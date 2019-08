DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4

PROF. DR. NURDOĞAN RİGEL'İN "DÜŞÜK NOT CEZASI" İTİRAZINA RET

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA- ÖĞRENCİSİNE bilerek düşük not verdiği iddiasıyla 5 ay hapis cezası verilen ve hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakılan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in avukatlarının karara yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Rigel'in aldığı ceza kesinleşmiş oldu.

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in avukatları mahkemenin kararına, 2 ve 16 Temmuz'da itirazlarda bulundu. Kararı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi ise "Görevi kötüye kullanma" suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Mahkeme bu nedenle yapılan itirazlarının ayrı ayrı reddine karar verdi. Kararın sanık avukatlarına tebliğ edildiği belirtildi.

KARAR KAMUOYUNDA ÇOK TARTIŞILMIŞTI

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmemişti. 2 Temmuz'da karara bağlanan davada mahkeme, Rigel'i "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürerek 5 yıl süre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti. Söz konusu karar kamuoyunda da çok tartışılmıştı.

2- ARAP EMRAH VE ADAMLARI HAKİM KARŞISINDA

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde çeşitli suçlar işledikleri ve elebaşılığını "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in yaptığı ileri sürülen suç örgütünün yargılandığı davaya devam edildi. 20 sanıklı davada savunmasını yapan tutuklu sanık Emrah Sever, "Ben herhangi bir şekilde örgüt lideri değilim, diğer sanıklar kesinlikle benim adamlarım değildir. 'Çete', 'Emrah'ın Adamları' gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Bizden çete olmaz" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, Sever'in de arasında bulunduğu 4 sanığın tahliye taleplerini reddetti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer, Sami Turan getirilirken, tutuksuz sanıklar Burhan Tepeli, Ertuğrul Özdoğan, Gürsel Cömert, İsmail Halisdemir, Erhan Kurnaz, İsmail Yalçınkaya, Süleyman Malay da salonda hazır bulundu. İki yıldır tutuklu bulunduğunu söyleyen sanık Emrah Sever savunmasında, iddianamedeki suçlamaların tümünü reddetti. Sanık Sever, 21 Eylül 2017 günü İstanbul Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın tarafı olduğu iddiasını da reddederek, "Ben o gün adliyede değildim, evdeydim" dedi. Sanık Emrah Sever, "Sırf biz Gazi Mahallesi'nde oturuyoruz diye bize potansiyel suçlu olarak bakılmaktadır. Hiç kimse doğduğu yeri seçemez. Ben herhangi bir şekilde örgüt lideri değilim. Diğer sanıklar kesinlikle benim adamlarım değildir. 'Çete', 'Emrah'ın Adamları' gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Bizden çete olmaz, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Tayfun Sidal, Kemal Gezer, Sami Turan tahliyelerini isterken, tutuksuz bulunan sanıklar ise adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan sanıkların işledikleri suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklardan İsmail Halisdemir'in hakkındaki imza atma şeklinde düzenlenen adli kontrolün kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyanın yaralanan mağdurların sağlık durumlarının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 5'i firari olmak üzere 20 şüpheli yer alıyor. İddianamede, "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 19 şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

3- SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNANIN RAPORU HAZIRLANDI

-BİNA SAKİNLERİ EŞYALARI TAHLİYE EDİLECEK

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTKÇİ/İSTANBUL

SARIYER BAHÇEKÖY'DE 6 GÜN ÖNCE KOLONLARI PATLADIĞI GEREKÇESİYLE BOŞALTILAN BİNA İLE İLGİLİ ÖN RAPOR HAZIRLANDI. Binanın beton mukavemet sonuçları açısından riskli olduğu kaydedilen raporda, bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk teşkil etmeyeceği belirtildi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Ön rapor çıktı. Betonun mukavemet değerlerini öğrendik. Beklediğimiz gibi riskli çıktı. Aynı şekilde donatı miktarı bakıldığında yani bir betonarme betonu olarak şu andaki olması gerekenin altında değerler çıktı. Mühendislerle birlikte bir değerlendirme yaptık. Bir sonraki aşamanın zaman alacağını göz önünde bulundurarak, insanların mağduriyetlerini azaltmak için eşya tahliyelerine karar verildi. 4'er, 5'er dairelik boşaltmayı planlı bir şekilde yaparak eşyalarını almalarını sağlayacağız" dedi.

