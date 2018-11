Dha İstanbul Bülteni-1

18 Kasım 2018 Pazar 08:36



1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI AÇILIŞI'NDA KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;"Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum"Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin, "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum" diye konuştu.Bu yıl "Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla düzenlenen Mevlid-i Nebi programının açılış töreni Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Sela okunması ile başlayan program Edirne Selimiye Camii imam hatibi Alpcan Çelik'in Kuran-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler. İstikbalimizin teminatı sevgili gençler, sizleri selamlıyorum. Gönüllerimizin efendimizin nuru ile dolduğu bu güzel gecede, bu programda olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Mevlid-i Nebi'nin dünyaya gelişinin yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz için manevi bir uyanışa vesile olmasını yüce mevladan niyaz ediyorum. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı'na şahsım ve milletim adıma teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.Hazreti Muhammed'in yaşamına değinerek, insanlık için önemini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seneki temanın 'Peygamberimiz ve gençlik' belirlenmesini doğrusu son derece önemli buluyorum. Herkesin onun yaşantısından alacağı örnekler bulunuyor. Özellikle gençlerin, onu kutlu mirasını öğrenmesi büyük önem arz ediyor. Gençliğin enerjisini çok iyi bilen efendimiz, en başından itibaren gençlerle çok yakından ilgilenmiştir. Peygamberimize ilk iman edenlerin, gençler olması asla tesadüf değildir. Efendimiz, gençlere güzeli anlatarak gençlere rehberlik etmiştir. Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizlere geleceğe çok daha iyi hazırlayacaktır. Son 17 yıldır gençlerimize büyük önem veriyoruz. Her konuda onların önünü açmaya çalışıyoruz. Gezi olayları ile başlayan ve 15 temmuz ile zirveye çıkan olaylar bu konuda ihmallerin nelere yol açacağını gösterdi" dedi.Erdoğan, "İnsanların soyları üzerinden üstünlük yarışına girdiği bir dönemde 'beyaz derilinin siyah deriliye, siyah derilinin de beyaz deriliye bir üstünlüğü yoktur' diyerek bize eşitliği öğretmiştir. Hepimizin Ümmet-i Muhammed'in tüm fertlerinin onun yaşantısından alması gereken dersler bulunuyor. Bu ülkenin gençleri sağcı-solcu denilerek birbirine kırdırıldı. Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizleri geleceğe hazırlayacaktır. Gençliği ihmal eden, gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir. Ülkenin camileri 18 yıl boyunca Ezan-ı Muhammediye hasret bırakılmıştır. Bu ülke 18 yıl boyunca ezana hasret bırakıldı. Şimdi yeniden bu hortlatılıyor, yeniden gündeme getiriliyor. Asla başaramayacaksınız. Benim aziz milletim bir daha o günlere dönmeyecek. Milletimizin desteği ve dayanışmasıyla çok önemli başarılara imza attık. Daha özgür ve daha ileri bir Türkiye'ye kavuştuğumuzu görüyoruz. 2002 ile 2018'in Türkiye'sini konuştuğumuzda her şeyin serbestçe konuşulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Asıl görevimiz şimdi başlıyor. Şayet geleceğe serptiğimiz tohumları layıkıyla yetiştiremezsek verdiğimiz emeklerin tamamı boşa gidecektir. Şuan Almanya'da 3 milyon genç okuyor ama bizim ülkemizde 8 milyon genç okuyor. Nitelik olarak da daha da ileri gideceğiz" şeklinde konuştu.Gençlere Hazreti Muhammed'in örnek hayatının anlatılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Peygamber efendimizin nuru ile aydınlanmayan bir yer sapkın ideolojilerin bataklığıdır. Biz gençlerimize güvenmeliyiz. Onların dünyalarını kavramaya çalışmalıyız. Onları baskı altına almak yerine onları, sanat, siyaset, diplomasi gibi anlarlar da kendilerine geliştirecekleri imkanlar sunmalıyız. Onları asla küçümsememeliyiz. Hatasız