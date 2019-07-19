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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay hattındaki katener adı verilen elektrik kablosu koptu.

19.07.2019 09:01 DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay hattındaki katener adı verilen elektrik kablosu koptu. Tramvay seferi durdurulurken, yola düşen kablonun elektriği kesildi.
İstiklal Caddesi Bekar Sokak kesişiminde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Tünel'den Taksim Meydanı yönüne sefer yapan nostaljik tramvay hattındaki katener henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Vatmanın haber vermesinin ardından, yere düşen kablonun yayalara zarar vermemesi için elektriği kesildi. Nostaljik tramvay seferlerinin durmasına neden olay sırasında, bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panolarını taşıyan kablo da koptu. İtfaiye ekipleri, yola doğru sarkan panoları düşme ihtimaline karşı kaldırdı. Seferlerin durmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler ise tramvayla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü
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-Kopan telden görüntü
-Tramvaydan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin kopan teli toplaması
-Kalabalıktan detay görüntü
-Turistlerin tramvay ile foto çektirmesi
-İstiklal Caddesinden detay görüntü
-Olay yerinden genel ve yakın detaylar
18.07.2019 -20.43  Haber Kodu : 190718251


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi, İstanbul, Beyoğlu, Yerel

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