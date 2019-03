Dha İstanbul Bülten - 1

Kaynak: DHA

(Havadan görüntülerle)1- "DÜNYA SU GÜNÜ"NDE İSTANBUL'UN SİMGELERİ MAVİYE BÜRÜNDÜAli AKSOYER - Hüseyin COŞKUN - Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi, "22 Mart Dünya Su Günü" nedeniyle İstanbul'un simgelerini mavi ışıkla aydınlattı. Galata ve Beyazıt kuleleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü maviye büründü.Görüntü Dökümü:-------------------Galata Kulesi ve 15 Temmuz Köprüsü'nden havadan görüntü-Galata Kulesi'nden görüntü-15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden görüntü22.03.2019 - 20.52 - Haber Kodu : 19032224822.03.2019 - 21.11 - Haber Kodu : 19032225022.03.2019 - 21.13 - Haber Kodu : 19032225222.03.2019 - 22.33 - Haber Kodu : 19032225822.03.2019 - 22.36 - Haber Kodu : 190322259==================2- SENEGALLİ YOLCUNUN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU TAKSİCİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİÇağatay KENARLI/ İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli yolcuya "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para isteyen taksici O.K. sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcu tarafından şikayet edilmesinin ardından O.K.'nin duraktaki taksiciler tarafından darp edilmişti.Atatürk Havalimanı'nda bir taksiye binen Senegalli O.A.L, kendisinden fazla para isteyen taksicinin hakaretine uğramıştı. Taksicinin "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" sözlerine maruz kalan O.A.L, taksiden indikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, kimliğine plakadan ulaştığı taksici O.K'yı gözaltına aldı. Olayın ortaya çıkması üzerine O.K.'nın, Havalimanı Taksi Kooperatifi üyesi yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildiği anlaşıldı.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan O.K, sağlık kontrolünden geçirilerek tekrar Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. O.K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.Görüntü Dökümü:--------------Şüphelinin sağlık kontrolünden karakola getirilmesi22.03.2019 - 18.42 - Haber Kodu : 190322224=================3 - BİNALİ YILDIRIM KARTAL'DA SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜİdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Kartal'da sürdürdü.Binali Yıldırım, Kartal MHP Seçim Koordinasyon merkezini ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Ardından Yıldırım, düzenlenen buluşma toplantısıyla AK Partili seçmenlerle bir araya geldi.Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmada, "Yapılacak çok proje var. Kartal'a, İstanbul'a çok güzel hizmetler yapacağız. İstanbul bizim geleceğimiz. İstanbul bizim torunlarımızın, evlatlarımızın geleceği. Onlara güzel bir şehri bırakmak bizim boynumuzun borcu. 31 Mart çok önemli. 31 Mart sıradan bir seçim değil. 31 Mart Cumhur İttifakı'nın zafer tarihidir. 31 Mart'ta içerden ve dışardan bizi sınamaya kalkanlar hak ettikleri cevabı Kartal'dan alacaklar" dedi.Yıldırım konuşmasının devamında, "Kartal'ın fazla hizmete ihtiyacı var. Kartal'ın 10 yıllık kaybı var, 10 yıl geriden geliyor. Uğurmumcu Topselvi, Yalı... Kartal'da ne kadar bekleyen sorun varsa birer birer halledilecek" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-------------------Yıldırım'ın salona gelişi-Yıldırım'ın konuşması-Genel ve detaylar22.03.2019 - 17.45 - Haber Kodu : 190322211==================4 - İMAMOĞLU: PARTİZANLIĞI BİTİRECEĞİMHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBULCumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar'da