kul olmaz. En büyük erdem yanlışta ısrar etmemektir. Biz örnek olursak, biz iyi örneklerin, güzel örneklerin yolunu açarsak bu ülkenin gençleri Kandil'deki terör baronlarının, Pensilvanya'daki şarlatanın, televizyon kanallarında sazlı sözlü program yapan ekran soytarılarının da ağlarına düşmeyecektir.Erdoğan konuşmasının devamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin de "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hat tablosu hediye edildi. D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI*Sosyal medya fenomeni Semih Varol kazayı yara almadan atlatırken diğer araçtaki sürücü yaralandı.Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAD-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kaza sonrası takla atan araçta bulunan sürücü yaralandı. Diğer araç sürücüsü sosyal medya fenomeni Semih Varol ve beraberindeki kız arkadaşı yara almadan kurtuldu.Kaza D-100 Karayolu Ankara istikameti Cevizlibağ mevkiinde gece saat 23: 15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Özdemir'in kullandığı 34 HL 9359 plakalı aracıyla D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerlerken Cevizlibağ mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden Semih Varol'un kullandığı 34 NC 2988 plakalı başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atarak durdu. Diğer araç sürücüsü Semih Varol ve beraberindeki kız arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşlar takla atan aracın sürücüsüne yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.KAZAYA KARIŞAN DİĞER ARACIN SÜRÜCÜSÜ SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇIKTITakla atan aracın çarptığı diğer aracı kullanan kişinin sosyal medya fenomeni Semih Varol olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan ve sosyal medya fenomeninin yanında kız arkadaşının da olduğu görüldü. Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası polis ekipleri yolu kontrollü bir şekilde verirken kazaya karışan otomobiller de bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Dİ MEO TAKVİMİ TANITILDIHaber-Kamera: Harun UYANIK-Akın ÇELİKTAŞ/ İstanbul DHADünyaca ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı. 17'nci yılını kutlayan takvim takipçilerini Napoli'den İstanbul'a uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkardı. Çırağan Kempinski Sarayı'nda gerçekleştirilen tanıtıma iş, sanat, spor dünyasından tanınmış simalar katıldı.Tanıtıma katılan Ali Güreli, "Bu İstanbul için çok kıymetli bir girişim. Turizm sektörü adına hem de sanat ve kültür adına İstanbul'un dünyaya bu şekilde anlatılması, bu şelkilde tanıtılması bizim için çok kıymetli. Geleceğe çok ümitli bakıyoruz" diye konuştu.Aralarında İlber Ortaylı ile Ferzan Özpetek'in makalelerinin de olduğu Di Meo takvimi, Hıristiyanlık dönemi saraylarından ilk dönem İslam eserlerine uzanan bir rotada, iki tarihi başkentin dinamizmini, rekabetini ve birlikte varoluşunu anlatan insan hikayeleri, portre ve duyguları 12 karede topladı.Görüntü dökümü:-----------------Tanıtıma gelenlerden detay-Demet Sabancı Çetindoğan röp.-Ali Güreli röp.-Aslı Hünel ve Savaş Fatih Yurtsever röp.-Genel ve detaylar İŞ İNSANI HALUK CANSIZ'IN AVUKATINDAN DAVA AÇIKLAMASIAvukat Gülen Dokuzoğlu Can;"Müvekkile açılan bu dava ise açmış olduğumuz davaya müvekkili sindirmeye yönelik misilleme yönelik açılan bir davadır. Haluk Cansız'a karşı açılan vesayet davasında kısıklı adayı gösterilen Deniz Cansız ifade vermiştir. İfade kendisi Haluk Cansız'a ve vasi atanmasını gerektiren unsur olmadığını ve kendisinin alkol bağımlısı olmadığını iyi bir aile babası olduğunu düzenli bir aile yaşantısı olduğunu belirtmiştir. Bu davaların açılması sebebi ise yaklaşık 7 yıl önce müvekkilimin kardeşi tarafından bir vesayet davası açılmıştı. İlgili dava kapsamında müvekkilim tanık olarak gösterilmiş. Ancak davanın basına yansıması olması ve ailenin itibarın zedelenmemesi açısından tanıklıktan çıkarılmıştı. Ancak geçen süre