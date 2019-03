Dha İstanbul Bülten - 1

Kaynak: DHA

1- YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANI PETERS İSTANBUL'A GELDİHaber-Kamera: Enver ALAS - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, geçen hafta ülkesinde yaşanan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırıları sonrası İstanbul'a geldi. Peters'in, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde yapacağı toplantıya katılacağı öğrenildi.THY'nin Jakarta-İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle saat 05.30 sıralarında İstanbul'a gelen Dışişleri Bakanı Peters, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton tarafından karşılandı. Peters burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak ziyareti hakkında bilgi verdi.Aynı uçakta Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra Endonezya'nın Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de İstanbul'a geldi. İki bakan da kısa aralıklarla VIP Salonu'ndan ayrıldı.Öte yandan, bugün İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek. Yeni Zelanda'da geçen hafta Cuma günü iki camiye yönelik terörist saldırı ve Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda yapılacak İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler de davet edilmişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Endenozya Dışişleri Bakanı'nın gelişi-Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters'in VIP Salonu'na girişi-Winston Peters'in açıklamaları-Aracına binişi-Genel ve detaylar22.03.2019 - 06.52 - Haber Kodu : 19032201122.03.2019 - 06.54 - Haber Kodu : 190322012==================================2- YANGINDA ÜST KATLARDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde gece saatlerinde 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Yükselen dumanlar nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yakuplu Mahallesi'nde 96. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede gece saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce komşularını uyandırdı, sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı doğalgazı keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 10 kişi itfaiye erlerince merdiven yardımıyla tek tek kurtardı. Dairede çıkan yangını kontrol alan ekipler, duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye tarafından kurtarılan vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dairede hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Olay yerinden görüntülerİtfaiye ekiplerinin çalışmalarıMahsur kalanların görüntüsüKurtarılan vatandaşlarBina sakini ile röp.Sağlık görevlilerinin müdahalesiGenel ve detaylar22.03.2019 - 05.00 - Haber Kodu : 190322010===================================(ÖZEL)3- ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET ÖNÜNE ÇIKAN OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAŞişli'de, cadde üzerinde ilerleyen motosikletin, ara yoldan önüne çıkan lüks bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Paşa Mahallesi Avukat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen Faruk Üstündağ'ın kullandığı 34 RH 2041 plakalı motosiklet, ara yoldan bir anda önüne çıkan Emre Ateş'in kullandığı 34 TM 2074 plakalı lüks otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Üstündağ yaralandı.İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDIKazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Üstündağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken Üstündağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü:----------------Kaza yeri-Ağır yaralanan sürücünün ambulansa alınması-Toplanan vatandaşlar-Kaza yapan araç ve sürücüsü-Kazaya karışan motor-Polis ekipleri-Genel ve detay görüntüler21.03.2019 - 22.49- Haber Kodu : 190321286=====================4- TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 4 YARALIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Sultangazi yol ayrımı civarında seyir halindeki minibüs başka bir minibüse arkadan çarptı. Kazada öndeki minibüs devrilirken, içindeki 4 kişi yaralandı.Kaza, Tem Otoyolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden 34 LN 8592 plakalı minibüsü kullanan A.A, henüz belirlenemeyen bir kontrolü kaybederek, içinde 