DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

MASUMİYET MÜZESİ'NDE YANGIN

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - BEYOĞLU Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında müzünün bodrum katında hasar oluştu.

Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta bulunan 4 katlı Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında dün saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müzeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, müzeye dolan dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı. Yangın sonucu müzenin bodrum katında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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İtfaiyenin çalışması

Yoğun duman

Vatandaşlardan detaylar

Müzeden detaylar

Müzenin tabelası

Genel ve detaylar

30.11.2019 - 00.17 Haber Kodu : 191130002

30.11.2019 - 00.34 Haber Kodu : 191130004

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2- MALTEPE'DE SOKAKTA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİLER

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - MALTEPE'de sokakta oturan 2 kişi, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından silah kabzasıyla darp edildi. Yaralılar tedavi altına laınırken, kayıplara karışan 4 şüpheli aranıyor.

Olay, Girne Mahallesi Çiftlik Sokak'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir işyerinin önünde oturan 2 kişi ile yanlarına gelen otomobildeki kimliği belirsiz 4 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada otomobilden inen 4 kişilik gruptan birisi silahla havaya ateş açarak 2 kişiyi elindeki silahın kabzasıyla darp etti. Silah ve bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE CEP TELEFONU VE BOŞ KOVAN BULUNDU

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, sokakta bir süre delil araştırması yaptı. İncelemelerde, şüphelilere ait olduğu düşünülen bir cep telefonu ile 2 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kayıplara karışan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı kişiye sağlık ekiplerin müdahalesi

-Polis ekipleri güvenlik önlemi

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Sokaktan detaylar

-Cep telefonu ve boş kovandan detaylar

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detaylar

30.11.2019 - 07.18 Haber Kodu : 191130014

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3- KAYIP ÇİNLİ KADININ CESEDİ BULUNDU 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL

İstanbul 'da, geçtiğimiz Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, Bilecik'te ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Fatih'te erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu 2 Ekim 2019 tarihinde ortadan kaybolmuştu. Polise başvuran erkek arkadaşı ise kız arkadaşının kendisini aradığını bir kaza yaptığını, karşı tarafında kendisiyle konuşmak istediklerini söylerken telefonun kapandığını bir daha kendisinden haber alamadığını söylemişti. Lisha Yu'nun ailesi de bir süre sonra gelerek kızlarının bulunması için polisten yardım istemişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Lisha Yu'nun otomobilinin iki gün sonra Mahmutbey gişelerinden geçtiğini tespit etmişti. Polisin yaptığı inceleme sonucu Lisha Yu'nun kasten otomobiline çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı belirlendi. Polis yaptığı araştırma sonucu Lisha Yu'nun kaybolmasıyla ilgili yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda Bilecik'te bir çiftlik evinde yapılan aramada Lisha Yu'nun cesedi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Lisha Yu'nun yaşadığı siteden görüntü

-Siteye giren çıkan vatandaşlar

-Lisha Yu'nun fotoğrafları

29.11.2019 - 21.17 Haber Kodu : 191129245

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4- GAZİOSMANPAŞA'DA ENİŞTESİNİ ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEDİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Gaziosmanpaşa'da cezaevinden bir süre önce çıkan Z.Y., cadde ortasında eniştesi B.Ö'yü silahla vurarak öldürdü. Cesedin başında bekleyerek polise teslim olan Z.Y.'nin, eşinin 1 ay önce intihar ettiği ileri sürüldü.

Olay, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Z.Y., aralarında daha önceden sorun bulunan eniştesi B.Ö.'yü konuşmak için Salih Paşa Caddesi'ne çağırdı. Burada karşılaşan ikili kısa süre tartıştı. Daha sonra Z.Y. belinden çıkardığı silahla eniştesi B.Ö.'ye 6 el ateş açtı. Vücuduna 6 mermi isabet eden B.Ö. ağır yaralanarak yere yığıldı.

