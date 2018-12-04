Dha İstanbul Bülteni - 1

Karaköy
'de bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İBB
'den yangına ilişkin yapılan açıklamada, mahsur kalan 4 kişinin itfaiye ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Bankalar Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın nedeniyle otelin büyük bir kısmını dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde bulunanlar tahliye edildi. İtfaiye
ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü. Oteli kaplayan duman ise tahliye edildi.
DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİYE MÜDAHALE EDİLDİ
Öte yandan, yoğun dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta oksijen tedavisi yapıldı. Çevrede toplanan vatandaşlar yangını endişeli gözlerle izlerken, bazı vatandaşların yangını cep telefonuyla canlı olarak yayınladığı görüldü.
İBB'DEN YANGIN AÇIKLAMASI İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Karaköy Bankalar Caddesi üzerinde bulunan 'THE PURL Otel'in -2. katındaki malzeme deposunda yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangına anında müdahale eden Beyoğlu
, Fatih
ve Beşiktaş
itfaiye ekiplerimiz, otelde mahsur kalan 4 kişiyi tahliye etmişlerdir. Otelde mahsur kalan yoktur. Duman tahliye çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yanan otelden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Çevredeki vatandaşların yangını izlemesi
-Dumandan etkilenen bir kişinin ambulansta tedavi edilmesi
-İtfaiye ekibinin otelin camlarını kırarak dumanı tahliye etmesi
-Genel ve detaylar
03.12.2018 - 17.33 Haber Kodu : 181203182
03.12.2018 - 18.01 Haber Kodu : 181203192
03.12.2018 - 18.55 Haber Kodu : 181203207
03.12.2018 - 18.58 Haber Kodu : 181203208
03.12.2018 - 19.01 Haber Kodu : 181203210
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5- BEYOĞLU'NDA 3 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI
Haber-Kamera: Ozan URAL/İstanbul DHA
Beyoğlu'nda 3 katlı bir binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Sokakların darlığına ve araçların düzensiz park edilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşıp müdahale etmekte zorlandı. Mahalleliyi sokağa döken yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale gelirken yanında bulunan 2 bina da kısmen hasar gördü.
Beyoğlu, Yenişehir
Mahallesi, Güllüce
Sokağı'nda saat 01.00 sıralarında 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Binanın alevlere teslim olduğunu gören mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve araçların düzensiz park edilmesi nedeniyle yangına ulaşmakta ve müdahale etmekte zorluk çekti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken yanında bulunan 2 binada kısmen hasar gördü. Yangında bir kediyi kurtardığını söyleyen vatandaşı ise mahalleli alkışladı. Yangınla ilgili incelemer sürüyor.
Görüntü dökümü:
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AMATÖR KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
-Alev alev yanan binadan görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)
-Yanan bina
-İtfaiye ekiplerinin
-Çalışmaları
-Ağlayarak yangını seyreden ev sahipleri
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler
04.12.2018 - 02.55 Haber Kodu : 181204004
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6- SANCAKTEPE'DE AMBULANS ŞOFÖRÜ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA Sancaktepe
'de bir ambulans şoförü başından vurulmuş halde bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede 22 yaşındaki Furkan Ellidokuzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay saat 23.30 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi, Enes Sokak'taki boş bir arazide meydana geldi. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar araziye geldiklerinde yerde başından vurulmuş halde bir kişiyi gördü. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli ambulans şoförü Furkan Ellidokuzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ellidokuzoğlu'nun yanından ise bir tabanca bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Ellidokuzoğlu'nun öldüğünü duyan ve olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Ellidokuzoğlu'nun cansız bedenini gören bir mahalle sakini Hacı Ay, "Misafirlikten dönüyorduk, bir baktık kafasına sıkmış. Kendini öldürmüştü, silah elindeydi. Gençti 21-22 yaşlarındaydı. Ambulans şoförüymüş aynı zamanda açıktan üniversite okuyormuş" dedi. Ellidokuzoğlu'nun cansız bedeni, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken polisin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polisin incelemesi
-Ellidokuzoğlu'nun fotoğrafı
-Genel ve detaylar
04.12.2018 - 05.48 Haber Kodu : 181204005 - İstanbul
İtfaiye,Karaköy,İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 09:01