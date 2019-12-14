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Dha istanbul bülten -1

BEYOĞLU'nda parkta oturan 2 kişiye, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı.

14.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:11
BEYOĞLU'nda parkta oturan 2 kişiye, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Caddesi'ndeki Ağaçlaraltı Meydanı'nda dün saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta oturan Kerem G. ve Kürşat Y'nin üzerine kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Kerem G. ve Kürşat Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulundu. , kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Dha istanbul bülten -1

Zincirlikuyu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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