. Ağırbaş, "Troya eserleri Troya'da sergilenir. Her eser yerinde güzeldir. Eserler çıktıkları topraklarda sergilenmeli" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-------------------Galadan görüntüler-Film gösterimi-Salondan detaylar-Bakan Mehmet Ersoy'ın açıklamaları-Bülent Turan'ın açıklamaları-Nihal Ağırbaş'ın açıklamaları