zarfında müvekkilin babası tarafından vasiyet atanması zorunlu hale gelmesi sebebiyle ilgili dava açmak zorunda kaldı. Gerek dava kapsamında müvekkilime açılmış kapsamında babanın ve ailenin itibarını zedeleyecek ifadelerde özenle kaçındık. Ama ne yazık ki müvekkile karşı ileri sürülen ifadelerde bu husus biraz atlanmıştır."MÜVEKKİLİME İTİBARSIZLAŞTIRMAYA YÖNELİK İFADELERDİR"Ne yazık ki iddia ve savunma hakkını kapmasının dışına çıkarılarak ağır itamlar ve hakaret boyutlarına varan ifadeler kullanılmıştır. Bu hususta gerek yasal yollarımıza başvuracağız. Davalarda genel olarak müvekkilimin babası ölmeden mirasına konmasını amaçladığı şeklinde ifadelere yer verilmektedir. Öncelikle müvekkilimin 70 yaşındadır. 70 yıl öncesi evlilik dışı doğması ön plana çıkartılması vesayet davası kapsamında değerlendirecek ve herhangi gibi vasiyetle ilgisi husus değildir. Bu ifadelerin sık sık kullanılması ve basına yansıması müvekkilime itibarsızlaştırmaya yönelik ifadelerdir. Bir kişinin evlilik dışı doğmasını o çocuğun ayıbı değil, bilakis babanın ayıbıdır."MİRASA KONMA İTHAMI İSE HUKUKEN YERSİZ BİR İTHAMDIR"Diğer yandan mirasa konma ithamı ise hukuken yersiz bir ithamdır. Bir kişiye vasi atanması o kişinin tüm malvarlığı üzerinden tasarruf yapma hakkını vermemektedir. Vasi atandığı kişinin mal varlığı üzerinde tasarruf yapacağı zaman vasi izin davası açması gerekir hakim izni ile tasarruflar yapılabilir. Hukuken mümkün olmayan iddiaların gündeme gelmesi müvekkilimi üzmüştür."MÜVEKKİLİMİN VESAYET ALTINA ALINMASINI GEREKTİRECEK HİÇBİR HUSUS YOKTUR"Yaklaşın 10 yıl önce müvekkilim 60 yaşındayken babası da 80 yaşındayken baba Hasan Cansız kendinden 40 yaş küçük bir bayanla evlilik yapmıştır. 82 yaşında baba olmuştur ve müvekkilimi 62 yaşında kardeş sahibi olmuştur. Bu yaşananlardan sonra müvekkilim ve ailesi Hasan Cansız ile görüşemez duruma gelmiştir. Son durumda müvekkilin yaşı itibariyle ve geçen süreçte mal varlığını ciddi bir kısmını bağış yoluyla yada satış yoluyla devretmiş olması sebebiyle kendisine vasi atama talepli bu davayı açmış bulunuyoruz. OSMAN KAVALA SORUŞTURMASI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI, 10 KİŞİ SERBEST BIRAKILDIHaber: Müslim SARIYAR - İSTANBUL DHAAnadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 10'u serbest bırakılırken bir kişi tutuklandı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda aralarında Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. BEYLİKDÜZÜ'NDE ZİNCİRLEME KAZA, D-100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTUHaber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHAD-100 Haramidere Mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre tek şeritten verildi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.Görüntü Dökümü:---------------------Kaza yerinden görüntüler

YILMAZ ÖZDİL TÜYAP'TA OKURLARI İLE BULUŞTUYılmaz BEZGİN, İSTANBUL, -GAZETECİ Yılmaz Özdil okurlarıyla TÜYAP Kitap Fuarı'nda buluştu.Özdil son kitabı Mustafa Kemal'i fuar alanında kurulan stantta imzaladı. İmza almak için salona gelenler uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Özdil'e kitabı imzalatanlar fotoğraf çekildi.Görüntü Dökümü:-------------------------------Yılmaz Özdil'in kitabını imzalaması-Sıra bekleyen okurlar-Sıra bekleyen okurlarla röportajlar-Genel ve detay görüntüler

KİTAP FUARI İZDİHAMI....ÜST GEÇİT YETMEDİ, POLİS YOLU KESTİHaber-Kamera: Ersan SAN - YIlmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın girişinde yoğunluk, çıkışında izdiham yaşandı.Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı. İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. Üst geçitteki yoğunluk DHA tarafından havadan da görüntülendi. Üst geçitte yoğunluk yaşanınca çok sayıda kişi D-100'den karşıya geçmeye çalıştı. Polis, D-100'ü trafiğe kesti, vatandaşlar yoldan karşıya geçti.Görüntü Dökümü:-------------Yoğunluğun havadan görüntüleri-İzdiham-Yolun kesilmesi-Karşıya geçenler-Röpler-Detaylar