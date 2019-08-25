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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

25.08.2019 09:50
DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamayla 25 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde Zafer Bayramı dolayısıyla, Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını duyurmuştu. Bugün saat 06.55'ten itibaren Vatan Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı genel provası için araç trafiğine kapatıldı. Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Kapatılacak yollar;
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde
D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
Alternatif yollar;
Turgut Özal Millet Caddesi,
Fevzipaşa Caddesi,
Atatürk Bulvarı,
Sahil Kennedy Caddesi
DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Zafer Haftası, Vatan Caddesi, Menderes, Güncel

Kaynak: DHA

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