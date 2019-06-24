24.06.2019 16:58
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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 3

Esenyurt'ta bir rezidansta misafirliğe giden arkadaşlar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.


Esenyurt 'ta bir rezidansta misafirliğe giden arkadaşlar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan A.Ç arkadaşını bacağından bıçakladı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Cumhuriyet mahallesi 1993 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki arkadaş bir evde buluştu. Arkadaşların arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bağrışma seslerini duyan komşular olay yerine polis çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi bacağından yaralanmış şekilde buldu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, A.Ç gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Polis ve sağlık ekipleri
-Yaralının rezidanstan çıkarılması
-Yaralının ambulansa taşınması
-Gözaltına alınan A.Ç'nin çıkarılması
-Gözaltına alınan A.Ç
-Rezidanstan görüntü
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
cumhuriyet , hakim , istanbul , esenyurt , Güncel

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