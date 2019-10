Dha istanbul bülten - 1

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDUHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ - Mustafa BAKIRHAN - İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA İstanbul 'da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sağanak ve rüzgar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gece saatlerinde etkili oldu. Sağanak ve rüzgar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü. Öte yandan, gece gökyüzündeki şimşeklerle aydınlandı.

2- MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI UÇTU: 5 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA -

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle, bir binanın çatısı uçtu. Galeride park halinde bulunan 5 otomobil çatıdan düşen parçalar nedeniyle zarar gördü.

Maltepe'de saat 03.00 sıralarında şiddetli rüzgar etkili oldu. Zümrütevler Mahallesi Nazım İlker Sokak'ta bulunan altı katlı binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan bazı parçalar, sokakta bulunan bir galerideki 5 otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobiller zarar gördü. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar olay sonrası panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye erleri, merdivenle binanın çatısına çıkarak tehlike yaratabilecek parçaları topladı.

GALERİ SAHİBİ KONUŞTU

Galeri sahibi Serhat Cansız olayla ilgili, "Doğal afet başımıza geldi. Rüzgardan ötürü binanın çatısı uçmuş ve arabanın üzerine düşmüş. Allah beterinden saklasın. Arabalar kötü durumda. Toplam 5 arabanın üzerine çatı düşmüş. Bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti, diğerlerinde de zarar on, on beş bin (TL) var. Halledeceğiz artık" dedi.

3-ÜMRANİYE'DE ŞİDDETLİ RÜZGARA DAYANAMAYAN ÇATI UÇTU

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı başka bir binaya ve kahvehaneye zarar verdi.

Olay, Esenkent Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda Ümraniye'deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, önce karşıda bulunan 3 katlı bir binaya çarptı, çarpmanın etkisiyle kopan çatı parçaları daha sonra bir kahvehaneye zarar verip sokağa dağıldı. Olayı gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Polis vatandaşları uyarırken, itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Olayda çatısı uçan bina ile uçan çatının çarptığı bina ve kahvehanede hasar meydana geldi.

"KARŞI BİNANIN ÇATISI UÇMUŞ"

Uçan çatının zarar verdiği kahvehanenin sahibi İsmail Kesik, "Fırtına çıkmış. Fırtına karşıdaki binanın çatısını uçurmuş. Getirmiş binaya ve kahvenin üzerine vurmuş. Beni aradılar, fırtınadan gelemedim. Fırtına dinince geldim. Kahvehanenin kapısını zor açtım, içeriye girdim" dedi.

4- ŞİDDETLİ RÜZGAR KARTAL, BAKIRKÖY VE FATİH'TE AĞAÇLARI DEVİRDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Kartal, Bakırköy ve Fatih'te ağaçlar devrildi.

Kartal, Uğur Mumcu Mahallesi Akzambak Sokak'ta saat 03.30 sıralarında bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağacın etkisiyle sokakta araç geçişi durdu. Ağacın devrildiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile keserek parçalara ayırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, birçok ilçede etkili olan şiddetli rüzgarda Bakırköy ve Fatih'te de ağaçlar devrildi. Ağaçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilip parçalara bölünerek düştükleri yerlerden kaldırıldı.

5-RÜZGAR ÜSKÜDAR SAHİLDE KAFE VE RESTORANLARA ZARAR VERDİ



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA -

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar, nedeniyle Üsküdar'da Kız Kulesinin karşında bulunan kafe ve restoranların bahçelerindeki şemsiyeler uçtu.

İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgardan Salacak Mahallesi Üsküdar Harem Sahil yolundaki kafe ve restoranlar olumsuz etkilendi. Sahil yolunda sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, şiddetli rüzgarda Kız Kulesi'nin karşında bulunan kafe ve restoranların şemsiyeleri uçtu. Şemsiyeleri iş yerlerinin çalışanları zorlukla topladı.

