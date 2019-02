Dha İstanbul Bülten - 1

Kaynak: DHA

1- HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE ART ARDA 2 TRAFİK KAZASI: 4 YARALIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - HALİÇ Köprüsü'nde bir otomobil bariyerlere çarptı. Polisin kazaya müdahalesi sırasında ikinci kaza meydana geldi. İkinci kazada 4 kişi yaralandı.İlk kaza D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler hem yardıma koşarken hem de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen trafik polisleri ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kazaya karışan araçtaki kişileri sağlık kontrolünden geçirdi.İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ, 4 KİŞİ YARALANDIKaza yapan aracın çekiciyle kaldırıldığı sırada araçlar bir süre yolun açılmasını bekledi. Bu sırada hızla gelen araç, yolda bekleyen 3 otomobil ve bir motosiklete çarptı. İkinci kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişiler ile motosiklet sürücüsü dahil toplamda 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikametini ve orta şeridi tamamen trafiğe kapattı. Polis, sağlık ekiplerini tekrar kaza yerine çağırdı. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polisin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, bir süre ulaşıma kapanan köprünün orta şeridi tekrar açıldı. Polis, her iki kazayla da ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:-------------------------Olayın meydana geldiği yerKazaya karışan araçlarPolis ekiplerinin çalışmasıSağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Motosiklet sürücüsü ile röp.Araçların kaldırılmasıGenel ve detaylar================================2 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRUMP İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜGülseli KENARLI/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, görüşmede ikili meseleler ve Suriye 'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanırken terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın, ülkemizin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit ettiği belirtildi.İki liderin, ABD 'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı. Ayrıca, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.==================3- ERDOĞAN YOLDA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBULCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrasıdün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü 'ne geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Cumhurbaşkanı, Huber köşkü çıkışında yolda aracını durdurarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Kısıklı 'ya geçti.Görüntü Dökümü:---------------------Cumhurbaşkanı konvoyundan detaylar-Cumhurbaşkanının vatandaşlarla sohbet etmesi===================4- BİNALİ YILDIRIM: 27 BİN METREKARELİK BİR EKO KÖY KURULUYOR AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Çatalca 'nın içine yönelik de bir projeler var. Mesela Belgrad Mahallesi'nde bir proje düşüncesi var. 27 bin metrekarelik bir eko köy kuruluyor. Bu ekosistem projeyle neler yapılacak? Kamp alanı olacak, festival alanı olacak, spor alanı olacak, ve eko tarım alanı olacak."Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çatalca Halk Eğitim Merkezi'nde sosyal kuruluş temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.Burada bir konuşma yapan Binali Yıldırım, muhtar seçiminin hepsinden zor olduğunu belirterek, "Muhtar seçiminde rekabet daha keskindir. Yukarı doğru gittikçe kolaylaşır. Milletvekili seçimi o kadar zor değil. Kocaman bir bölgeye hitap ediyorsun, seçmenlerin çoğu partiye oy veriyor. Bire bir milletvekillerini tanımıyor bile. Bazılarını tanıyor, bazılarını tanımıyor. Ama muhtar öyle değil, partisi de yok. İlla kendinizi mahallenizdeki insanlara, köyünüzdeki insanlara beğendireceksiniz, onların gönlünü alacaksınız. Şimdi muhtarlar Beştepe 'ye gidiyor, sonra önlerinden kimse geçemiyor. Reisle direk bağlantınız var yani havanız o biçim. Yani Cumhurbaşkanımız sizleri de baş üstünde tutuyor. Buna göre de kıymetiniz daha başka. Muhtarlar siz, mahallenizde yaşayan hemşerilerinizin, kardeşlerinizin taleplerini en üst makama doğrudan anlatıyorsunuz. Gittiğiniz de size bir kağıt dağıtılıyor. Orada sorunları yazıyorsunuz, imzalayıp veriyorsunuz. Demokrasi bu" dedi.EKO KÖYYıldırım, "Çatalca'nın içine yönelik de bir projeler var. Mesela Belgrad Mahallesi'nde bir proje düşüncesi var. 