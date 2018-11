Dha İstanbul Bülteni - 1

13 Kasım 2018 Salı 08:49



(yeni güvenlik kamerasıyla)1- TIR'IN ARAÇLARA ÇARPARAK KUYUMCU DÜKKANINA DALMASI KAMERADAHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Beykoz 'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Freni patladığı belirtilen TIR, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerinde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kamyon daha sonra yolun karşısında bulunan kuyumcu dükkanına daldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araçlar ve dükkanda hasar meydana geldi.Kamyonun girdiği kuyumcu dükkanın sahibi, "Biz oturuyorduk dükkanda her zaman olduğu gibi. İşlerimizle uğraşıyorduk. O sırada şuradan bir araba çarpma sesi geldi. Kafamızı çevirdiğimizde TIR zaten orada 2 - 3 tane arabaya çarpıp dükkana doğru geliyordu. Can havliyle kendimizi arka tarafa attık. Ondan sonra dükkanın vitrini şu halde. Yaralı, can kaybı yok çok şükür ciddi bir hasar var. Onun dışında Allah korudu diyelim." Dedi.Freni patlayan aracın yokuş aşağı ilerlemesi, araçlara çarpması bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından vatandaşların meraklı gözlerle olay yerini seyrettiği görülüyor.Görüntü Dökümü:---------------Güvenlik kamera Görüntüleri-Yokuştan aşağı hızla inen TIR-Araçlara çarparak ilerlemesi-Dükkana dalması-Yaşanan hareketlilikAKTÜEL-Olay yerinden görüntüler-Hasar gören araçlar-Dükkana dalan TIR-Görgü tanıkları ile röp.12.11.2018 - 19.00 Haber Kodu : 181112219===============================2- TURİSTİ DOLANDIRIP TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİCİ TUTUKLANDIHaber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL/ İstanbul, DHA Şişli 'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan taksici Birol T. "Basit cinsel saldırı" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.Dolandırıldığını ve tacize uğradığını iddia eden Tayland uyruklu turist kadının cep telefonuyla görüntüsünü çektiği taksi sürücüsü Birol T. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı 'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan taksi sürücüsü Birol T., "Basit cinsel saldırı" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, ifade işlemlerinin ardından şüpheli sürücü Birol T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Tayland uyruklu Niorn S. isimli kadın, aynı taksiciyle denk gelmesi üzerine bu kez yaşananları cep telefonuyla kaydetmişti.Görüntü Dökümü----------------------Birol T. adliyeden çıkarılırken..-Takside çekilen görüntüler12.11.2018 - 18.02 Haber Kodu : 18111220112.11.2018 - 17.52 Haber Kodu : 181112195====================================3- TAKSİCİ İLE UBER SÜRÜCÜSÜ ARASINDA MÜŞTERİ KAVGASICemil ÖZDEMİR/ İstanbul DHA Kurtköy 'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde müşterisini almak için bekleyen Uber sürücüsü ile aynı yerde müşteri bekleyen bir taksici arasında tartışma yaşandı. Uber sürücüsünün cep telefonuna kaydettiği olay sırasında, taksicinin Uber sürücüsüne 'Artistlik yapma' diyerek aracının camını yumrukladığı görülüyor.Görüntü Dökümü:-----------------Cep telefonu kamerası görüntüleri-Uber sürücüsünün aracının içinden çekim yapması-Taksicinin 'artistik yapma' diyerek aracı yumruklamasıDetaylar12.11.2018 - 18.46 Haber Kodu : 181112214============================4- KADINLAR EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN İÇİN TOPLANDIHaber - Kamera: İlkay DİKİCİ/ İstanbulBir grup kadın, eşi tarafından öldürülen Zahide Oğuz için Halkalı 'daki evinin önünde toplanarak olayı protesto etti.Halkalı Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi gecesi Garip Oğuz(52), eşi Zahide Oğuz (42) ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u (30) silahla ateş ederek öldürdükten sonra polise teslim oldu.İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Zahide Oğuz'un Küçükçekmece Halkalı'daki evinin önünde toplanarak olayı protesto etti.İstanbul Kadın Meclisi üyesi Melek Önder yaptığı açıklamada, "Her gün kadınlar öldürülürken bugün de Zahide arkadaşımızın öldürüldüğü haberini aldık. Sadece Zahide değil, her gün ülkemizde kadınlar şiddet görüyorlar, öldürülüyor. Şiddet görmemek için birçok yolları deniyorlar. Bu yolları denerken birçok engelle karşılaşıyorlar. Zahide'nin koruma kararı vardı. Bu şiddetten bu cinayetten kurtulabilmek için tekrar tekrar koruma kararı çıkarttırdı. Bu şiddetten, bu cinayetten kurtulabilmek için diğer tüm kadınlar gibi uğraştı ancak Garip Oğuz tarafından öldürüldü." dedi.Açıklamanın ardından kadınlar, ellerinde taşıdıkları karanfiller ile Zahide Oğuz'un fotoğrafını evin önüne bıraktı.Görüntü Dökümü:------------------Basın açılaması-Fotoğraf ve karanfili bırakmaları-Oğuz'un fotoğrafı-Genel ve detaylar.12.11.2018 - 21.00 Haber Kodu : 181112018=========================(ÖZEL)5- İSTANBUL'DA GÜN BATIMI GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDUMurat SOLAK - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,İstanbul'da gün batımı kartpostallara basılacak görsel şölen oluşturdu. Fatih 'ten kaydedilen görüntüler İstanbul'un güzelliğini ve tarihi dokusunu bir kez daha gözler önüne serdi.Surlardan çekilen görüntülerde Fatih Camii Süleymaniye Camii , yapımı devam eden Çamlıca Camii, Radyo- TV Kulesi ve gökdelenlerin manzarası gün batımı ile birleşince ortaya çıkan görüntüler mest etti. İstanbul'un simgelerinden biri olan martılar ise surların ve tarihi eserlerin arasında uçarak görsel şölene katkı sağladığı görüldü.Görüntü Dökümü:-----------------Gün batımından görüntüGün batımının görsel şölen oluşturmasıGenel ve detaylar12.11.2018 - 21.15 Haber Kodu : 181112229================================6 - HALİÇ'TEKİ 3 KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDIHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL Galata ve Haliç metro köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Haliç üzerinde bulunan, Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri gemi geçişleri nedeniyle 02: 30 itibariyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Köprüler saat 03: 30'da araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.Görüntü Dökümü:----------------Köprünün açılması-Köprünün kapatılması-Gemi geçişi-Genel ve Detaylar13.11.2018 - 03.55 Haber Kodu : 181113003