Dha İstanbul Bülteni - 1

22 Kasım 2018 Perşembe 09:13



22 Kasım 2018 Perşembe 09:13

1 - İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHAİstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş denetimi yapıldı. Helikopter ve narkotik köpeklerinin de destek olduğu denetimde, Kadıköy ve Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtulmadı.İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan 'Yeditepe Huzur' denetimi kapsamında birçok noktada aramalar yapıldı. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda durdurulan araçları narkotik köpekleri de aradı. Özellikle Taksim Meydanı ve Kadıköy'de yoğun şekilde yapılan uygulamada polis adeta bu bölgelerde kuş uçurtmadı.ARAÇLAR TEK TEK ARANDIİstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği ve saat 00: 00 sıralarında başlayan denetimde durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama(GBT) kontrollerinin ardından araçlarında eksik bulunan sürücülere cezai işlemler yapıldı.NARKOTİK KÖPEKLERİ DE UYGULAMAYA KATILDI"Laki" ve "Giz" isimli narkotik köpekleri de denetime katıldı. Giz, Kadıköy'de durdurulan araçları aradı. Durdurulan araçlarda bulunanların üzerleri ve eşyaları da didik didik arandı. Bazı araç sürücülerine cezai işlem yapılırken denetim gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------Araçların durdurulması-Araçların aranması-Sürücü ve yolcuların aranması-Narkotik köpeğinin araması-Ceza yazılması-Genel Bilgi Tarama(GBT) yapılması-Polis helikopteri-Genel ve detay görüntüler22.11.2018 - 02.00 Haber Kodu : 181122004=============================2- ŞİŞLİ'DE LÜKS OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALIHaber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL DHAŞişli'de, lüks otomobilin içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi tarafından çapraz ateşe tutulan araçtaki iki kişi yaralandı. Saldırı sırasında, bir saldırgan da seken bir kurşunla vuruldu. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.Olay, Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta dün saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işi yaptıkları öğrenilen Murat Çarık ile Murat Bakaç, ofisten çıktıktan sonra 34 YM 8167 plakalı lüks otomobille Perihan Sokak'a yöneldiler.Otomobili kullanan Murat Çarık, arkadaşını sokak üzerinde bırakmak için yavaşladığı sırada, bir apartmanın girişine saklanmış olan kimliği belirsiz 3 kişi yanlarına geldi. Tabancalarını çıkaran iki kişi, Çarık'ı çapraz ateşe alırken, 3'üncü saldırgan da yolcu kapısına doğru yöneldi.Silahlı kişinin kendi tarafına geldiğini gören Murat Bakaç, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Saldırgan, peşinden koştuğu Bakaç'ı boynundan ve bacaklarından vurdu. Murat Çarık ise kafasına ve eline kurşun isabet etmesi nedeniyle ağır şekilde yaralandı.Saldırı sırasında, saldırganlardan birine de çapraz ateş sırasında arkadaşının tabancasından seken kurşun isabet etti. Biri yaralı 3 saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Saldırganlardan birinin eşkalinin belirlenmemesi için üzerindeki montu sokağa attığı öğrenildi.Saldırının öğrenilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Murat Çarık, ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat Bakaç ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Polisin çevrede yaptığı araştırmalarda, saldırıda kullanılan tabancalardan biri olay yeri yakınında bir çöp konteynerinde bulundu.Bu arada saldırıya uğrayan aracın 23 Eylül'de trafikten men edildiği öğrenildi."3 KİŞİ KAÇTI"Görgü tanığı bir kişi, "Silah sesi duyunca, sokağa doğru baktım. Sokaktan 3 kişi bu tarafa doğru geliyordu. İkisi sakallıydı. İki kişi yukarı kaçtı. Bir tanesi yaralıydı. Bir tanesi de aşağıya kaçtı. Üstünde iki mont vardı. Siyah olanı çıkarttı. İki arabanın arasına attı. İçindeki kamuflajlı bir monttu. Onu da ters çevirdi. Beyazdı astarı. Onunla da aşağıya kaçtı. Üstünde de mavi bir gömlek vardı. Rapçi gibi şapka takmışlardı. Birisi kaçarken şapkasını ve telefonunu düşürdü" dedi.Görüntü Dökümü:------------Olay yerinden görüntüler-Yaralının görüntüsü-Polisin incelemesi-Röp.