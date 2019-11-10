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Dha istanbul bülten - 1

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHAAvcılar, D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolu ayıran beton bariyere çarparak taklalar atıp bir restoranın bahçesine uçtu.

10.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:39Dha istanbul bülten - 1
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL/DHA
Avcılar, D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolu ayıran beton bariyere çarparak taklalar atıp bir restoranın bahçesine uçtu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yanındaki kişi ağır yaralandı.
Kaza, Avcılar, D-100 Karayolu Ambarlı kavşağı Edirne istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 34 VM 409 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp yolu ayıran beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, yanında bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Restoranın güvenlik kulübesi ve merdivenleri parçalandı. O anda kulübede olmayarak kazadan kurtulan güvenlik görevlisi durumu, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, önlem alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

D-100 Karayolu, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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