ENİŞTESİNİN BAŞINDA GÖZALTINA ALINMAYI BEKLEDİ

Z.Y. olay yerinde kaçmayarak eniştesinin başında polislerin kendisini gözaltına almasını bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan silahıyla birlikte sivil polisler tarafından gözaltına alınırken ağır yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırıldı. B.Ö. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN EŞİ 1 AY ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Şüpheli Z.Y.'nin eşinin, 1 ay önce ağabeyinin Sancaktepe'deki evinde intihar ettiği iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

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Polis ekipleri

Silahlı saldırının yaşandığı cadde

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Güvenlik şeridi çekilmesi

Genel ve detay görüntüler

29.11.2019 - 18.36 Haber Kodu : 191129225

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5- BAŞAKŞEHİR'DE METRO İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Başakşehir'de metro inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Başakşehir şehir hastanesi inşaatının yakınındaki metro inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; tünel çalışması sırasında meydana gelen göçüğü fark eden işçiler, dışarı kaçmaya başladı. Bu sırada tünelin üst kısmından kopan bir kaya parçası 49 yaşındaki işçi Ahmet Yavuz'un başına düştü. Diğer işçiler yaralanan işçiyi kendi imkanlarıyla Başakşehir Devlet hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Ahmet Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Göçüğün yaşandığı şantiyeden görüntü

-İşçilerin hastane bahçesinde bekleyişi

-Genel ve detay görüntüler

29.11.2019 - 20.20 Haber Kodu : 191129241

29.11.2019 - 20.58 Haber Kodu : 191129244

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6-BAĞCILAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, sorgulanmak için polis merkezine götürüldü.

Kaza, Mahmutbey Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, cadde üzerinde kontrolsüz bir şekilde seyreden 34 BK 4925 plakalı otomobil takla attı. Kimliği belirsiz sürücü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi ancak alkolmetreye üflemeyen sürücü, ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Takla atan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Takla atan otomobil

Ambulansın içindeki sürücü

Sürücünün gözaltına alınması

Otomobilin çekiciyle çekilmesi

Genel ve detay görüntüler

30.11.2019 - 01.28 Haber Kodu : 191130009

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7 - İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

İstanbul genelinde eş zamanlı "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

DURDURULAN ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Denetimlerde şüphe üzerine araçlar durduruldu. Şüpheli görülen kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranırken GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca durdurulan otomobiller ekipler tarafından didik didik arandı. Öte yandan, denetim helikopterlerle havadan destek verildi. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde bulunan denetim noktasında narkotik köpeği "Cins" de görev aldı.

Görüntü Dökümü:

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Denetim noktaları

Şüpheli araçların durdurulması ve aranması

Polis ekiplerinin GBT sorgulaması

Narkotik köpeğinin otomobiller araması

Özel harekat polisleri

Genel ve detay görüntüler

29.11.2019 - 21.37 Haber Kodu : 191129247

29.11.2019 - 21.48 Haber Kodu : 191129248

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8- İSTANBUL'DA EŞSİZ GÜN BATIMI MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da yağmur bulutları ile birlikte ortaya çıkan gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı. Seyrine doyum olmayan eşsiz manzara, havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün gün boyunca etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zaman zaman kendini gösteren güneş, gündüz saatlerinde yağmur bulutlarının arasında kayboldu. Akşama doğru ise gün batımı sırasında güneş ışıklarının yağmur bulutları arasından kızıla bürünmesiyle eşsiz bir manzara ortaya çıktı.

Beyoğlu 'ndan bakıldığında, Fatih'teki tarihi yarımada ve Haliç'in güzelliğine güzellik katan gün batımı, adeta bir tabloya dönüştü. Hilal şeklinde görülen ay da bu güzel manzaraya eşlik etti. Seyrine doyum olmayan eşsiz manzara havadan da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(DRONE GÖRÜNTÜLERİ)

-Haliç ve Fatih tarihi yarımadası

-Gün batımı

-Yağmur bulutları

-Hilal şeklindeki ay

(AKTÜEL)

-Haliç ve Fatih tarihi yarımadası

-Gün batımı

-Yağmur bulutları

-Genel ve detay görüntüler

30.11.2019 - 02.22 Haber Kodu : 191130010

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9- KARTAL'DA OTOMOBİLİN KUNDAKLANMA ANI KAMERADA

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Kartal'da, yanarak kullanılmaz hale gelen otomobilin kundaklanma anı kameraya yansıdı

Olay, Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta dün saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Ünal Demirhan'a ait 34 NK 5465 plakalı otomobil, sokakta park halindeyken kundaklandı. Komşuların battaniye ve su ile müdahale etmeye çalıştığı otomobil yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürerken olay anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elinde bidon ile olay yerine geldiği, kamera açısı dışından parlama oluştuğu ve aynı kişinin elinde bidonla geldiği yoldan koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Bir kişinin elinde bidonla gelişi

