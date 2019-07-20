DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: 5 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'de İstanbul'a gelen yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı. Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcu yaralandı. Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı. Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü şoförü Veysi Otu, lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği söyledi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Kaza yapan otobüs

-Yaralı yolcular

-Ambulansa alınan yolcular

-Otobüs şoförü ile röp.

-Detaylar

=============================

2- ESENYURTTA YER TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL

Esenyurtta iki komşu esnaf arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada birisinin durumu ağır olmak üzere 2 Afgan uyruklu esnaf yaralandı.

Doğan Araslı Bulvarı yolu üzerinde iki komşu esnaf arasında iddialara göre yer tartışmasından dolayı gerginlik yaşandı. Afgan Uyruklu baba-oğul H. A. ve M. A. ile komşu esnaf manav N. E., N. U., B. E., arasında çıkan gerginlik kısa sürede tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada N. E., N. U., B. E., Afgan Uyruklu baba ve oğula bıçakla saldırdı. Olayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan H. A. ve M. A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Halıcılık yapan Afgan Uyruklu H. A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavganın yaşandığını noktaya gelen olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmasından detaylar

-Genel ve Detaylar

===================

3- İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR-12" DENETİMLERİ YAPILDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

İstanbul'un birçok noktasında "Yeditepe Huzur -12" denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak 12'nci Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler eşliğinde şüpheli bulunarak durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Polis helikopteri ise denetimlere havadan destek verdi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri, üzerlerini arayarak kimlik sorgulamasından geçirdi.

Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında da hassas burunlu polis kopeği "İra" eşliğinde durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Şüpheli bulunarak üzerleri aranan kişiler kimlik kontrolünden geçirdi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Polis ekiplerinin araçları durdurması

-Polis ekiplerinin araçları araması

-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması

-Denetimlere katılan polis helikopteri

-Hassas burunlu köpeğin araçlarda arama yapması

-Araç içindeki kişilerin üst aramalarının yapılması

Genel ve detay

=================

4- ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

-17 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

İstanbul, DHA - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüphelinin yer aldığı iddianame kabul edildi. Şüpheliler, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianame kabul edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi. Heyet, 171 şüphelinin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların duruşmada hazır bulunması için adreslerine tebligat gönderilmesine ve müştekilerin ise duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesine karar verdi

İddianamede, örgütün kurucusu olduğu belirtilen Adnan Oktar ile birlikte toplam 13 şüphelinin yönetici olarak yer aldığı ifade ediliyor. Toplam 226 şüpheli hakkında ise "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "Cinsel istismar" gibi suçların bulunduğu toplam 24 ayrı suç isnadı bulunuyor. Dosyada toplam 125 mağdur-müşteki de yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

------

-Arşiv

=======================

5- BAHÇELİEVLER'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, otomobiliyle karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler'de gece saatlerinde meydana geldi. 41 AAR 486 plakalı otomobili kullanan M.S isimli sürücü beraberindeki Ş.T. isimli kadın yolcu ile Eski Londra Asfaltı üzerinde giderken iddiaya göre kırmızı ışığı ihlal etti. Bu sırada karşı yönden gelen 34 VY 5822 plakalı aracı kullanan Y.U. ise, Mehmet Akif Caddesi'nde yoluna devam ettiği sırada 41 AAR 486 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada M.S.'nin aracındaki kadın yolcu Ş.T. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kazayla ilgili iki sürücüden de bilgi aldı. Kazaya karışan araçlar incelemelerin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçlar

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Polisin çalışması

Genel ve detaylar