Sahildeki kafelerden birinde çalışan Yusuf Yılmaz, "Burada çok müşterimiz vardı. Yağmurun ardından hepsi toplanıp arabalarına binerek gittiler. Şemsiyelerimiz kötü oldu, bazıları yola falan fırladı. İnşallah insanlara bir şey olmamıştır. Çok kötü geldi fırtına. Yaklaşık 3 bin liralık zararımız var. Daha henüz tespit etmedik ama şemsiyelerin hepsi gitti. Şemsiyenin teki 300-400 lira arasında" dedi.

6- PENDİK'TE CANINI EMANET ETTİĞİ SAĞLIK GÖREVLİLERİNE BIÇAK ÇEKTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - PENDİK'te sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan sürücü, kurtarılıp ambulansa alındıktan sonra sağlık görevlilerine bıçak çekti. Ambulanstan inen sürücü, polis ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Tuzla istikametine ilerleyen Arif Atalay, 22 HK 257 plakalı otomobilinin hakimiyetini yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik ışıklarına sonra da aydınlatma direğine çarpıp durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Arif Atalay'ı kurtararak sağlık ekiplerin teslim etti. Sağlık ekipleri Atalay'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada olay yerinden bir kilometre ileride iddiaya göre Atalay, sağlık görevlilerine bıçak çekip araçtan indi. Sağlık ekiplerinin haber vermesi üzerine polis ekipleri ve mahalle bekçileri Atalay'ı kısa sürede yakaladı. Sağlık görevlilerinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Atalay, ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, itfaiye ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekipleri de devrilen trafik ışıklarını kaldırarak yolun güvenliğini sağladı. Kaza ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7-BEYLİKDÜZÜ D100 KARAYOLU'NDA ART ARDA KAZALAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle D100 Karayolu Ankara istikameti Haramidere mevkiinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Ayrıca aynı yolda, 2 farklı hasarlı kaza daha yaşandı.

İlk kaza gece saatlerinde Beylikdüzü'nde D100 Karayolu Ankara istikameti Haramidere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen sürücü sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 34 VG 9853 plakalı kamyonun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon ise vinç yardımıyla düzeltilerek, yoldan çekildi.

AYNI YOLDA 2 KAZA DAHA

Kamyon kazasının ardından sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kaza daha meydana geldi. Aynı güzergahta Avcılar'da bölgesinde meydana gelen kazalarda 4 araçta hasar oluştu. Bu kazalarda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi

8- SİLİVRİ TEM OTOYOLU'NDA YOLCU OTOBÜSÜ, ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - TEM yolunda yolcu otobüsü, devrilen çöp kamyonuna çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı TEM yolu Silivri Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin aniden fren yapması üzerine, arkasından gelen çöp kamyonunu kullanan Eşref Tunç, kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan çöp kamyonu orta bariyere vurup devrilirken, Edirne istikametinden İstanbul'a gelen 34 UBT 62 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Bülent Candan, otobüsü durdurmak istedi ancak devrilen çöp kamyonuna çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, otobüs sürücüsü Bülent Candan ve muavin Hasan Karabıyık ile çöp kamyonundaki İzzet Işık yaralandı. Otobüste bulunan 12 yolcu ile kamyon sürücüsü Eşref Tunç kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcular ise kaza yerine sevk edilen başka bir otobüse bindirilerek yola devam etti.

Polis ekipleri, kaza sonrası ulaşımı kontrollü olarak sağlarken, devrilen çöp kamyonu vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

9- BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVALİMANI SERVİS ARACI DEVRİLDİ; 5 YARALI

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Büyükçekmece D- 100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, 21.45 sıralarında D - 100 Karayolu Büyükçekmece Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Ünal Bekar'ın kullandığı 34 LDZ 115 plakalı İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, beton bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücünün de içinde bulunduğu 5 kişi hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastanelere kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

