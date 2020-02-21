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Dha istanbul bülten -1

BAHÇELİEVLER'DE tekstil atölyesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

21.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:06
BAHÇELİEVLER'DE tekstil atölyesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, İş yerinde hasar oluştu.
Merkez Mahallesi Caddesi Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan tekstil atölyesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İçeride bulunan kimyasal maddelerin alev alması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede yangın nedeniyle yoğun bir duman oluşurken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. 4 katı özel okul, son iki katı ise tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dha istanbul bülten -1

Yenibosna, Kavak, Çınar, Güncel

Kaynak: DHA


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