Dha istanbul bülten - 1

BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYERLERE ÇARPAN TIR'IN ÜZERİNDEKİ KONTEYNER DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde içinde tekstil ürünleri bulunan konteyner yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, TIR'ın üzerindeki konteyner yola devrildi.

Kaza, Beylikdüzü'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Yiğiter'in kullandığı 34 GD 2314 plakalı TIR Liman Caddesi'nden Ambarlı istikametine doğru giderken Yakuplu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, tekstil ürünleriyle yüklü konteyner yola devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü İbrahim Yiğiter'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK 2 SAAT DURDU

Kazada TIR'ın üzerindeki konteynerin yola devrilmesi sonucu liman istikametinde ulaşım 2 saat durdu. Konteynerin vinçle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis , kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Devrilen konteynerin kaldırılması

Polisin önlemi

Genel ve detaylar

11.10.2019 - 05.30 Haber Kodu : 191011008

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2 - SARIYER'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,

Sarıyer'de, gecekonduda elektrik panosunun kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yoğun duman yüzünden yan taraftaki bina sakinleri kendilerini sokağa atarken, engelli bir kişi oğlu tarafından dışarı çıkarıldı.

Yangın, Ayazağa Mahallesi 101. Sokak'ta dün saat 16.50 sıralarında çıktı. Bir gecekonduda, elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler yandaki 4 katlı binanın çatısına kadar ulaştı. Bina sakinleri, yoğun duman nedeniyle kendilerini sokağa attı. Binanın 2'nci katında oturan engelli Osman Köse ise oğlu tarafından kucaklanarak dışarı çıkarıldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alınırken, gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenilirken, söndürme çalışmaları sırasında olay yerine gelen bir kadın 'evim yandı' diyerek sinir krizi geçirdi. Oğlu tarafından kucaklanarak dışarı çıkarılan Osman Köse, gecekondunun kendisine ait olduğunu belirterek "Kardeşim oturuyordu. Yangın nasıl çıktı bilmiyorum. Oğlum beni dışarı çıkardı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-CEP TELEFONU

-Evin alevli yanması

-İtfaiye ekiplerinin yanan eve müdahalesi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Yanan evden dumanların çıkması

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Evi yanan kadının fenalık geçirmesi

-Meraklı kalabalığın söndürme çalışmalarını ilgi ile izlemesi

-Yanan evin yan tarafındaki evden çıkartılan Osman Köseden detay görüntü

-Osman Köse ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

10.10.2019 - 19.09 Haber Kodu : 191010242

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3-SULTANBEYLİ'DE POLİS ARACINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL,

Pendik'te, adliyeye götürülürken polis aracından kaçan şüpheli, Esenyurt'ta yakalandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan aranan 1'i yabancı uyruklu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, gözaltına aldıkları bu kişilerden 17 yaşındaki Olcay T'yi hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na, yabancı uyruklu şüpheli ise sınırdışı işlemleri için Pendik Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürmek üzere aynı araçla yola çıkardı. Yoldayken yabancı uyruklu şüpheli, tuvaleti geldiğini belirterek 1 polisle birlikte ekip aracından indi. Olcay T., bu sırada polis arabasından atlayarak Sultanbeyli'de bulunan ormanlık alana kaçtı.

VATANDAŞLARIN YANLIŞ İHBARI POLİSİ YANILTTI…

Ekip otosunu süren görevli polis, araçla Olcay T.'yi kovalamak istedi. Ekip otosunun lastiğinin patlamasıyla görevli polis memuru, kovalamacayı yaya olarak sürdürdü. Durumu gören vatandaşlar polis aracının bir kişi tarafından çalındığını ve ormanlık alanda terk edildiğini zannederek, durumu 155 polis imdat hattına bildirdi.

KAÇAK ŞÜPHELİ ESENYURT'TA YAKALANDI

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, yaşanan olayın aslını öğrendikten sonra kısa sürede ormanlık alana kaçan şüpheli Olcay T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis helikopterinin de destek verdiği arama çalışmaları devam ederken yabancı uyruklu şüpheli ise, Pendik Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülerek teslim edildi. Operasyonlarını sürdüren polis ekipleri, şüpheli Olcay T.'yi Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde arama yapan polis ekipleri

-Kaçırılan polis otosu

-Genel ve detay

10.10.2019 - 15.42 Haber Kodu : 191010171

10.10.2019 - 15.48 Haber Kodu : 191010174