"RİSKLİ BİNA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KAÇINILMAZ"

Geçen Cuma günü saat 23.30 sırlarında Bahçeköy'de 9 katlı ve 39 daireli bina kolonları patladığı için tahliye edilmişti. 120'yi aşkın bina sakini ise çevrede bulunan sosyal tesislere yerleştirilirken, bina mühürlenmişti. Bina ile ilgili Sarıyer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce rapor hazırlandı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada binanın gerek Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar 2019 Yönetmeliği gerek beton mukavemet sonuçları açısından riskli bina olarak değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğu ancak binada ikamet edenlerin eşyalarının tamamı aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin sonuçlara göre risk teşkil etmeyeceği kanaatine varılmıştır"



"ESAS KARAR İKİNCİ RAPORDAN SONRA VERİLECEK"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Ön rapor çıktı. Aldığımız karot değerleri. Yani betonun mukavemet değerlerini öğrendik. Beklediğimiz gibi riskli çıktı. Aynı şekilde donatı miktarı bakıldığında yani bir betonarme betonu olarak şu andaki olması gerekenin altında değerler çıktı. Mühendislerle birlikte bir değerlendirme yaptık. Bir sonraki aşamanın zaman alacağını göz önünde bulundurarak, insanların mağduriyetlerini azaltmak için eşya tahliyelerine karar verildi. 4'er, 5'er dairelik boşaltmayı planlı bir şekilde yaparak eşyalarını almalarını sağlayacağız. Bu arada bina daha önce projelendirilmiş ruhsat alınmış bir bina olmadığı için, risk yapısı devam ediyor. Binanın risk seviyesine bakılacak. Bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber karar vereceğiz. Bu biraz zaman alacak. Dolayısıyla o çalışmalar devam ederken, bir taraftan da insanların eşyalarını almalarına izin verilmiş olacak" diye konuştu. Genç, bina ile ilgili esas kararın ise ikinci rapordan sonra verileceğini söyledi.

Talep gelmesi durumunda tesislerin kışında kullanılabileceğini söyleyen Genç, "Bina sakinlerinin şu anda bir kısmı bizim belediyemizin Kilyos tesislerinde kalıyor. Bir kısmı da çevrede akrabalarında kalıyordu. Talep gelmesi halinde, bizim tesislerimiz kışın kullanılmazdı. Ama biz orayı onların kullanımına açacağız. Talep gelmesi halinde kışın da kalmalarını sağlayacağız. Bu tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapacağımız değerlendirme sonucu binanın ne olacağına karar verilmesinden sonra belirlenecek bir durum" dedi.

"BİNA CİDDİ BİR RİSKLE KARŞI KARŞIYA"

"Burada ciddi bir risk var. Bu binanın yaşanmaya devam dilebilecek bir durumun oluşması çok zor" diyen Genç, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda tavrı çok önemli. Mesela ikinci raporu beklerken, şu çıkacak ortaya, taşınma masrafları karşılanabilecek, bunun yanında kira ve benzeri durumlar söz konusu. Genel anlamda ona yönelik. Yoksa bu binanın ne yapılacağı konusu, üç aşağı beş yukarı binanın yıkılması lazım. Bina ciddi bir riskle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Binanın taşıyıcı sisteminin ciddi zarar gördüğünü belirten Genç, "Diğer katlarda da bu var mı, yok mu veya sistem doğru kurulmuş mu diye bakılacak. Dolayısıyla bunlar yapıldıktan sonra daha net bir raporla, değerlendireceğiz" dedi.

