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MALTEPE'de eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı.

21.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:05
MALTEPE'de eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki eğlence mekanında saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında eğlenen Y.D. ve kız arkadaşı ile 3 kişilik gruptaki kişiler arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.D. elindeki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi yaraladı. Kavgayı gören diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralanan Ömer Zor, Battal Böyük ve Akın Böyük, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Zor'un, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
ekipleri de eğlence mekanı ve çevresinde incelmelerde bulundu. İncelemeler sonucu bir cep telefonu ile bıçak bulundu. Ayrıca mekandaki güvenlik kameraları da kontrol edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Y.D. sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dha istanbul bülten -1

Maltepe, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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