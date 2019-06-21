21.06.2019 18:13
Haberler » Güncel » Haber

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

Haber: Gülseli KENARLI - Murat DELİKLİTAŞ Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Haber: Gülseli KENARLI - Murat DELİKLİTAŞ Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( IKYB ) Başkanı Neçirvan Barzani 'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı 'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1.5 saat sürdü. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geldi.DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4
Kaynak: DHA
IKYB , Neçirvan Barzani , İstanbul , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:46 Dünyaca ünlü şeflere Diyarbakır'da reyhan şerbeti ikram edildi
18:45 Esenyurt TEM Bağlantı yolunda kaza: 2 yaralı
18:45 Dağcılar ayıların saldırısına uğradı
18:44 Sivaslılar oy kullanmak için İstanbul'a gitti
18:44 İsrail Gazze sınırında 11 Filistinliyi yaraladı
18:44 ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
18:43 Başkan Köse Rektör Polat'a başarılar diledi