27 bin metrekarelik bir eko köy kuruluyor. Bu ekosistem projeyle neler yapılacak? Kamp alanı olacak, festival alanı olacak, spor alanı olacak, ve eko tarım alanı olacak. Çatalca'nın kendisi ekip biçecek, gelen ziyaretçilere orada satacak. Benzerine başka yerlere de yapacağız. Her mahalle için birer proje geliştirdik. Mahalle dediğimiz eski köyleri kastediyoruz. Hepsi kendi zenginliklerini ortaya çıkararak daha çok ziyaretçinin gelmesine vesile olacak. Çatalca'nın arazisi geniş ama yerleşim yeri küçük. Asıl olan o yerleşim alanı dışındaki yerleri cazibe merkezi haline getirmek. Gençlerimiz İstanbul'a gidiyor, gençleri burada tutacak projeler bu projeler" şeklinde konuştu.Binali Yıldırım buradaki konuşmasının ardından, Halk Eğitim Merkezi'nden çıkarak çevrede bulunanları selamladı, ardından bir taksi durağını ziyaret etti.Görüntü Dökümü:---------------------Yıldırım'ın açıklamalarıYıldırım'ın halkı selamlamasıYıldırım'ın taksi durağı ziyaretiDetaylar21.02.2019 - 20.24 Haber Kodu : 190221231===============5- BİNALİ YILDIRIM ÇATALCA'DA ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİGülseli KENARLI/ İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bugün Çatalca'da seçim çalışmalarında bulundu.Çatalca'da bir taksi durağını ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle sohbet etti. Taksi durağını arayan bir müşterinin telefonunu cevaplayan Yıldırım, müşterinin istediği adrese taksi yönlendirdi.Yıldırım daha sonra, 2017 yılında Hakkari Çukurca 'da şehit olan Uzman Erbaş Halil İbrahim Güler 'in baba evini ziyaret etti. Ziyarette, şehit için Kur'an okunup, dua edildi. Yıldırım, baba Kani Güler, anne Aysel Güler ve şehit yakınları ile sohbet etti. Binali Yıldırım, şehidin babası ve annesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.Görüntü Dökümü:------------------Binali Yıldırım'ın taksi durağına girmesi-Taksicilerle sohbet etmesi-Telefonu cevaplaması-Şehit evini ziyareti-Şehit evinde Kur'an okunması-Yıldırım'ın şehit ailesine Kur'an ve Türk Bayrağı hediye etmesiDetaylar21.02.2019 - 21.34 Haber Kodu : 190221237====================6 - İMAMOĞLU: BİZ SİZİ KESİNLİKLE MUTLU EDECEĞİZHaber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Beykoz 'daki seçim çalışmalarında vatandaşlardan oy isteyerek, "Sizi ihmal edenlere oy vermeyin. Bize destek verin. Biz sizi kesinlikle mutlu edeceğiz" dedi."SİZİ İHMAL EDENLERE OY VERMEYİN" Beykoz Meydanı 'nda vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki durağı, Gümüşsuyu Mahallesi oldu. Önce esnaf ziyareti yapan İmamoğlu daha sonra Gümüşsuyu Merkez Cami Vakfı'na geçti. Tüm gün Beykozluların sorunlarını ve taleplerini dinlediğini, sorunların çözümü için istediğini belirten İmamoğlu, "Biz Beykoz'u değiştirmeye ve dönüştürmeye açığız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Bize destek verin göreceksiniz çok güzel olacak. Lütfen güzel Beykoz'a sahip çıkın. Sizi ihmal edenlere yetki vermeyin, bize destek verin. Biz sizi kesinlikle mutlu edeceğiz" şeklinde konuştu."BİZE SORUMLULUK VERİN, BİZ SORUMLULUĞA HAZIRIZ"Gümüşsuyu Mahallesi'nin ardından Örnekköy Mahallesi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarla buluşan Ekrem İmamoğlu, projelerinden bahsederek, "Ben 5 yılda hayatın nasıl değiştirileceğini kendi ilçemden biliyorum. İyi belediye başkanları, iyi yerel yöneticiler kesinlikle 5 yılda bir şehrin hayatını değiştirebilir. Biz buna hazırız. 5 yılda Beykoz'un kötü talihini değiştireceğiz. Bize oy verin sizden samimi bir şekilde oy istiyorum. Bize sorumluk verin, biz sorumluluğa hazırız. Biz Beykoz'u birilerine peşkeş çekmek için değil. Beykoz'u, Beykozlulara teslim etmek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.Görüntü dökümü--------------------------İmamoğlu'nun Gümüşsuyu ziyareti-İmamoğlu'nun esnaf ziyareti-İmamoğlu'nun konuşması-İmamoğlu'nun Örnekköy ziyareti-İmamoğlu'nun konuşması-Genel ve detaylar21.02.2019 - 20.37 Haber Kodu : 190221232==============7- FATİH'TE OTELDE ÇATI YANGINIHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL Fatih 'te bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.Yangın, 20.30 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin çatısında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelde hasar meydana geldi.İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.Görüntü Dökümü:---------------İtfaiye ekiplerinin çatıya müdahalesi-Sağlık ekipleri-Çevredeki vatandaşlar-Genel ve Detaylar21.02.2019 - 21.33 Haber Kodu : 190221236