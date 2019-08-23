DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

BEŞİKTAŞ'TA DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU

-Denize giren sahildekiler kaybolan genci arama çalışmalarına katıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş İskelesi'nde bir arkadaşı ile denize giren Bayram Demir (20) boğuldu. Demir'in cansız bedeni 4 saat süren arama çalışmalarının ardından iskelenin 5 metre açığında bulundu.

Olay Beşiktaş İskelesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Bayram Demir, biri kadın 2 arkadaşı ile birlikte iskelede oturdu. Demir, bir süre sonra erkek arkadaşıyla denize girdi. Bayram Demir, boğazın sularında gözlerden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların arama ve kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yaklaşık 4 saat boyunca Demir'i aradı. Aramalar sonucu Demir'in cansız bedeni denize girdiği Beşiktaş İskelesi'nin yaklaşık 5 metre açığında bulundu. Dalgıç polisler tarafından saat 06.00 sıralarında denizden çıkarılan Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, birlikte yüzdükleri sırada Demir'in kaybolması üzerine arkadaşının kaybolduğunu haber veren kişi Demir'in cesedinin sudan çıkarıldığı sırada baygınlık geçirdi. Olay yerindeki ambulansa alınan kişi ambulanstaki müdahalenin ardından yeniden ayağa kalkarak çalışmaları takip etti.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın görgü tanıkları yaşananları anlatırken, 2 kişinin denize girdiğini, bir kişinin sudan çıktığını ancak diğerinin çıkamadığını söyledi. Görgü tanığı İsmail Yüce, "Biz burada oturuyorduk. 2 kişi denize girdi. Biri boğuluyordu. 'Boğuluyorum' falan dedi. Arkadaşı gitti kurtarmaya. Kurtaramadı geri döndü. O ara ben atladım. Ben gidene kadar battı içeri. Su da karanlık gözükmüyor. Biraz daldım bulamadım. Battı gitti yani" dedi. Salih Kaya da, "Biri kız üç erkek, burada üzerlerini çıkarıyorlardı. Biz de bankta oturuyorduk. İkisi denize girdi. Biraz açıldıktan sonra diğer kişi geldi. Arkadaşım içeride kaldı, ayağımı tutmaya çalıştı dedi. 3-4 dakika sonra insanlar denize girdi. " diye konuştu. Burak Deniz Akyol ise, "Bankta arkadaşlarla oturuyorduk. İki kişi denize atladı. Normal açıldılar. Dönerken biri hızlı ilerledi. Diğeri kulaç atmaya çalıştı. Arkadaşı döndü onu kurtarmaya çalıştı. Alamadı çocuk dibe battı" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denizde arama yapan vatandaşlar(özel görüntüler)

-Sudan çıkarılan şahsın sedyeye alınması(özel görüntüler)

-Sudan çıkarılan vatandaşın ambulansa alınması(özel görüntüler)

-Denize atlayanların ayakkabıları

-Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'nin arama çalışmaları

-Arama çalışmalarını takip eden vatandaşlar

-Röportajlar

-Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları

-Cesedin yerinin bulunması

-Vatandaşları cesedin yerini Sahil Güvenlik ekiplerine göstermesi

-Dalgıçların olay yerine gelmesi

-Dalgıçların suya girmesi

-Cesedin çıkarılması

-Cesedin ambulansa alınması

-Genel ve detay görüntüler

23.08.2019 - 04.38 Haber Kodu : 190823011

23.08.2019 - 07.12 Haber Kodu : 190823013

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2- AVCILAR'DA ÖĞRENCİ EVİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da üniversite öğrencilerinin kaldığı apartman dairesinde yangın çıktı. Bazı öğrenciler dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cihangir Mahallesi, Uygun Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katında üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Dairedeki öğrenciler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazı öğrenciler ise dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bu sırada dumandan etkilenen öğrenciler ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkan dairenin alt katında yaşayan görgü tanığı, "Ben bir alt katta oturuyorum. Dört beş öğrenci yaşıyor o evde. Yeni taşınmışlardı zaten. Yangını fark edip sokağa çıktık. Yaralanan kimse olmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Ekipler

