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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Şişli'de, çoğunlukla Afrika uyruklu kişilerin yaşadığı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

03.08.2019 09:28
DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
Şişli'de, çoğunlukla Afrika uyruklu kişilerin yaşadığı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Binada büyük çapta maddi hasar oluştu.
Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi, Çil Sokak'ta bulunan 9 katlı bir apartmanda saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çoğunluğunu Afrika uyruklu kişilerin oluşturduğu apartman sakinleri, binanın çatısındaki yangını fark ederek panikle sokağa çıktı. Hızla büyüyen yangında alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Şişli ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Afrika, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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