miting düzenledi. Mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Ahmet Kılıç, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.Ekrem İmamoğlu, mitingdeki konuşmasında Üsküdar Meydanı'na ilişkin projelerini anlatarak, "Özellikle bulunduğumuz bu noktadan Harem'e kadar olan bu sahil şeridini yayaya açacak ve aynı zamanda içinde Harem'de büyük bir otopark yaparak, belki de İstanbul'un en güzel manzarasını insanların seyrettiği bir platform oluşturacağız. Denize boğazla buluşabileceğiniz, çok nitelikli araç trafiğini buradan kaldırarak insanların gezinti yeri haline getireceğiz. Festivallerin, buluşmaların ve İstanbul'un en güzel fotoğrafının çekildiği bu güzel alanı Üsküdar'a hediye edeceğiz." dedi."İKTİDAR VAAT VERMEZ İKTİDAR YAPAR"Ekrem İmamoğlu, "İktidar vaat vermez iktidar yapar. Şuanda sanki bizim iktidarımızı kabul etmişler, sizi ikna etmeye çalışıyorlar. Bu güzel bir şey. Seçilmeden bizim belediye başkanlığımızı kabul etmiş olmaları gerçekten güzel bir şey. Onun için 1 Nisan hepimize şimdiden hayırlı olsun. Bana hep soruyorlar: Seçimi kazanınca ilk neyi değiştireceksiniz? Yönetim anlayışını değiştireceğim. Partizanlığı bitireceğim. Parti bir araçtır. Hizmet için araçtır. Ama partiyi kendi şirketin, belediyeyi de o şirketinin malı görürsen işte orada sorun başlar. Biz ne diyoruz: Belediyeyi açacağız. İnsanlara şeffaf bir biçimde sorunlarını çözen bir kurum haline getireceğiz. Üsküdar'da Ahmet Kılıç yapacak, İstanbul'da İmamoğlu yapacak" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:--------Mitingden detaylar-İmamoğlu'nun konuşması22.03.2019 - 21.44 - Haber Kodu : 190322255======================5- İMAMOĞLU: BUGÜN İSTANBUL'U, 2023'TE DE TÜRKİYE'Yİ KAZANIRIZHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve üyeleriyle ile bir araya geldi.Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve üyeleriyle bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde destek isteyen Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Böyle ahbap çavuş ilişkisini asla istemiyoruz. Hiçbir belediye akraba kulübüne dönemez. Biz öyle oğlan, kızı, damadı, gelini falan bu işleri sevmeyiz. Bu işler bize göre değil. Kamu görevi yapıyoruz biz. Aile şirketi yönetmiyoruz. Devletin, milletin parasını kolluyoruz ve hizmet üretiyoruz. Ailesi gitsin işine baksın. Sadece eşimi siyasi temsiliyet gereği yanımda hep beraber yol yürüyen iki hayat arkadaşı olarak görebilirsiniz. Onun dışında siyasi olarak ve yönettiğimiz kurumların hiç birisinde bizim akrabalarımızı görmeyeceksiniz" dedi."ÇOK ZORLANIRLARSA ORAYI DA BİZE DEVREDEBİLİRLER"İmamoğlu şöyle devam etti:"Biz kazandığımız an itibariyle belki aynaya bakarlar hatalarını anlarlar, çözüm ararlar. Aramazlarsa 2023'te de Türkiye'nin seçimini kazanırız. Bugün İstanbul'u kazanırız, 2023'te de Türkiyeyi kazanırız. İyi rekabet, güçlü rekabet; millet bundan faydalanır. Siyasi kurumlar yenilenmeli. Siyasi kurumlar hizmet etmeli. Partiler araçtır. Çıkarız milletin huzuruna 2023'te: Bakarlar bunlar mı iyi, onlar mı iyi? Ona göre oy verirler. Çok zorlanırlarsa orayı da bize devredebilirler."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Salondan detaylar-İmamoğlu'nun konuşması23.03.2019 - 02.08 - Haber Kodu : 190323008==========================6 - VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDUHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBULDHA - VERGİ Müfettişleri Derneği Başarı Ödülleri sahipleri buldu. Gecede, Ekonomiye Yön Veren Yazar ödülünün sahibi Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar olurken, En Başarılı Ekonomi Haberleri kategorisinde Demirören Haber Ajansı ve En Başarılı Ekonomi Programı Sunucusu ödülüne ise CNN Türk'ten Cem Seymen layık görüldü.