-Şükrü Genç röportaj

4- EMİNÖNÜ YERALTI ÇARŞISI'NDA TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/ İSTANBUL,

Fatih Eminönü'nde su baskını nedeniyle zarar gören işyerlerini temizlemeye devam eden esnaf, yeraltı çarşısının 1-2 hafta içinde eski haline gelebileceğini ifade etti.

Fatih'te yaşanan sağanak yağmur sonrasında sel baskınına uğrayan Eminönü Yeraltı Çarşısı'nın esnafı, yaralarını sarmaya devam ediyor. Bir yandan beledi ekipleri, bir yandan esnaf su basan dükkanları temizleyerek kullanıma hazırlamaya çalışıyor. Devlet kurumlarının destek açıklamaları sonrasında yüzleri gülen esnaf, ortalama 1-2 hafta içinde eski hallerine dönebileceklerini söyledi. KOSGEB, zarar gören esnafa bir yıl ertelemeli 100 bin Lira destek verirken İstanbul Valiliği de zarar gören esnafa 6 ay boyunca kira yardımı yapacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Belediyesi ekipleri, yeraltı çarşısının temizlenmesi ve eski haline getirilmesi için çalışmaları sürdürüyor.



"ACİL OLAN ALT YAPI VE TAVANLAR"

Devlet kurumlarının verdikleri destekler hakkında konuşan yeraltı çarşısı esnafı Ahmet Çalışkan, "Bu çok güzel bir şey. İşlemler biter de elimize geçerse daha güzel olacak. Dükkanımızda hiçbir şey kalmadı. Ürünlerimizin hepsi çöp oldu. Belediyeler temizlik çalışmalarında yardımcı oluyor. 1 hafta içinde faaliyete geçilebilir. Acil olan alt yapı ve tavanlar yapıldıktan sonra ışıklar verildikten sonra açılacak" dedi.



"1-2 HAFTAYA YOLUNA GİRER"

Çalıştığı işyerinde temizleme çalışmalarına devam eden Mustafa Yıldız da, "Dükkanımız su içindeydi. Temizliyoruz ama ne kadar sağlam çıkacak bilmiyoruz. Bu hafta bitti. ufaktan hafta içi faaliyete başlarız. 2-3 haftaya da faaliyete tam olarak işler yoluna girer" dedi.



-Yeraltı çarşısından detaylar

-Esnaf Ahmet Çalışkan ve çalışan Mustafa Yıldız ile rop,

-Genel ve detaylar



5- PENDİK'TE TAKLA ATAN TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Pendik Sahil Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptıktan sonra takla atıp başka bir otomobilin üzerine düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Pendik sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Tuzla istikametine seyir eden Furkan Uçar yönetimindeki 34 KE 8105 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç, Kadıköy istikametine geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 34 JL 6508 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, Cengiz Suludağ yönetimindeki 41 ABV 014 plakalı otomobilin üzerine ters şekilde düşerek durabildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Furkan Uçar araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Furkan Uçar, henüz ismi öğrenilemeyen ve kazada yaralanan 34 JL 6508 plakalı aracın sürücüsüyle birlikte sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobili üzerine hafif ticari araç düşen Cengiz Suludağ, "Bu arkamızdaki araç karşı şeritten uçarak geldi, önümüzdeki aracı biçip, hızını alamayarak bizim üzerimize devrildi. Bu arabadan şahsı çıkarttılar ama o anda ben eşimle ilgileniyordum. Kaç kişi yaralı olduğunu göremedim. Öndeki araç sürücüsü yaralı arkadaş da gitti hastaneye." dedi.

Suludağ'ın eşi de, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Beklerken yeşil ışık yandı arabalar hareket etmeye başladılar. Karşıdaki araba hızla ilerliyordu. Oradan sadece uçtuğunu ve öndeki arabaya çarparak bizim arabaya fırladığını gördüm ve o anda panik halinde çıktık dışarı. Hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Yaralılar vardı bir tanesi ağır" şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle Sahil yolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Otomobil sürücüsü ile röp

-Ters duran araçtan görüntüler

6- KADIKÖY'DE MAÇ SONRASI TUTUNDUĞU DİREKTEN ELEKTRİK ÇARPAN FENERBAHÇELİ TARAFTARI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

- Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı sonrası stattan çıktıktan sonra sokak lambasına tutunan Hasan Usanmaz bir anda yere yığıldı.