-Kamera açısı dışından bir parlama oluşması

-Aynı kişinin koşarak uzaklaşması

AKTÜEL

-Yanan araçtan detaylar

-Polis ve İtfaiye ekipleri

-Ekiplerin çalışması

-Hortumlar ve battaniyelerden detay

-Vatandaşlardan detay

-Genel ve detaylar

29.11.2019 - 18.58 Haber Kodu : 191129229

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10- İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer'in ziyareti sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İSKİ'nin su zammı talebinin reddedilmesi üzerine soruya, "Zamma karşı olduklarını söylüyorlar. Hangi zamma karşısınız? Elektrik, akaryakıt ya da doğalgaz zammına mı karşısınız? Bütün bu zamları ortaya koyduğunuzda, Türkiye ortalamasının yüzde 50'nin üzerinde. Siz, siyasi olarak zam yapılmasına karşıysanız… Grubun, özellikle AK Parti grubunun siyasi üstlerinden talimat almadan hareket etmedikleri ortadadır, nettir bu. Kendileri de bunu bilirler. Dolayısıyla talimat süreci böyle işletildiyse, talimat verenlere, keşke İstanbul'u düşünen meclis üyeleri şunu sorsaydı: 'TBMM'de de AK Parti milletvekilleri çoğunluk. Siz niçin orada milletvekilleri olarak akaryakıt, doğalgaz zammına karşı olmadınız? Milletle alay mı ediyorsunuz? 'Biz su zammına karşıyız, arabaların kapılarına, su zammı işte, afiş bırakmalar…' Bunlar çok komik işler. Vatandaşın aklıyla alay etmeyin. Bu zammın yapılmasını istemediniz mi? Hadi o zaman ben de sizi davet ediyorum: AK Parti milletvekillerinize seslenin; bu millet adına, bütün zamları geri alsınlar. Bizim sorunumuz yok o zaman. Hatta kara geçeriz. Bu bahsettiğim etkin zamları geri alsınlar. Millet de rahatlasın, İSKİ de rahatlasın. Bizim arkadaşların verdiği teklif o kadar masum ki. Biz istemeyiz zam yapmak. Ancak onu bile yaparken, toplumu düşünerek zam yaptık. Az tüketenin aslında zammı yaşamayacağı, yani çok tüketenin daha fazla ücret vereceği bir üç kademeli fiyat tarifesini devreye sokmak adına bir öneri oluşturdu benim arkadaşlarım. Yani bunları görmezden gelip şov yapmanın, hiçbir faydası İstanbul'a yok. Bakın, İSKİ'yi ve bütçesini konuşuyoruz. İSKİ yatırım yapacak" diye yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, sürecin hukuki boyutunun nasıl olacağı yönündeki soru üzerine, "Elbette meclis bir karar almıştır. İstanbul'un en kıymetli iştiraklerinden İSKİ'nin bütçesi geçmiştir. Şimdi bizim bütün çelişkileriyle, uyarılarıyla verilen tekliflerle hak, hukuk hangi yetkiler var elbette kamu lehine. Bunu gözden geçirip bakmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

"MİLLETE SORALIM NOKTASINA GETİRELİM

İmamoğlu, Kanal İstanbul sorusu üzerine ise, "Bu milletin iradesini her ortamda savunan bir yönetim olmaya söz verdik. Bunu sonuna kadar savunacağız. Bütün detaylarını oturalım kamuoyu önünde tartışalım. Bu işin sonu referanduma kadar gider. Bu millete bu şehre sormak zorundasınız. En doğru kararı millet vermez mi? Söz milletindir demedik mi? Benden çok geçmiş dönemin yönetenleri bu cümleleri kurmadı mı? Millete bunu tek tek anlatalım, millete soralım. Millet, Kanal İstanbul'dan ne bekliyor Allah aşkına? İş mi bekliyor, AŞ mı bekliyor? 1,5 milyar metreküp hafriyat ne demek? Esenler, Bağcılar, Güngören'in 30-35 metre yukarıya doğru havalanması demek. Nereye koyacaksınız bunu? Hiçbir fikir yok ortada" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Açıklamadan görüntü

-Detaylar

29.11.2019 - 18.32 Haber Kodu : 191129224