10- BAKIRKÖY'DE LÜKS OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRIDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Bakırköy'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan Erzat Çifçi adlı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, 17.30 sıralarında Ekrem Kurt Bulvarı Yenikapı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 34 KA 4512 plakalı lüks otomobilin yanına motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz iki kişi, silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda otomobile 3 kurşun isabet etti. Erzat Çifçi adlı otomobil sürücüsü yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi, geldikleri motosikletle kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çifçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobilin etrafına emniyet şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında iki şerit trafiğe kapatılırken trafik yoğunluğu oluştu. İncelemenin tamamlanmasıyla çekicinin olay yerine gelip aracı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

11- ATAŞEHİR OTO TAMİRCİ DÜKKANINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Ataşehir'de bir oto tamircisinde çıkan yangın yandaki iki dükkana da sıçradı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak bulunan Bostancı Oto sanayi Sitesi'ndeki oto tamirci dükkanında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki dükkanlara sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Kadıköy, Maltepe, Kayışdağı, Erenköy itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı.

Yangında yükselen alevler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının çıktığı dükkan ile yanındaki iki dükkanda hasar meydana geldi. İtfaiye ve Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

12 - YENİKAPI MİTİNG ALANINDA 11. TRABZON GÜNLERİ BAŞLADI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL

Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıldönümü kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan markalaşmadan bahsederek, "Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yeter ki sizler kaliteli, markalı ürünler üretin" dedi.

Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıldönümü Kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri kapsamında Yenikapı Miting alanında etkinlik düzenlendi. 3 Ekim Perşembe günü başlayıp 6 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek olan etkinliklere Trabzonlu vatandaşların yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon İlçe başkanları katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tabi Trabzon sadece bugünüyle değil, geçmişiyle de var. Tarihi de var. Yetiştirdiği güzel insanlarla var. Bilim insanlarıyla var. Kültür insanlarıyla var. Sanatçılarıyla, iş insanlarıyla var. Dünyaya bu anlamda kendini servis eden Trabzon kenti, her yörede, her zeminde ve her çağda saygınlığıyla anılmıştır" Şeklinde konuştu.

"DÜNYA BAMBAŞKA YÖNE DOĞRU EVİRİLİYOR"

Bakan Mehmet Cahit Turhan, "Dünya bambaşka yöne doğru eviriliyor. Aynı durum ülkemiz için de geçerli. Bundan 50 yıl önce insanların yaklaşımı çok farklıydı. O vakitlerde insanlar da 'yeter ki olsun' mantığı hakimdi. Örneğin, başımızı sokacak bir ev olsun da nasıl olursa olsun denirdi. ya da bir lokantaya gidildiğinde 'karnımı doyurayım gerisi çok da mühim değil' anlayışı hakimdi. veya marketten bir ürün alırken, aynı kategoride 50 ayrı marka arasından değil de birkaç marka arasından biri tercih edilirdi. Bugün öyle değil. Bugün her şeyin en iyisi, en kalitelisi aranıyor. Yani her anlamda marka ürünler aranıyor. Markaya yatırım yapan, ürettiği şeyi aranan marka haline getiren işletmeciler, girişimciler kazanıyor. Bu kişiler pazar sorunu da yaşamıyor. Malum internet çağındayız" diye konuştu.

"İYİ BİR MARKA İLE TÜM DÜNYAYA AÇILMAK MÜMKÜN"

Bakan Turhan markalaşmanın öneminden bahsederek, "Trabzon'umuz da bin bir çeşit ürün var. Burada da bunları görüyoruz. Bunları üretirken markalaşmaya önem vermemiz gerekiyor. Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar. Meseleyi sadece ülkemiz sınırlarından ibaret de görmemek gerekir. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılmak mümkün. Dünyada bunun pek çok örneği var. Son yıllarda ülkemizde de güzel örnekler görülüyor. Şahsen bu tür etkinlikleri, üreticilerimizin, esnafımızın ufkunu açması noktasında da önemsiyorum. Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yeter ki sizler kaliteli, markalı ürünler üretin" İfadelerini kullandı.