-Detaylar21.11.2018 - 17.14 Haber Kodu : 18112121421.11.2018 - 17.26 Haber Kodu : 18112121821.11.2018 - 17.38 Haber Kodu : 18112122421.11.2018 - 18.00 Haber Kodu : 18112122921.11.2018 - 18.15 Haber Kodu : 18112123221.11.2018 - 18.23 Haber Kodu : 18112123521.11.2018 - 19.17 Haber Kodu : 181121242===============================3 - TUZLA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGINHaber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHATuzla'da bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken yangına müdahale eden bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Tuzla Orta Mahalle Atayolu Caddesi'ndeki boya ve vernikçiler sitesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Görevliler tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye Kartal, Pendik, Kurtköy, Orhanlı ve Tuzla müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Statik boya imalatı yapan fabrikada çıkan yangının fabrika içerisinde kurulan platforma kaynak yapıldığı sırada meydana geldiği öğrenildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Söndürme çalışmasına katılan bazı itfaiye erleri çıkan yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine olay yerine gelen ambulansın içinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Site yöneticisi Nuri Kızıltepe yangınla ilgili şunları söyledi:Statik boya ham maddesi üretim yeri burası. Burada içeride platformla ilgili bir çalışma yapıyor arkadaşlar gündüz. Oradan düşen kaynak kıvılcımlarından kaynaklanıyor olmalı. Sonradan paydos ettikten sonra güvenlik beni aradı bu yangın öncesinde. 'Bir koku var sitede ama yakalayamıyoruz' dedi. O kıvılcımın ısınmasından sonra anladığım kadarıyla tekrar telefon ettiler abi yangın başladı dediler. Bende itfaiyeye haber verdim."Emniyet ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü--------------İtfaiye ekiplerinin çalışması-Fabrikadan çıkan dumanlar-Dumandan etkilenen itfaiye erleri-İtfaiye erinin ambulansa binmesi-Site yöneticisiyle röp-Genel ve detay21.11.2018 - 22.05 Haber Kodu : 18112125021.11.2018 - 22.45 Haber Kodu : 181121252===============================4 - YAYA GEÇİDİNDEN GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDIHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBULFatih'te, yaya geçidinden yolun karşısından geçmeye çalışırken servis minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Kaza, dün saat 19.30'da Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aksaray istikametine seyir halinde olan 34 NT 0870 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Doğukan Demirci(22), Sulukule Caddesine girmek direksiyon kırdı. Minibüs, caddenin başında bulunan ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Bulat(42)'a çarptı. Çarpmayla yere yığılan Gamze Bulat yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine Gamze Bulat'ın yakınları da olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gamze Bulat, Ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Servis minibüsü sürücüsü Doğukan Demirci ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Görüntü Dökümü:----------------------Minibüsün altında kalan kadından görüntü-Minibüsten görüntü-Sağlık ekiplerinden görüntü-Yaralının yakınlarından görüntü-Ambulansla hastaneye götürülmesi-Genel ve Detaylar21.11.2018 - 20.29 Haber Kodu : 181121246===========================5- İSTANBUL'DA YOĞUN SİSHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHAİstanbul'da dün akşam bazı bölgelerde yoğun sis görüldü. Sis nedeniyle özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde görüş mesafesi düştü. Yollarda araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü.Görüntü Dökümü:---------------Yoğun sisten görüntüler-Araçların siste ilerlemesi-Genel ve detaylar21.11.2018 - 22.27 Haber Kodu : 18112125122.11.2018 - 00.54 Haber Kodu : 181122003====================================6 - İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI EŞLİĞİNDE MUHTEŞEM GÜN BATIMIHüseyin COŞKUN - Ersan SAN/ İSTANBUL,İstanbul'da akşamüzeri yer yer kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı adeta bir renk cümbüşü oluşturdu.