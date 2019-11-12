Haberler » Güncel » Dha istanbul bülten -2 - Haber

Dha istanbul bülten -2

Beyoğlu Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi.

12.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:48
Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü. Saat 10.15'te meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar saldırgana tepki gösterdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Dha istanbul bülten -2

Beyoğlu, turist, Güncel

Kaynak: DHA
Haber Videosu : Dha istanbul bülten -2


Son Dakika Güncel Haberleri
14:37 Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer Açıklaması
14:42 İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın sığınmaevi açacak
14:41 Menteşe Devlet Hastanesi ameliyathanesi yenileniyor
14:41 Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı
14:36 Ekim ayında gündem 'Barış Pınarı Harekâtı'
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:43:13