13- ESENYURT'TA KOCA DEHŞETİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ…

Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta 2 yıl önce boşanma aşamasında olduğu eşi Şenay Akdoğan'ı aracının içinde ruhsatsız silahıyla kafasına bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık İhsan Akdoğan'ın yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, sanık Akdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.



SAVCI MÜTALAAASINI AÇIKLADI

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İhsan Akdoğan katıldı. Söz alan duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre Esenyurt'ta 31 Ekim 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Evli olan sanık İhsan Akdoğan ile Şenay Akdoğan aralarında başlayan geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. 11 Ekim 2017 tarihinde Şenay Akdoğan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşinin kendisini telefonla tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. 31 Ekim 2017 tarihinde de İhsan Akdoğan yolda gördüğü Şenay Akdoğan'ı takip etti. Bir süre sonra Şenay Akdoğan aracı ile bir marketin önüne durdu. İhsan Akdoğan da aracı ile Şenay Akdoğan'ın aracına yanaştı. İhsan Akdoğan ardından da ele geçirilemeyen silah ile şoför koltuğunda oturan Şenay Akdoğan'ın baş kısmına bir el ateş ederek öldürdü, ardından da aracı ile olay yerinden ayrıldı. Savcı mütalaada, sanık İhsan Akdoğan'ın delil olmaması nedeniyle tehdit suçundan beraatini talep etti. Mütalaada Sanık İhsan Akdoğan'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi.



EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Şikayetçi Avukatı mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın maktulü tasarlayarak öldürdüğünü, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık ve avukatı da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma sanık ve sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.



14 - MALTEPE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE "HAFRİYAT KAMYONLU" ENGEL

- Belediyeden alacağı olduğunu öne süren firma, Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışını hafriyat kamyonu parketti

İstanbul,- Maltepe Belediyesi'ne temizlik hizmeti veren firma alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışını hafriyat kamyonları çekerek kapattı.

Protestoyu gerçekleştiren firma son yapılan temizlik işleri ihalesinin de davet usulü olmadan başka bir şirkete verildiğini öne sürdü. Alacaklarının tahsil edemediğini iddia eden firma, Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışına hafriyat kamyonları parketti. Alandaki temizlik araçları çıkış ve giriş yapamazken protestonun alacaklar ödene kadar süreceği belirtildi.

Protesto nedeniyle giriş ve çıkışı kapanan alan havadan da görüntülendi. Maltepe Belediyesi konuyla ilgili açıklama yapılacağını kaydetti. Giriş ve çıkışı kapatan şirketten yapılan açıklamada ise alacaklarının bulunduğu belirtilirken, "Belediyenin beklentisi bizim alanı terketmemiz yönünde olabilir. Fakat zemininden atölye tesislerine kadar tüm giderlerinin tarafımızdan karşılanarak kurulan alanda, sözleşme sonrası işlerimiz de bulunduğundan mevcut alanı kullanmaya devam etmekteyiz" denildi.

15- DEPREMDE HASAR GÖREN BAKIRKÖY'DEKİ YENİMAHALLE CAMİİ İBADETE KAPATILDI

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL,

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii geçici olarak ibadete kapatıldı.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada hasara neden oldu. Bakırköy'de bulunan Yenimahalle Camii de bu binalar arasında yer aldı. Camide yapılan incelemelerde binanın hasar aldığı tespit edildi. Bugün kılınan sabah namazının ardından cami kaymakamlık kararıyla ibadete kapatıldı. Caminin avlu ve kapılarındaki çeşitli yerlere "Deprem sonrası hasar tespit kontrolü nedeniyle camimiz geçici olarak kapatılmıştır" yazısı asıldı. Geçici olarak kapatılan camide yapılacak olan kontroller sonrası yıkım ya da tadilata karar verilecek.

04.10.2019 - 18.15 Haber Kodu : 191004239