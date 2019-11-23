DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Beyoğlu
'nda, kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Örnektepe Mahallesi Onur Sokak'ta dün saat 22.15 sıralarında çıktı. Sokakta kağıt toplayan kişilerce kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber
verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Barakanın elevli yanması
-İtfaiyenin yanan yere müdahalesi
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Meraklı kalabalıktan detay görüntü
-İtfaiyenin çalışmaları
-Genel ve yakın detaylar
22.11.2019 - 23.00 Haber Kodu : 191122238
- İstanbul