4 kişinin bulunduğu Mert Taha Kayhan'ın kullandığı 34 VE 4448 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza sonrası A.A.'nın kullandığı minibüs çarptığı yerde dururken, Mert Taha Kayhan'ın kullandığı minibüs devrildi. Kazada, Kayhan ile birlikte devrilen minibüste bulunan Deniz Çakmak, Süleyman Çato ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yoldan geçen sürücüler hemen yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, ulaşım kısa süreliğine iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazaya neden olan minibüs sürücüsü A. A.'yı gözaltına alarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Devrilen minibüs ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:------------------------Olayın meydana geldiği yerKazaya karışan araçSağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiPolis ekiplerinin çalışmasıYaralı ile röp.Trafikten görüntüGenel ve detaylar22.03.2019 - 02.47 - Haber Kodu : 190322005========================5 - BİNALİ YILDIRIM: NEVRUZ DEMEK BEREKET DEMEKTİRHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İbrahim MAŞE/İSTANBULAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programına katıldı.Törendeki konuşmasında Binali Yıldırıım, "Kerbela bizim acımızdır. Kerbela şehitlerini bu mübarek günde hürmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. İstiklal mücadelemizin kahramanı Gazi Mustafa kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bu ülkeyi bize emanet eden şehitlerimizi de rahmet şükran ve minnetle anıyorum." dedi."NEVRUZ BİRLİKTE KUTLANINCA MUTLULUKLA KAT KAT ARTMAKTADIR"Yıldırım, "Biz Biriz beraberiz kardeşiz birlikte Türkiye'yiz. Bizi birbirimize düşürmek isteyen, aramıza fitne, fesat sokmak isteyenlere hiçbir zaman pirim vermedik, rağbet etmedik. Biz bunu Çanakkale'de yaptık, biz bunu İstiklal Harbimiz'de yaptık, biz bunu en son olarak 15 Temmuz'da yaptık. 15 Temmuz'da FETÖ alçak örgütü o gece asker kılığına girerek milletin tankını, topunu, tüfeğini gasp ederek yine milletin üzerine saldırdılar. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümette şahsım milletimizle birleşip bütünleştik, meydanları doldurduk ve alçaklara hak ettikleri dersi verdik. Ay Yıldızlı Bayrak inmedi ezanımız dinmedi ve alçaklar hak ettiği cezayı aldı. Nevruz demek umut demektir. Nevruz demek bereket demektir. Nevruz birlikte kutlanınca mutluluklar kat kat artmaktadır. Bu bayramı yarın torunlarımıza da aktaracağız. Onlar bu geleneği devam ettirecek. Bu bayram bizim birliğimiz beraberliğimiz ve kardeşliğimizi güçlendirecek." diye konuştu.Binali Yıldırım, "Ben bu topluluğu iyi bilirim, Zeynebiye Külliyesini bitmiş bilin, yapılmış bilin. Hayırlı olsun. Bu topluluğun, bu cemaatin derdi benim derdimdir." ifadelerini kullandı.Konuşmalarının ardından Binali Yıldırım salonda bulunanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Görüntü Dökümü:---------Binali Yıldırım'dan detaylar-Salondan detaylar-Binali Yıldırım'ın konuşması-Binali Yıldırım'ın fotoğraf çektirmesi21.03.2019 - 18.56 - Haber Kodu : 190321243==================6- İMAMOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİEkrem İmamoğlu, " Ben CHP'nin, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin oyunu en fazla istiyorum. Cumhuriyet Halk Partililer alınmasın, vallahi billahi AK Partililer 'in başımızın üzerinde yeri var. Biz, ayırt etmeyeceğiz. İnsanları ayrıştıranlar, benim yol arkadaşım olamaz."Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İSTANBUL DHACHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'daki Nevruz' etkinliğinin ardından Fatih'e geçerek özel bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi. İmamoğlu üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte öğrencilere, İstanbul'un sorunları ve çözüme dönük projelerinden söz etti. İmamoğlu, "İstanbul'un geleceğe dair bir vizyon programı, ne yazık ki yok. Bilgi sahibi bile değiliz. Bunun alt yapısını oluşturmak için, 'İstanbul İstatistik Ofisi'ni kurduk. Sizler, buralardan çok faydalanacaksınız. İstanbul'un geleceğini orada göreceksiniz" dedi."24 SAAT ULAŞIMI SAĞLAYACAĞIZ"İmamoğlu daha sonra öğrencilerin yazılı olarak hazırladığı ulaşımdan, kent siluetine kadar birçok konudaki sorularını yanıtladı.