Kalbi durduğu belirlenen Usanmaz ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ölümden dönen Hasan Usanmaz o anları anlattı.



Haber-Kamera: İlknur SARGUT - Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile yaptığı maçın ardından stadın karşısında bulunan sokak lambalarındaki elektrik kaçağı dolayısıyla kalbi duran Fenerbahçeli taraftar Hasan Usanmaz ölümden döndü.

Geçtiğimiz pazartesi akşamı Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep karşılaşmasından çıkan Fenerbahçe taraftarı 41 yaşındaki Hasan Usanmaz elektrik çarpması sonucu hastanelik oldu. 5-0'lık galibiyetin heyecanıyla stattan çıkan Usanmaz, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Demirlerden atladığı sırada elektrik direğinden tutunan Usanmaz, akıma kapılarak bir anda yere yığıldı. Kalbi duran Fenerbahçeli taraftar, o sırada olay yerinde bulunan doktorun müdahalesi sonrası hızlı şekilde hastaneye kaldırıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Hastanesi Medical Park Göztepe Hastanesi'nde tedavi altına alınan Usanmaz, 24 saat süren yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edilmek üzere odaya alındı.

Galibiyet sevinciyle stattan çıktığını anlatan Hasan Usanmaz, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Geçtiğimiz pazartesi oynanan Fenerbahçe Gazişehir maçına gittik. Güzel bir maç izledik, hatta Fenerbahçe 5 gol attı. Maçtan da gayet sevinçli çıktık. Karşıdan karşıya geçmek için her zaman atladığımız demirlere geldik. O sırada elektrik direğinden tutundum. Sanırım bir elektrik kaçağı varmış ve ben de elektrik akımına kapıldım. Sonrasını ise hatırlamıyorum. Olay yerinde doktor müdahale etmiş. Uyandığımda yoğun bakımdaydım. Karşımda arkadaşlarımı görünce şaşırdım. Elim ve ayağımda ufak tefek yaralarım var. Kendime geldiğimde olayın ciddiyetini, kalbimin durduğunu anladım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Dün hiç konuşamıyordum. Bugün ise konuşmaya çıkıp gezmeye başladım."

3 yıldır aralıksız Fenerbahçe'nin maçlarına gittiğini belirten Usanmaz, "Allahın izniyle stada ve maçlara gitmeye devam edeceğim. Fenerbahçe sevdamızdır bırakamayız. Şampiyon olmasak da maçlara gideriz bizim için fark etmez" dedi. Usanmaz desteklerinden dolayı Fenerbahçe kulübüne de teşekkür etti.

"TARAFTAR TEK YÜREK OLDU"

Fenerbahçe taraftarının birlik duygusuyla olaya müdahale ettiğini anlatan Hasan Usanmaz'ın abisi Levent Usanmaz ise, "Hasan'ı bir anda yerde yatarken gördüm. O an bakamadım. Başında bir doktor Hasan'a müdahale etmeye çalışıyordu. Benim için çok zor bir andı. Kardeşimi o halde görünce çok kötü oldum. Ama bütün Fenerbahçe taraftarı o an tek yürek oldu. Herkes Hasan'a yardımcı olmaya çalıştı. O birlik duygusu çok güzeldi. İnsanlar yardım etmek için uğraştı. Olayın yaşandığı an benim için futbol sevdası bitmişti. Ama çok şükür Hasan sağlığına kavuştu. Yine maçlara gitmeye devam edeceğiz. Fenerbahçe sevdamız babadan geliyor" diye konuştu.

