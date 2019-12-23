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Dha istanbul bülten-1

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

23.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:38
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;
07: 30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
07: 40 Bostancı-Beşiktaş
07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;
07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
07: 45 Karaköy-Bostancı
07: 50 Kadıköy-Sarıyer
07: 30 Beşiktaş-Adalar
07: 55 Bostancı-Karaköy
08: 45 Karaköy-Bostancı
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2-AVCILAR'DA UÇAN ÇATI YANDAKİ BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA)
AVCILAR'da lodos nedeniyle 4 katlı bir evin çatısı monte edildiği duvarla birlikte yerinden koparak yandaki 2 katlı evin üzerine düştü.
Olay saat 00.30 sularında Tahtakale Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli lodosla birlikte 4 katlı bir binanın çatısı monte edildiği duvarla birlikte yerinden koparak yan tarafta bulunan 2 katlı bir evin üzerine düştü. Mahalleli gürültü ile birlikte dışarı koştu. Çatı uçtuğu anda binanın etrafında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, kopan çatıdan geriye kalan tehlike arz edecek parçaları yerinden kaldırdı.
Çatısı uçan binada kiracı olarak oturan Mustafa Taş olayla ilgili, 'Biz alt katta duran kiracılarız, hava yağmurlu olduğu için şimşek falan düştü sandık ama büyük bir sesle irkildik çıktığımızda binanın çatısı uçmuştu. Yani rüzgar ön cepheden girmiş, arka tarafa doğru açılmış. Allah'tan can kaybımız yok, kimseye de bir zarar vermedi" şeklinde konuştu.
Dha istanbul bülten-1

İstanbul Deniz Otobüsleri, Beşiktaş, Avcılar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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