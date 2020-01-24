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DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1

BEYLİKDÜZÜ'nde öğrenci servisinde yangın çıktı.

24.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:57DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1
BEYLİKDÜZÜ'nde öğrenci servisinde yangın çıktı.  Motor kısmında çıkan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, aracın bakımdan yeni çıktığı öğrenildi.

Olay saat 17.20 sıralarında , D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis aracının sürücüsü Özkan Ayvalı aracını bakımdan çıkardıktan sonra, evine doğru yola çıktı. Sürücü seyir halindeyken minibüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayvalı aracı yol kenarına çekti. Araçtaki yangın büyürken, durum itfaiye ekiplerine verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Araçtan çıkan dumanlar

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Detaylar


- İstanbul

Beylikdüzü, İstanbul, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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