24 SAAT YOĞUN BAKIMDA KALDI

Hasan Usanmaz'ın tedavisini gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Hastanesi Medical Park Göztepe Hastanesi'nden Prof. Dr. Namık Özmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüksek elektrik akımına maruz kalması sonrası hastamızın kalbi durmuştu. Olay yerinde ilk müdahale gerçekleşmiş ve solunum cihazına bağlanmış. Bu şekilde hastanemizin yoğun bakım ünitesine getirildi. Yoğun bakımda yaklaşık 24 saat solunum cihazına bağlı şekilde kaldı. Bu sürede gerekli destek tedavileri yapıldı. Dün sabah itibariyle solunum cihazından ayırarak normal odaya aldık. Şu anda laboratuar sonuçlarımız gayet iyi. Ritim takiplerini gerçekleştiriyoruz. Kalp ve solunum durması yaşandığından tekrar kontrollerini gerçekleştireceğiz. Genel durumu şu an gayet iyi. Yarın da taburcu etmeyi planlıyoruz."

ERKEN MÜDAHALE HAYATINI KURTARDI

Hastanın erken müdahale ile sağlığına kavuştuğunu anlatan Prof. Dr. Namık Özmen elektrik çarpması anında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti. Prof. Dr. Özmen, "Hastamız şanlıymış diyebiliriz. Çünkü olay yerinde bir doktor müdahale etmiş. Bu durum hastamızı hayatta tuttu. Erken müdahale burada hastanın hayatını kurtardı. Bu tür elektrik çarpmalarında erken müdahale önem taşıyor. Solunum yolunun açılması, kalp durmuşsa yapılacak kalp masajı hastayı hayata bağlıyor. Bunların dakikalar içerisinde yapılması gerekiyor. Eğer erken müdahale yapılmazsa hastanın hayatta kalma şansı da düşüyor. Kalsa dahi ciddi nörolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Hasan Bey'in hiçbir nörolojik tablosu yok. Kalp ile ilgili parametreler de gayet yerinde. Şuuru açık yemeğini kendisi yiyip yürüyebiliyor. Toplum açısından bakılacak olursa elektrik kablolarının geçtiği yerlere, elektrikli cihazlara dikkat etmek gerekir. Gerekli önlemlerin alınması son derece hayati önem taşıyor" uyarısında bulundu.

-Stattan genel görüntü

-Olayın yaşandığı elektrik direğinden detay

-Olay yerinde muhabir anonsu

-Trafik ışıkları ve yaya gecidi

-Muhabir anonsu

-Hastaneden detaylar

-Hasan Usanmaz ve abisi Levent Usanmaz'ın detayları

-Hasan Usanmaz'ın röportajı

-Levent Usanmaz'ın röportajı

-Doktor röportajı

7-TUZLA'DA KAMYON YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI, 3 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

Tuzla'da seyir halindeki kamyon, durakta yolcu indiren minibüse çarptı. Yaralanan minibüsteki 3 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikameti, tersane köprüsü civarında meydana geldi. İddialara göre kamyonun sürücüsü Osman Doğanay, seyir halindeyken, arkadan gelen bir araca yol vermek istedi. Osman Doğanay, o sırada durakta yolcu indiren Nurettin Balcı yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada yolculardan Kıvanç Kardeşler, Müzehher Akyol ve ismi bilinemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüsün şoförü Nurettin Balcı, "Ben otobüs durağında yolcu indirirken, adam herhalde telefonla oynuyordu ki geldi direkt bizi içeri soktu." dedi. Görgü şahidi Mustafa Pekdemir ise, "Kamyon normal seyir halindeyken, sol şeritten gelen araca yol vermeye çalışırken duraktan çıkan dolmuşun yola çıktığını görmüyor, vuruyor. Sonra direksiyonu toparlamak için diğer yola geçiyor. Dolmuştan 3 yaralı çıkarttık. Kamyoncu da bir şey yok. Diğer araç zaten park halindeymiş. İçinde kimse yoktu. 3 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.

-Kaza yapmış araçların görüntüleri

-Yaralıların ambulanstaki görüntüleri

-Minibüs şoförü Nurettin Balcı ile röp.

-Olaya tanıklık eden Mustafa Pekdemir ile röp.

-Genel ve detay