Şişli'de bir otelde gerçekleşen törende medya, sanat, müzik, bilim insanı, ekonomi, edebiyat, spor, sinema, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve Onur Ödülü olmak üzere toplam10 farklı kategoride ödül verildi. Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, yaptığı konuşmada katılımcılara bilgi verdi. Kubuş'un konuşmasının ardından meslekte 35'inci yılını dolduran vergi müfettişlerine vefa plaketleri verildi. Plaketlerin verilmesinin ardından Anadolu Ateşi, dans gösterisiyle katılımcıları büyüledi.ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDUÖdül töreninde, En Başarılı Spor Takımı Ampute Milli Takımı olurken, Onur Ödülü Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya verildi. Ekonomiye Yön Veren Yazar kategorisinde ise Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ödüle layık görüldü.Ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşması yapan Munyar, "Üstatlar 35 yıl ödülü aldılar ama ben meslekte kırkıncı yılımı geçen sene sonunda devirdim. Bunun 35 yılı Ekonomi gazeteciliği ile geçti. Bu ödül de oradan geliyor. Teşekkür ederim" dedi.Vergiyle ilgili bir anısını da anlatan Munyar, "1985 Hürriyet Ekonomi Servisi'nde muhabirim. KDV'nin ilk yürürlüğe girdiği tarih hatırlarsınız. KDV'nin Türkiye'de oturması konusunda ciddi emeğimiz geçmiştir. Denetmenlerle beraber çok denetim yaptık. Onları manşet yaptık. Aynı zamanda vergi ile ilgili diğer meslek gruplarına da katkımız oldu. 2011'de İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı yine böyle bir ödül için çağırmıştı beni. Şimdi de sizlerden Vergi Müfettişleri Derneği'nden böyle bir ödül" şeklinde konuştu.Gecede, En Başarılı Ekonomi Haberleri kategorisinde ödüle Demirören Haber Ajansı layık görüldü. DHA adına ödülü Deniz Kılıç aldı. En Başarılı Ekonomi Programı Sunucusu ödülünü ise CNN Türk'ten Cem Seymen aldı.Gecede ödül alan diğer isimlerse şöyle:TRT WORLD, En Yenilikçi TV Kanalı,Prof. Dr. Nurettin Bilici, Juri Özel Ödülü,Azra Kohen, En Başarılı Yazar,Diriliş Ertuğrul, En Başarılı Dizi,Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu,Nazlı Çelik, En Başarılı Ana Haber Sunucusu,Fortune (Cüneyt Toros), En Başarılı Ekonomi Dergisi,Prof. Dr. Derviş Karaboğa, En Başarılı Bilim İnsanı,Oğuz Haksever, En Başarılı Haber Sunucusu,Ebru Baki, En Başarılı Ekonomi Programı Sunucusu,Dünya Gazetesi, En Başarılı Ekonomi Gazetesi,Beste Naz Süllü, Genç Ekonomist Ödülü,Süheyla Yılmaz, En Başarılı Radyo Programcısı,Orhan Gencebay, Yaşam Boyu Başarı Ödülü,Emre Özel, En Başarılı Eğitimci,Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), İnovasyon Ödülü,Baykar Makina, İnovasyon Ödülü,Babala TV (Oğuzhan Uğur), En Başarılı Youtube Kanalı,sabah.com.tr (İsa Tatlıcan), En Başarılı Haber Sitesi - En Başarılı Ekonomi Servisi,Cabir Turgut, En Başarılı Ekonomi Muhabiri,Demet Akbağ En Başarılı Kadın Oyuncu,Pelin Çift, En Başarılı Program Sunucusu,Hüseyin Altınalan, En Başarılı Haber Ajansı Yöneticisi,Emin Gökçegözoğlu, En İyi Haber Müdürü,İsmail Gülle (TİM Başkanı), Ekonomiye Katkı ÖdülüÖdül töreninin ardından şarkıcı Özgün sahneye çıkarak, en güzel şarkılarını seslendirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Meslekte 35. Yılını dolduranlara ödüller-Anadolu Ateşi gösterisinden detaylar-Ödül töreni-Özgün'ün konserinden detaylar23.03.2019 - 01.33 - Haber Kodu : 190323004