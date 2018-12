Dha İstanbul Bülten - 1

11 Aralık 2018 Salı 08:52



1 - DOĞALGAZ KAÇAĞI YANGINA NEDEN OLDUHaber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir sokakta doğalgaz hattında oluşan gaz kaçağı nedeniyle sabaha karşı yangın çıktı. Bölgedeki doğalgaz ve elektriğin kesilmesiyle yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın ardından sokakta bulunan apartmanların sakinleri, güvenlik amaçlı olarak tahliye edildi. Yenimahalle 1543'üncü Sokak'taki doğalgaz hattında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle sokaktaki apartmanlardan birinin önündeki doğalgaz kutusu alev aldı. Alevler, kısa sürede yükselirken sık sık küçük çaplı patlamalar yaşandı. Patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İGDAŞ'a bağlı görevliler ile itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki doğalgaz ve elektriğin kesilmesinin ardından yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Bu sırada polis de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz kaçağı ve beraberindeki yangın nedeniyle panik yaşayan apartman sakinleri, güvenlik amaçlı olarak polis ekiplerince binalardan tahliye edildi. Gaz kaçağından etkilenen bir kişi de olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi."KALKTIK, HER TARAF ALEV İÇERİSİNDE"Doğalgaz kaçağı ve yangının yaşandığı noktaya en yakın apartmanda ikamet eden Ali İlhan , olayla ilgili, "Nasıl olduğunu bilemiyoruz. Zaten yatıyorduk biz. Kalktık, her taraf alev içerisinde, duman içerisinde. Çoluk çocuk kendimizi dışarıya zor attık. Zaten dışarıdaki alevlerin görüntüsünü de çektik. Allah'a şükür, kimseye bir şey olmadı" dedi.===============================2- BAŞAKŞEHİR'DE TARİHİ MAĞARADA DEFİNE OPERASYONU: 4 GÖZALTIÇağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA Başakşehir 'de bulunan tarihi mağaralara baskın düzenleyen polis, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 defineciyi suçüstü yakaladı. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan tarihi mağara ve mezar odalarında defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ziya Gökalp Mahallesi 'nde antik döneminden kalma mağara ve mezar odası diye adlandırılan yere ani baskın düzenledi. Işık görülen ve jeneratör ile kazma seslerinin geldiği mağara ve mezar odasına düzenlenen baskında N.B., O.K., E.T. ve E.M. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, 1 jeneratör, 1 dalgıç pompa ile 15 metre su hortumu, 1 kazma, 1 kürek, 1 tırmık, 2 elektrik kablosu, 1 vantilatör ve çeşitli aletler ele geçirildi.Şüpheliler emniyete getirilerek haklarından işlem yapıldı.Görüntü Dökümü:--------------------Polis kamerasından-Kaçak kazı yapılan tarihi mağara-Ele geçirilen kazı malzemeleri10.12.2018 - 21.23 Haber Kodu : 181210232==========================3- (ÖZEL) - KALDIRIMA GÖMÜLEN TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYORÇengelköy'de 3'te biri kaldırıma gömülen "Lahanacılar Çeşmesi" için çalışma başladı.Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK- Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK, İSTANBUL ÜSKÜDAR Çengelköy'de bulunan ve kaldırım çalışmalarıyla zamanla betona gömülen "Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi" diğer adıyla "Lahanacılar Çeşmesi" nin tekrar gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başladı.164 yıllık çeşmenin yaklaşık 3'te birinin betona gömülmesini Demirören Haber Ajansı gündeme getirmişti. Haberin ardından restorasyon projesinin başlayacağı duyurulan çeşme için çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk olarak tarihi çeşmenin betona gömülen kısmı kurtarıldı. Daha sonra çeşmenin tamamı, çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarından zarar görmemesi için karton kutuyla muhafaza edildi. Yaklaşık yarım metre kazılan betonun altından çeşmenin teknesi de ortaya çıktı. Teknenin çalışmalar sırasında zarar görmemesi için geçici olarak güvenli bir yere kaldırıldı.ÇEŞMENİN YERİ DEĞİŞECEKÇalışmalar kapsamında çeşmenin daha görünür olması için yaklaşık 2 metre ileriye taşınacağı öğrenildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşmenin restorasyon projesinin koruma kurulundan onay beklediğini ve yakın zamanda da çeşmenin kapsamlı bir şekilde restore edileceği ve yeniden İstanbulluların hizmetine sunulacağı belirtildi.Tarihi çeşmenin yeniden İstanbullulara kazandırılmasından dolayı memnun olduğunu belirten semt sakinleri, çeşmenin taşınmasında da bir sakınca görmüyor. Üsküdar Çengelköy'de bulunan 'Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi" diğer adıyla 'Lahanacılar Çeşmesi" Osmanlı Dönemi'nin iki rakip takımından Lahanacılar'a verilen desteği göstermek için yaptırıldı. Merzifon 'un büyük lahanalarının ünü sebebiyle, takımlardan birine 'lahanacılar", Amasya 'nın ünlü bamyası sebebiyle diğer takıma ise 'bamyacılar" denmişti. Tarihteki ilk derbilerden biri Lahanacılar ve Bamyacılar arasında gerçekleşti. Osmanlı döneminde III. Selim Lahanacıları, II. Mahmut ise Bamyacıları destekledi. Cirit, okçuluk, mızrak gibi yarışlarda karşı karşıya gelen takımları destekleyen padişahlar onlar için anıtlar yaptırdı. Bu anıtlardan biri de Çengelköy'de yer alan Lahanacılar Çeşmesi.