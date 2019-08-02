DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Kurban Bayramı'na 10 gün kala Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi otogarında yoğunluk başladı. Bayram için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar şimdiden otogarın yolunu tuttu. Biletlerini henüz alamayan vatandaşlar da bilet bulmakta zorluk çekiyor.Otogar da Peron görevlisi olan Turay Akça, bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, "Şuan da biletlerimiz tükendi. Ek seferler çıkardık. Sadece devletimizin 9 günlük tatil var mı, yok mu, onu bekliyoruz. En kısa zamanda açıklanmasını bekliyoruz. Şuanda Gaziantep, Adana yöremiz, Karadeniz yoğunluk. Ege yoğunluk." ifadelerini kullandı.

"OTOGARIN GENEL YOĞUNLUĞU ŞUAN SURİYELİLER ÜZERİNE"

Bayram yoğunluğunun Suriyeliler üzerine olduğunu iddia eden Adem Alkanat, "Otogarın genel yoğunluğu şuan Suriyelilerin üzerine. Hatay'a, Gaziantep'e, Adana'ya, Kilis'e ve Reyhanlı'ya. Genel olarak Türk yolcu bulmak zor. Geçmiş döneme ait biletlerini aldıklarından dolayı şu anki tek yoğunluk Suriyeliler üzerine. Kayıtlı oldukları ile gönderiliyorlar" şeklinde konuştu.

"EN ÇOK DOĞUYA GİDEN VAR, TATİL BÖLGELERİ OLARAK DA ANTALYA, İZMİR…"

Özel bir firmada Uzun yol şoförlüğü yapan Remzi Günay, "Rize'ye gidiyorum. Otobüs doldu. Şuan yollar normal ama bayrama iki üç gün kala yollar çok yoğun oluyor, trafik yoğun oluyor." diye konuştu.

Emre Duğbul, "Bayram için yerler doluyor şuan. Ek seferler açıyoruz ama dolmak üzere. Vatandaşlar en çok Doğuya gidiyor. Tatil bölgeleri olarak da Antalya, İzmir, Fethiye, Muğla yoğunlukta buralara gidiyorlar." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Otogardan detaylar

-Peron görevlisi ile röportaj

-Otogar firma çalışanı ile röportaj

-Uzun yol şoförüyle röportaj

-Yolcu ile röportaj

-Bilet satıcısıyla röportaj

-Genel ve detaylar

01.08.2019 -19.37 - Haber Kodu : 190801187

01.08.2019 - 20.31 - Haber Kodu : 190801191

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3- İSTİKLAL CADDESİ'NDE PARA SAÇTI, HERKES DÜŞEN PARALARI TOPLADI

Ersan SAN/ İstanbul DHA

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne kendisini "iyilik akımı" kurucusu olarak tanıtan bir iş adamının yukarıdan saçtığı parayı vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarıştı.

İstiklal Caddesi'ne ekibiyle gelen İbrahim Yılmaz, "Arkadaşlardan sürekli mesajlar alıyorum. 'Bizler için ne yapabilirsin, dünya için ne yapabilirsin. İstanbul'umuz için ne yapabilirsin?' gibi. Bunun araştırmasına girdim ben de. Sihirbaz arkadaşımla birlikte bir işbirliği yaptık ve bugün bir sürpriz yapacağız sizlere" diyerek yanına getirdiği illüzyonistle işe koyuldu. Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralıklara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra İş adamının ellerini havaya kaldırmasıyla da illlüzyon ekibi yukarıdan çok sayıda 5'er lilralar attı. Vatandaşlar da onları toplamak için birbirleriyle yarıştı. İş adamının bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira dağıttığı öğrenildi.

Aynı iş adamının, bir süre önce de seyyar satıcıdan simitlerin tamamını alırken çektiği görüntülerin sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla gündeme geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İşadamı ve illüzyonistin konuşması

-İllüzyonistin kağıdı paraya dönüştürme hareketi

-Çocuklara para verilmesi

-İşadamı ve illüzyonistin ellerini yukarıya kaldırması

-Yukarıdan dökülen paralar

-Vatandaşların paraları toplaması

01.08.2019 - 18.08 - Haber Kodu : 190801179_

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4- ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ'NDE 8. GÜN

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Robert Sina BADENDİECK/

20. kez düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali, 8. gününde dans gösterileri ve Schalke 04'ün onursal kulüp başkanı Gerd Rehberg'in Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e 'gümüş yıldız rozeti' takdim etmesi ile devam etti. Festivalde Fatma Turgut konser verdi.

