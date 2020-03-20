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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ-Halil YILMAZ-Beyza GÜLER-Gülseli KENARLI/İstanbul DHATürkiye'de koronavirüsle mücadelede hastanelerde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için evlerinde oturan vatandaşlar, yayalar, esnaf...

20.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:18
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ-Halil YILMAZ-Beyza GÜLER-Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Türkiye'de koronavirüsle mücadelede hastanelerde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için evlerinde oturan vatandaşlar, yayalar, esnaf alkış tutarak destek verdi.
Türkiye'de de vakaları görülen koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde özveriyle çalışan sağlık görevlileri için evlerinde oturan vatandaşlar, sokakta bulunan insanlar ve esnaf alkış tutarak destek verdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vatandaşları sosyal medya hesabından özverili sağlık çalışanlarını Türkiye genelinde saat 21.00'de balkonlardan alkışlamaya davet etmesi üzerine vatandaşlar bu mesaja kayıtsız kalmadı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde İstanbul'un birçok ilçesinde eş zamanlı olarak pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanları için alkış tuttu. Kadıköy Moda'da evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar sağlık çalışanları için alkış tuttu. Aynı zamanda sokaktaki mahalle sakinleri ve esnaf da sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir mahalle sakini, "Bütün sağlık çalışanlarına tüm toplum adına yürekten teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Bizler evlerimizde rahat oturuyoruz. Sonuna kadar destek veriyoruz. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Şişli Kurtuluş Caddesi'nde ise evlerindeki vatandaşlar ve yayalar alkış tutarken yoldan geçen otomobiller de korna çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Mahalle sakini Murad Rodoplu, "Sağlık çalışanlarımıza bence güzel bir destek. Buna istinaden yapıldığını düşünüyorum. Bence de doğru bir şey. Çünkü onlar şuanda Türk milleti için fedakarlık yapıyorlar. Bu tür şeyleri bence desteklemek lazım" diye konuştu DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Kaynak: DHA

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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
Etiketler : İstanbul, DHA, Güncel

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