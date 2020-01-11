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Dha istanbul bülten-1

KADIKÖY'de yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki genç yaşadığı yerin arka bahçesinde yaralı halde bulundu.

11.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:16
KADIKÖY'de yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki genç yaşadığı yerin arka bahçesinde yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralı genç hayatını kaybetti.
Rasimpaşa Mahallesi İzzettin Sokak'ta saat 00.00 sıralarında 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
ARKA BAHÇEDE YARALI HALDE BULUNDU
Ekiplerin çalışması sırasında bir apartman sakini, yangın sırasından arka bahçeye birisinin atladığını söyledi. ve itfaiye ekipleri apartmanın arka bahçesini kontrol ettiklerinde yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki Oğulkan Soner E. adlı bir kişiyi yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki genç, sedyeye konularak ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine Oğulkan Soner E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.
BOYUN KISMINDA KAN VARDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler evinin içerisinde yaklaşık iki saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından çevredeki vatandaşların olayla ilgili bilgisine başvururken yangının çıktığı daire tamamen kullanılmaz hale geldi. Oğulkan Soner E.'nin boyun kısımlarında kan olduğu öğrenilirken Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Dha istanbul bülten-1

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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