Sokağa dökülen mahalle sakinleri

Dumandan etkilenen öğrenciler

Genel ve detaylar

23.08.2019 - 03.40 Haber Kodu : 190823010

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3- ÇEKMEKÖY'DE İNŞAAT İŞÇİSİ ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda burada çalışan bir işçinin cesedi bulundu.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Akarsu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada inşaat işçisi olarak çalışan Lütfi Bahtiyar'a (58), arkadaşları gün içerisinde ulaşamadı. İnşaata gelen Bahtiyarın arkadaşları, inşaat malzemelerini yerlerde buldu. Bunun üzerine inşaatta arama yapan arkadaşları binanın asansör boşluğunda Bahtiyar'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gördüler. Arkadaşları zemin kata indiklerinde Bahtiyar'ın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, inşaat firması yetkililerine de haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, Bahtiyar'ın yakınları olay yerine geldi. Bu sırada olay yeri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Bahtiyar'ın hayatını kaybettiği asansör boşluğu ve çevresi ile inşaat genelinde yaklaşık iki saat boyunca incelemelerde bullundu. Ekiplerin incelemesi sonucu Bahtiyar'ın öğlen saatlerinde, dördüncü kattan asansör boşluğuna düştüğü belirtildi. Bahtiyar'ın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın düşme sonucu mu yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin çevrede güvenlik önlemi

-Vatandaşlardan detaylar

-İnşaattan detaylar

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yakınları sinir krizi geçirmesi

-Bahtiyarın cenazesi cenaze aracına götürülmesi

-Genel ve detaylar

23.08.2019 -02.18 Haber Kodu : 190823008

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4- PROF. DR. NURDOĞAN RİGEL'İN "DÜŞÜK NOT CEZASI" İTİRAZINA RET

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA- ÖĞRENCİSİNE bilerek düşük not verdiği iddiasıyla 5 ay hapis cezası verilen ve hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakılan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in avukatlarının karara yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Rigel'in aldığı ceza kesinleşmiş oldu.

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in avukatları mahkemenin kararına, 2 ve 16 Temmuz'da itirazlarda bulundu. Kararı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi ise "Görevi kötüye kullanma" suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Mahkeme bu nedenle yapılan itirazlarının ayrı ayrı reddine karar verdi. Kararın sanık avukatlarına tebliğ edildiği belirtildi.

KARAR KAMUOYUNDA ÇOK TARTIŞILMIŞTI

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmemişti. 2 Temmuz'da karara bağlanan davada mahkeme, Rigel'i "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürerek 5 yıl süre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti. Söz konusu karar kamuoyunda da çok tartışılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv

22.08.2019 -18.13 Haber Kodu : 190822199

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5- ESENYURTTA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İSTANBUL

Esenyurt'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi göz altına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos tarihinde Esenyurt'ta şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yaptıkları aramalarda ekipler, 110,71 gram taş kokain, 630,78 gram skunk, ağırlığı bin 966 gram olan 4 bin 210 adet extasy hap, 9,18 gram Kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ve 3 adet cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 240 TL para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin götürülüşü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

22.08.2019 - 20.10 Haber Kodu : 190822220

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6- ŞİŞLİ'DE TAKSİCİYİ GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/

Şişli'de dün taksi sürücüsü aracına yolcu gibi binen bir kişi tarafından gasp edildi. Taksinin direksiyonuna geçerek kaçan şüpheli, aracı Başakşehir'de terk etti. Polis tarafından Başakşehir'de yakalanan ve 19 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay, Şişli, Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Piyalepaşa Bulvarı'nda taksici Polat Öğüt'ün aracına binen kişi, Ataköy'e gideceğini söyledi. Öğüt, verilen adrese gitmek için yola çıktı. Taksiye binen kişi bir süre sonra Öğüt'e, Feriköy mezarlığına uğraması gerektiğini söyledi. Feriköy Mezarlığı'na geldiklerinde yanında bulunan bıçağı çıkaran kişi taksiciyi tehdit ederek cebinde bulunan 80 lira ve cep telefonunu gasp etti. Korkuyla araçtan dışarı çıkan Öğüt, çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli ise taksiyi çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, GPRS üzerinden takip ettikleri aracı kovalamaya başladı. Şüpheli aracı Başakşehir'de terk ederek kaçtı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ardından Başakşehir'deki bir adrese baskın yapan ekipler şüpheli Mert Y.(33)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan şüpheli Mert Y.'nin 3 gasp, 3 uyuşturucu, 4 kasten yaralama, cinayet, fuhuşa teşvik, dolandırıcılık, sahtecilik, cinsel saldırı, tehdit, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve hırsızlık olmak üzere 19 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

-Taksiden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Gasp edilen Polat Öğüt'ün telefonla konuşması

-Taksici Cüneyt Halıcıoğlu röp

-Genel ve Detaylar

22.08.2019 -22.11 Haber Kodu : 190822234

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7- KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN 16 EYLEMCİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI



Kadıköy'de önceki gün izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kadıköy Süreyya Operası önünde önceki gün Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etmiş, 16 eylemciyi gözaltına almıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan 16 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli, izinsiz gösteri ve görevli memura mukavemet suçlaması ile çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin göstericilere müdahalesi

-Yapılan gözaltılar

22.08.2019 - 22.14 Haber Kodu : 190822236