İmamoğlu, "24 saat ulaşım" konulu bir soruyu, "Yaklaşımımız net. 24 saat ulaşımı sağlayacağız. Gece çalışan insanlar ve gençler tarafından isteniyor. İstanbul gibi yaşayan bir kentin ölü saatlerini değerlendirilmesi açısından 24 saat ulaşım çok değerli. Tabii bu her hat için aynı yoğunlukta elbette olmayacak. Bir verimlilik hesabı yapılıp, ona göre oluşturulacak" diye yanıtladı.İmamoğlu'nun "Gençlerin siyasete katılımına" yönelik soruyu da, "Siyaset, asla bir meslek değil, görevdir. Şu anda edindiğiniz eğitimle, elde edeceğinizi meslek hayatınızla, eğitiminizle, tecrübenizle mutlaka siyasette var olun. Özellikle kadın sayısı anlamında. Meslek olarak görürseniz, size de memlekete de bir yararı olmaz. Siyasetin malzemesi insan ama siyaset yapan insan malzemesi de kalite olarak sorun yaşamaya başlıyor Türkiye'de. Eğitimli insanların ve iş yaşamında başarılı insanların siyasette varlığı Türkiye'nin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde yanıtladı."İNSANLARI AYRIŞTIRANLAR BENİM YOL ARKADAŞIM OLAMAZ"Konuşmasının devamında toplumun her kesiminden oy istediğini belirten İmamoğlu, "Ben herkesin oyunu istiyorum kardeşim. Herkesten de oy alacağım göreceksiniz. Benim çağrım karşılık bulacak göreceksiniz. Ben CHP'nin, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin oyunu en fazla istiyorum. Cumhuriyet Halk Partililer alınmasın, vallahi billahi AK Partililer'in başımızın üzerinde yeri var. Biz, ayırt etmeyeceğiz. İnsanları ayrıştıranlar, benim yol arkadaşım olamaz. Ben HDP'linin de oyunu istiyorum. Yan komşum ya, üstümde oturuyor, yan binamda oturuyor. Milyonlarca insanı karalıyorsunuz, ondan sonra insan geliyor ve bana gözyaşıyla anlatıyor" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-----------------------Salondan detay-Öğrencilerden görüntüler-İmamoğlu'nun açıklamaları-İmamoğlu'nun öğrencilerle fotoğraf çektirmesi-Genel ve detaylar21.03.2019 - 19.51 - Haber Kodu : 19032126121.03.2019 - 19.59 - Haber Kodu : 190321263============================7- KARAMOLLAOĞLU: İNŞALLAH O BÜYÜ MUTLAKA BOZULACAKHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBULSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar ile birlikte Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde miting düzenledi.Seçim otobüsü üzerinden partililere seslenen Temel Karamollaoğlu, "10 gün sonra inşallah seçime gidiyoruz. Bu seçimde hükümet değişmeyecek ama belediyelerde yönetim değişecek. İstanbul'da da, başka şehirlerde de biz artık insanlarımızın 16 yıldır çekmiş olduğu sıkıntılardan kurtulmanın yolunu arıyoruz. Bu zaman zarfında yapılan hizmetleri göz ardı etmiyoruz. Elbette 16 yıldır iktidarda bulunanlar, bir takım hizmetler yapacaklar. Onlar da itiraf ediyorlar ki, başta İstanbul olmak üzere bu şehirlerde imardan çok maalesef imha öne çıktı." dedi."BAZEN İNSANLAR ÖYLE BİR HALE GELİYORLAR Kİ ADETA BÜYÜLENİYORLAR"Başka bir belediyecilik anlayışı ile geleceklerini belirten Karamollaoğlu, "Arsa rantı bizim hiçbir zaman gündemimizde olmayacak. Belediye malına, mülküne, parasına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. 10 günümüz kaldı. Bize yapılacak bütün iftiraları, yalanları elimizin tersiyle iterek gayret göstereceğiz. Bizi anlamayan kardeşlerimize de fazla bir zaman ayırmasak bile şefkatle yaklaşacağız. Onları uyandırmaya çalışacağız. Bazen insanlar öyle bir hale geliyorlar ki, adeta büyüleniyorlar. O büyüyü bozmak sizin ve bizim elimizde. Kucaklayacağız, ikaz edeceğiz. İnşallah o büyü mutlaka bozulacak." diye konuştu.Konuşmalarının ardından Temel Karamollaoğlu ve Necdet Gökçınar mitingdekilere çiçek dağıttı.Görüntü Dökümü:---------Mitingden detaylar-Temel Karamollaoğlu'nun konuşması21.03.2019 - 23.35 - Haber Kodu : 190321291===============8- PATENLİ GENÇLERİN OTOBÜS ARKASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞUHaber: Ozan URAL/ İstanbul DHAPendik Sahil yolunda patenli 3 genç, özel halk otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından görüntülendi. Gençlerden birinin, o halde çeşitli hareketlerde bulunması dikkat çekti. Bir süre bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra gözden kayboldu.Görüntü Dökümü:-----------------Cep telefonu kamerası-Patenli gençlerin otobüse tutunarak yolculuk etmesi21.03.2019 - 21.11 - Haber Kodu : 190321276====================