İstanbul'da gün batımına doğru yer yer kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Şehrin bir yanında yağmur bulutları, bir yanında güneş görüldü. Yağmurun ardından Galata Kulesi'nin arkasında beliren gökkuşağı ise, Tarihi Yarımada'dan kaydedilen görüntülere bir güzellik daha kattı. Gökkuşağı ve gün batımı manzaraları adeta bir renk cümbüşüne sahne oldu.Görüntü Dökümü:------------------------Galata'da gökkuşağıİstanbul BoğazıGün batımıGenel ve detay görüntüler21.11.2018 - 18.26 Haber Kodu : 181121236=============================7- TBMM BAŞKANI YILDIRIM: NASIL ÇÖZÜLECEĞİ KONUSUNDA FİKRİMİZ VARTBMM Başkanı Binali Yıldırımi,"Bu yıl döviz kurunda, faizlerde ve göstergelerde bazı anormallikler var. Ama bunlar geçecek. Bunların sebeplerini biliyoruz. Nasıl çözüleceği konusunda fikrimiz var. Sabırla bu süreci özel sektör, kamu ve vatandaş dayanışmasıyla halledeceğiz"Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHATBMM Başkanı Binali Yıldırımİ, stanbul CNR EXPO Fuar Alanı'nda 17. MÜSİAD EXPO'nun açılış yemeğine katıldı. Programa Binali Yıldırım'ın yanı sıra, çok sayıda ülkeden temsilci ve çok sayıda davetli katıldı.Programnda bir konuşma yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin ve MÜSİAD'ın bu gerçeğin farkında olduğunu dile getirdi. "Akıl teri nedir? Akıl teri, bilgiye sahip olmak, teknolojinin künhüne vakıf olmak, başkalarının düşünemediğini yapmak demektir. Fark oluşturmak demektir. Herkesin yaptığını yapıyorsan o zaman ayakta kalma ve dostlarınıza yardım etme şansınız yok" diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:"Türkiye son 10 senedir Afrika'yla ilgileniyor. Türkiye'nin Afrika'yla ilgisi başkalarının yaptığı gibi sömürü amaçlı değil. Gelişme sürecinde olan Afrika'nın nispeten daha ileri konumda Türkiye'yle enerjilerini birleştirerek insani değerleri de kaybetmeden, modern dünyanın gelişmiş dünyanın, içerisinde bu ülkelerin hak ettiği yeri almasını sağlamalıyız. Afrika'ya emperyalistler önceden açık sömürü için geldi. İnsanı yok sayarak, orada oldular. Hatta insanları başka yaratıklar gibi düşünerek müzeler bile açtılar. O devir geride kaldı. Şimdi para gücüyle, kısa vadeli acil ihtiyaçları görmek suretiyle yen bir modelle sömürü peşindeler. Biz Afrika'ya el uzatıyoruz. Bizim uzattığımız el, emperyalistlerin uzattığı ele benzemez. Biz tuttuğumuz eli yuları çıkarırız. Onlar tuttukları eli, çeker denizin dibine götürür. Onun için emeller, ameller niyetlere göredir" dedi .Yırdırım, "2017 tam bir başarı hikayesidir. Türkiye için karamsar tablo çizenler ters köşe oldular. Son yılların en büyük büyümesini 2017'de yaşadık. İstihdamda, üretimde, altın yıllardan birisi oldu. Bu yıl döviz kurunda, faizlerde ve göstergelerde bazı anormallikler var. Ama bunlar geçecek. Bunların sebeplerini biliyoruz. Nasıl çözüleceği konusunda fikrimiz var. Sabırla, bu süreci özel sektör, kamu ve vatandaş dayanışmasıyla halledeceğiz" diye konuştu.Görüntü dükümü:------------Yıldırımdan detayYıldırım'ın konuşmasıPlaket töreniGenel ve detaylar22.11.2018 - 00.44 Haber Kodu : 181122002===================================8- HALİÇ'TE ÜÇ KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDIHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,Haliç'te bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri gece saatlerinde gemi geçişi için deniz trafiğine açılarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Gemi geçişlerinin ardından köprüler, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.Haliç Boğazı'nda bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri, gece 02.30 ile 03.30 saatleri arasında gemi gemişi için deniz trafiğine açıldı. Öncelikle araç ve yaya trafiği kesilirken, ardından köprüler gemilerin geçeceği şekilde açıldı. Gemi geçişlerinin ardından deniz trafiğine kapatılan köprüler, araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.Görüntü dökümü:-------------Köprülerden detaylar-genel ve detaylar22.11.2018 - 03.52 Haber Kodu : 181122006