20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nin 8. gününde Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da dans gösterileri yapıldı. Slovakya, Panama, Peru, Rusya, Bulgaristan, Hindistan ve daha birçok ülkeden dans toplulukları sahneye çıktı. Katılımcılar, ülkeleriyle ilgili tanıtım videolarının izlenmesinin ardından kendi ülkelerine ait dans gösterilerini yaptılar. Konuk ülkelerin 5'er dakikalık dans performansı seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Festivale dünyaca ünlü futbol takımı Schalke 04'ün onursal kulüp başkanı Gerd Rehberg de katıldı.

GÜMÜŞ YILDIZ ROZETİ İLK DEFA BİR TÜRK'E VERİLDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, festivalin 8. gününde bir unvan daha aldı. Rehberg, Schalke 04'ün kongre delege üyeliğinin işareti olan gümüş yıldız rozetini Hasan Akgün'e takdim etti. Gümüş yıldız rozetin sahibi, daimi onursal genel kurul üyesi olacak. Rozet takdiminin ardından Rehberg, Akgün'e 10 numaralı Schalke 04 forması hediye etti.

"HASAN AKGÜN TÜRK-ALMAN DOSTLUĞU İLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPTI"

Rehberg yaptığı konuşmada, "Sevgili dostlar, şu an burada bulunmamın sebebi sevgili Doktor Hasan Akgün'e bir onur işareti olarak ve size misafir olarak gelmem. Hasan Akgün, başkanlığı döneminde Türk-Alman dostluğuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve Schalke 04 takımı, dünyanın 4. Büyük takımı, Schalke 04 yönetim kurulu, son genel kurulunda sayın Doktor Hasan Akgün'e onur madalyasını vermek üzere karar verdi. Aslında bu rozeti kendisine Schalke'de verecektik ama seçim döneminde çok yoğun bir dönem geçirdi ve bugün yönetim kurulu adına bu onursal rozeti kendisine takdim ediyorum. Aynı zamanda başarılı bir seçim dönemi atlattığı ve tekrar başkan seçildiği için kendisini kutluyorum." dedi ve Akgün'e 10 numaralı Schalke 04 forması hediye etti.

"BUNUN TEMELİNDE YATAN MESELE DÜNYA İLE İLİŞKİMİZİ ZENGİNLEŞTİRMİŞ OLMAMIZDIR"

Akgün ise Rehberg ve futbol takımının yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Schalke 04 115 yıllık büyük bir camia. Muhteşem bir spor kulübü. Her sene birkaç maçını izliyoruz. Türkiye'den, daha doğrusu dünyadan sadece ben ve rahmetli Özhan Canaydın'ı üye yapmışlardı. Bize de 25. Yıl rozetini taktılar. Onur rozetini taktılar. Ayrıca ömür boyu onur konuğu ilan etmişler. Schalke 04 yönetimine ve sayın başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun temelinde yatan mesele kardeş şehir ilişkilerinin kültürel, sanatsal ve sportif alanda devam ettirilmesidir. Dünya çapında bir kültür ve sanat festivalinde sahip olmamız, dünya ile ilişkimizi zenginleştirmiş olmamız ve esasında Avrupa'dan kopmamış olmamızdır. Esas sebebi odur. Yoksa Avrupalılar bunları öyle kolay vermezler" diye belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Dans Gösterilerinden görüntü

-Seyircilerden görüntü

-Hasan Akgün'e rozet takılması

-Gerd Rehberg'in konuşması

-Hasan Akgün'e forma hediye edilirken

-Hasan Akgün'ün konuşması

-Fatma Turgut Konserinden görüntüler

02.08.2019 - 08.19 - Haber Kodu : 190802012

- İstanbul